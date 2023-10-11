Трубопровод между Эстонией и Финляндией починят только весной

Оператор газотранспортной системы Финляндии Gasgrid сообщил 11 октября, что трубопровод, по которому через Балтийское море качали газ между Финляндией и Эстонией, может быть отремонтирован не раньше апреля 2023 года.
Газопровод Balticconnector, который был поврежден 8 октября, сможет возобновить свою работу не раньше чем в будущем апреле. Об этом в среду сообщает оператор финской газотранспортной системы.
«По предварительным экспертным оценкам можно предположить, что планирование ремонтных работ, мобилизация необходимого подводного оборудования и собственно ремонтные мероприятия, включая осмотр отремонтированного участка трубы и ввод в эксплуатацию, продлятся не менее пяти месяцев. Таким образом, ближайшая возможная дата ввода в эксплуатацию трубопровода Balticconnector - начало апреля 2024 года», - сказано в сообщении финского государственного оператора системы транспортировки природного газа Gasgrid.
В настоящее время представители финской компании вместе с коллегами из компании Elering, которая отвечает за эксплуатацию эстонской части газопровода, занимаются проверкой всего трубопровода.
«Целью текущей инспекционной операции является получение точного представления о состоянии всего морского трубопровода, после чего можно приступить к более детальному планированию ремонтных мероприятий и их графика. Проверочная операция будет проводиться поэтапно в течение этой недели», - сказано в сообщении.
В Gasgrid уточнили, что потребителей планируется перенаправить на использование сжиженного природного газа.
Газопровод Balticconnector был введен в эксплуатацию в 2019 году. Он соединяет эстонские и финские газовые сети. Трубопровод предоставляет Финляндии доступ к подземным латвийским хранилищам природного газа в Инчукалнсе.
Ранее стало известно, что накануне повреждения газопровода в районе его пролегания мог находиться российский корабль. Финские эксперты допускали, что повреждение может быть связано с тем, что за газопровод зацепился якорь. Однако норвежские сейсмологи сообщали о фиксации небольшого подводного взрыва в 40 километрах от Палдиски в ночь на 8 октября.
Кремль, по словам Дмитрия Пескова, следит за ситуацией, но возможную причастность к инциденту не комментирует.
Тем временем Литва усиливает охрану порта Клайпеда и своего СПГ терминала после инцидента недалеко от эстонского побережья.
«В ответ на повреждение газопровода, соединяющего Финляндию и Эстонию, произошедшее в Балтийском море, решено усилить патрулирование на терминале сжиженного природного газа и у морских ворот в Клайпеде, а также усилить сотрудничество со странами-союзниками в области защиты стратегически важных объектов, расположенных в Балтийском море, актуализировать дальнейшее обсуждение этого вопроса в международных форматах», - цитирует общественная телекомпания «Литовское радио и телевидение» (LRT) сообщение пресс-службы правительства.
В среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если газопровод был поврежден преднамеренно, НАТО отреагирует на это. На этом фоне Германия присоединяется к защите объектов критической инфраструктуры на Балтике.
«Правительство ФРГ заверяет Финляндию и Эстонию в полной поддержке и солидарности. Сейчас необходимо провести основательное расследование для выяснения, кто несет ответственность за это повреждение, - заявил 11 октября журналистам представитель МИД ФРГ. - В НАТО мы, разумеется, находимся в тесном контакте касательно произошедшего в воскресенье инцидента. Вместе с нашими партнерами по ЕС и НАТО мы работаем над обеспечением защиты критической подводной инфраструктуры».
Премьер министр Эстонии Кая Каллас 11 октября заявила, что поломка газопровода Balticconnector и кабелей передачи данных - «самый важный вопрос в стране в настоящее время».
«Безопасность газоснабжения ни в коей мере не подвержена риску, потому что мы к этому подготовились. У нас более 90 процентов газа хранится в Инчукалнском газохранилище, и мы справимся. Честно говоря, инвестиции, которые мы сделали в Палдиски для создания мощностей по приему СПГ, также дадут нам возможность получить этот газ в критический момент», - объяснила Каллас.
Кроме того, вчера премьер-министр провела телефонные переговоры с лидерами ЕС и генеральным секретарем НАТО, чтобы выяснить, как рабочая группа, созданная в рамках НАТО для защиты критической инфраструктуры, может помочь в поиске путей более эффективной защиты критической инфраструктуры. «На всякий случай эти шаги должны быть предприняты, даже если в данный момент мы не знаем, была ли это диверсия. Это важно», - сказала Каллас.
Финские эксперты опасаются, что этот инцидент, «это только начало».
«Основным поводом может являться, конечно же, вступление Финляндии в НАТО. В последнее время как официальные, так и неофициальные лица очень громко говорят о том, какие действия должна предпринять Россия в отношении Финляндии и Запада. В этом смысле это неудивительно», - заявил Yle майор в отставке, эксперт по России Марко Эклунд.
Ранее Rus.Postimees анализировал с профессором Хельсинского Университета, директором Александровского института Марку Кангаспуро, что и кому пытается сказать президент Финляндии, когда призывает «терпеть и понимать Россию».