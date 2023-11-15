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Эстония и Финляндия призвали Китай начать сотрудничать в расследовании разрушения газопровода Balticconnector

Иван Скрябин
, журналист
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Председатель Китая Си Цзиньпин получает орден Южной Африки из рук президента Сирила Рамафосы
Председатель Китая Си Цзиньпин получает орден Южной Африки из рук президента Сирила Рамафосы Фото: DW

После того, как власти Финляндии установили, что якорь, разрушивший газовую трубу на дне Балтийского моря, принадлежит китайскому кораблю, Таллинн и Хельсинки снова призвали Пекин оказать помощь в расследовании. Китай молчит.

«Мы вместе с Финляндией передали Китаю ноту о юридическом сотрудничестве. Мы надеемся, что Китай будет сотрудничать, и мы получим возможность провести дополнительные расследования», - заявил изданию Politico министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Продолжительность расследования будет зависеть от того, «насколько готов к сотрудничеству Китай», добавил глава МИД Эстонии.

Маргус Цахкна в центре
Маргус Цахкна в центре Фото: Mihkel Maripuu

О том, что Хельсинки обращался в Пекин за поддержкой в расследовании глава МИД Финляндии Элина Валтонен говорила еще в конце октября.

«Мы общаемся с китайской стороной, и они подтвердили свое желание сотрудничать», - уточняла Валтонен несколько недель назад.

После этого финские следователи заявили, что якорь, который повредил газопровод и несколько телекоммуникационных кабелей, оторвался от корабля и остался на дне, принадлежит китайскому кораблю Newnew Polar Bear.

О том, что именно этот корабль потерял якорь на Балтике задолго до заявления финской полиции, сообщили журналисты, которые заметили потерю якоря на Newnew Polar Bear во время его захода в российский порт Архангельск.

Владимир Путин объяснял проблемы с газопроводом, который может быть отремонтирован не раньше будущей весны, тем, что на Балтике было землетрясение. Но эту версию не подтверждают профессионалы.

Президент России Владимир Путин убеждает председателя КНР Си Цзиньпина на саммите лидеров Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, Узбекистан, 16 сентября 2022 года.
Президент России Владимир Путин убеждает председателя КНР Си Цзиньпина на саммите лидеров Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, Узбекистан, 16 сентября 2022 года. Фото: Sergei Bobylev

В то же время журналистам издания «Досье» удалось найти связь между владельцем судна Newnew Polar Bear, китайским бизнесменом Фань Юйсинем и Россией. Владелец корабля имеет крупный бизнес в РФ и обладает административным ресурсом, а морскими перевозками занялся только в 2023 году, выяснили расследователи.

«Досье» рассказало, что Россия может быть причастна к целой серии диверсий на подводной инфраструктуре, для проведения которых используются гражданские суда.

После этого стало известно, что руководство НАТО усиливает контроль за подводной инфраструктурой стран альянса, а Литва с Польшей отказываются от проекта синхронизации электрических сетей через подводные кабели.

Стоит отметить, что призывы к Китаю из Таллинна звучат на фоне недавнего заявления посла КНР в Эстонии Го Сяомэй. Она допустила свой отъезд из страны, если в Таллинне появится представительство острова Тайвань. Власти Эстонии в начале ноября дали разрешение на открытие такого представительства, после этого Таллинн посетил глава МИД Тайваня Джозеф У.

Тайвань является мировым центром по производству микросхем и чипов для самой разной электроники. Его власти считает остров независимым государством. Пекин же считает Тайвань территорией КНР и регулярно проводит военные маневры у его берегов.

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