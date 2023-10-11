Литва усиливает охрану Клайпедского порта после повреждения газопровода, Россия наблюдает

В связи с повреждением газопровода, соединяющего Финляндию и Эстонию, усиливается патрулирование Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) и всего порта. Россия не комментирует возможную причастность к инциденту. Германия присоединилась к защите коммуникаций на Балтике.
Об усилении охраны морских объектов 11 октября сообщает правительство Литвы после совместного заседания объединенного центра борьбы с угрозами в сфере безопасности и национального центра по управлению кризисами.
«В ответ на повреждение газопровода, соединяющего Финляндию и Эстонию, произошедшее в Балтийском море решено усилить патрулирование на терминале сжиженного природного газа и у морских ворот в Клайпеде, а также усилить сотрудничество со странами-союзниками в области защиты стратегически важных объектов, расположенных в Балтийском море, актуализировать дальнейшее обсуждение этого вопроса в международных форматах», - цитирует общественная телекомпания «Литовское радио и телевидение» (LRT) сообщение пресс-службы правительства.
В правительстве Литвы добавили, что охрана стратегических энергетических объектов постоянно усиливается. Дополнительные меры защиты принимаются с момента полномасштабного военного вторжения России в Украину и взрыва на газопроводе «Северный поток» в 2022 году.
Тем временем в Москве не комментируют свою возможную причастность к диверсии на этом газопроводе.
«Я не располагаю технической информацией, не знаю, есть ли такая информация у наших специальных служб. Но, безусловно, это достаточно тревожная новость, потому что мы знаем, что опасные прецеденты по осуществлению терактов против объектов критической инфраструктуры на Балтике уже были созданы, я имею в виду известные атаки против трубопроводов "Северный поток". Поэтому, конечно, мы будем ожидать более подробной информации», - цитируют в среду российские медиа слова путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Рядом с поврежденным газопроводом все выходные находилось российское судно
В свою очередь Берлин сегодня заявил о тесной координации действий с союзниками по обеспечению безопасности критической инфраструктуры на Балтике.
«Правительство ФРГ заверяет Финляндию и Эстонию в полной поддержке и солидарности. Сейчас необходимо провести основательное расследование для выяснения, кто несет ответственность за это повреждение, - заявил 11 октября журналистам представитель МИД ФРГ. - В НАТО мы, разумеется, находимся в тесном контакте касательно произошедшего в воскресенье инцидента. Вместе с нашими партнерами по ЕС и НАТО мы работаем над обеспечением защиты критической подводной инфраструктуры».
Об утечке на газопроводе Balticconnector стало известно 8 октября. Во вторник президент Финляндии заявил, что повреждение газопровода является результатом внешнего воздействия. Норвежские сейсмологи сообщили, что в районе газопровода, вероятно, произошел взрыв.
Финский эксперт, доцент военных наук Илмари Кяйхкё, уточняет, что если ущерб газопроводу был причинен извне, это явное нарушение суверенитета. Если газопровод был поврежден преднамеренно, НАТО отреагирует на это, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
Премьер министр Эстонии Кая Каллас 11 октября заявила, что поломка газопровода Balticconnector и кабелей передачи данных - «самый важный вопрос в стране в настоящее время».
Финские эксперты опасаются, что этот инцидент, «это только начало».