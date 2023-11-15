Эстония и Финляндия призвали Китай начать сотрудничать в расследовании разрушения газопровода Balticconnector

«Мы вместе с Финляндией передали Китаю ноту о юридическом сотрудничестве. Мы надеемся, что Китай будет сотрудничать, и мы получим возможность провести дополнительные расследования», - заявил изданию Politico министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Продолжительность расследования будет зависеть от того, «насколько готов к сотрудничеству Китай», добавил глава МИД Эстонии.

Маргус Цахкна в центре Фото: Mihkel Maripuu

О том, что Хельсинки обращался в Пекин за поддержкой в расследовании глава МИД Финляндии Элина Валтонен говорила еще в конце октября.

«Мы общаемся с китайской стороной, и они подтвердили свое желание сотрудничать», - уточняла Валтонен несколько недель назад.

После этого финские следователи заявили, что якорь, который повредил газопровод и несколько телекоммуникационных кабелей, оторвался от корабля и остался на дне, принадлежит китайскому кораблю Newnew Polar Bear.

О том, что именно этот корабль потерял якорь на Балтике задолго до заявления финской полиции, сообщили журналисты, которые заметили потерю якоря на Newnew Polar Bear во время его захода в российский порт Архангельск.

Владимир Путин объяснял проблемы с газопроводом, который может быть отремонтирован не раньше будущей весны, тем, что на Балтике было землетрясение. Но эту версию не подтверждают профессионалы.

Президент России Владимир Путин убеждает председателя КНР Си Цзиньпина на саммите лидеров Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, Узбекистан, 16 сентября 2022 года. Фото: Sergei Bobylev