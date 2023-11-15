После того, как власти Финляндии установили, что якорь, разрушивший газовую трубу на дне Балтийского моря, принадлежит китайскому кораблю, Таллинн и Хельсинки снова призвали Пекин оказать помощь в расследовании. Китай молчит.
Эстония и Финляндия призвали Китай начать сотрудничать в расследовании разрушения газопровода Balticconnector
«Мы вместе с Финляндией передали Китаю ноту о юридическом сотрудничестве. Мы надеемся, что Китай будет сотрудничать, и мы получим возможность провести дополнительные расследования», - заявил изданию Politico министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Продолжительность расследования будет зависеть от того, «насколько готов к сотрудничеству Китай», добавил глава МИД Эстонии.
О том, что Хельсинки обращался в Пекин за поддержкой в расследовании глава МИД Финляндии Элина Валтонен говорила еще в конце октября.
«Мы общаемся с китайской стороной, и они подтвердили свое желание сотрудничать», - уточняла Валтонен несколько недель назад.
После этого финские следователи заявили, что якорь, который повредил газопровод и несколько телекоммуникационных кабелей, оторвался от корабля и остался на дне, принадлежит китайскому кораблю Newnew Polar Bear.
О том, что именно этот корабль потерял якорь на Балтике задолго до заявления финской полиции, сообщили журналисты, которые заметили потерю якоря на Newnew Polar Bear во время его захода в российский порт Архангельск.
Владимир Путин объяснял проблемы с газопроводом, который может быть отремонтирован не раньше будущей весны, тем, что на Балтике было землетрясение. Но эту версию не подтверждают профессионалы.
В то же время журналистам издания «Досье» удалось найти связь между владельцем судна Newnew Polar Bear, китайским бизнесменом Фань Юйсинем и Россией. Владелец корабля имеет крупный бизнес в РФ и обладает административным ресурсом, а морскими перевозками занялся только в 2023 году, выяснили расследователи.
«Досье» рассказало, что Россия может быть причастна к целой серии диверсий на подводной инфраструктуре, для проведения которых используются гражданские суда.
После этого стало известно, что руководство НАТО усиливает контроль за подводной инфраструктурой стран альянса, а Литва с Польшей отказываются от проекта синхронизации электрических сетей через подводные кабели.
Стоит отметить, что призывы к Китаю из Таллинна звучат на фоне недавнего заявления посла КНР в Эстонии Го Сяомэй. Она допустила свой отъезд из страны, если в Таллинне появится представительство острова Тайвань. Власти Эстонии в начале ноября дали разрешение на открытие такого представительства, после этого Таллинн посетил глава МИД Тайваня Джозеф У.
Тайвань является мировым центром по производству микросхем и чипов для самой разной электроники. Его власти считает остров независимым государством. Пекин же считает Тайвань территорией КНР и регулярно проводит военные маневры у его берегов.