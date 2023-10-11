Трубопровод между Эстонией и Финляндией починят только весной

Газопровод Balticconnector, который был поврежден 8 октября, сможет возобновить свою работу не раньше чем в будущем апреле. Об этом в среду сообщает оператор финской газотранспортной системы.

«По предварительным экспертным оценкам можно предположить, что планирование ремонтных работ, мобилизация необходимого подводного оборудования и собственно ремонтные мероприятия, включая осмотр отремонтированного участка трубы и ввод в эксплуатацию, продлятся не менее пяти месяцев. Таким образом, ближайшая возможная дата ввода в эксплуатацию трубопровода Balticconnector - начало апреля 2024 года», - сказано в сообщении финского государственного оператора системы транспортировки природного газа Gasgrid.

Заключительный этап строительства причала для СПГ на набережной недалеко от Палдиски, Эстония, 19 сентября 2022 года. Терминал СПГ в Палдиски будет состоять из трех частей: порта, трубопровода, соединяющего Элеринг с трубопроводом Balticconnector, и судна СПГ. Фото: EPA / TOMS KALNINS

В настоящее время представители финской компании вместе с коллегами из компании Elering, которая отвечает за эксплуатацию эстонской части газопровода, занимаются проверкой всего трубопровода.

«Целью текущей инспекционной операции является получение точного представления о состоянии всего морского трубопровода, после чего можно приступить к более детальному планированию ремонтных мероприятий и их графика. Проверочная операция будет проводиться поэтапно в течение этой недели», - сказано в сообщении.

В Gasgrid уточнили, что потребителей планируется перенаправить на использование сжиженного природного газа.

Газопровод Balticconnector был введен в эксплуатацию в 2019 году. Он соединяет эстонские и финские газовые сети. Трубопровод предоставляет Финляндии доступ к подземным латвийским хранилищам природного газа в Инчукалнсе.