Литва усиливает охрану Клайпедского порта после повреждения газопровода, Россия наблюдает

Об усилении охраны морских объектов 11 октября сообщает правительство Литвы после совместного заседания объединенного центра борьбы с угрозами в сфере безопасности и национального центра по управлению кризисами.



«В ответ на повреждение газопровода, соединяющего Финляндию и Эстонию, произошедшее в Балтийском море решено усилить патрулирование на терминале сжиженного природного газа и у морских ворот в Клайпеде, а также усилить сотрудничество со странами-союзниками в области защиты стратегически важных объектов, расположенных в Балтийском море, актуализировать дальнейшее обсуждение этого вопроса в международных форматах», - цитирует общественная телекомпания «Литовское радио и телевидение» (LRT) сообщение пресс-службы правительства.

Люди машут национальными флагами Литвы, приветствуя первый терминал сжиженного природного газа (СПГ) «Независимость» в Клайпедском порту, 27 октября 2014 года. Фото: AFP / Scanpix

В правительстве Литвы добавили, что охрана стратегических энергетических объектов постоянно усиливается. Дополнительные меры защиты принимаются с момента полномасштабного военного вторжения России в Украину и взрыва на газопроводе «Северный поток» в 2022 году.

Тем временем в Москве не комментируют свою возможную причастность к диверсии на этом газопроводе.