НАТО усиливает защиту подводной инфраструктуры: спецкорабль и отказ от электрической смычки в море

После повреждения трубопровода и телекоммуникационных кабелей в Балтийском море руководство НАТО усиливает контроль за подводной инфраструктурой стран альянса, сообщили в США. Страны пересматривают проекты синхронизации электрических сетей.
Великобритания приобрела один из двух запланированных кораблей подводного наблюдения для усиления защиты подводной инфраструктуры. Об этом порталу Defense One, комментируя риски подводной инфраструктуры после серии инцидентов на Балтике, сообщил заместитель командующего объединенными войсками альянса в Норфолке (штат Вирджиния, США) Тим Генри.
«Есть хорошо отработанные средства, предназначенные для атак на эту инфраструктуру. Некоторые страны имеют возможность взаимодействовать [с этой инфраструктурой] в очень, очень, очень удаленных частях мира», - заявил Генри, который помимо должности в НАТО является контр-адмиралом Королевского военно-морского флота.
Издание напоминает, что по подводным кабелям передается до 95% всех данных в мире, причем самые старые из них соединяют США и Канаду с их партнерами по НАТО в Европе. Повреждения кабелей случались и ранее, в результате работы рыболовецких судов, но сегодня «возможность саботажа заставляет наблюдателей проверять любой инцидент с обрывом кабеля на предмет его преднамеренности».
«Мы в состоянии сказать - обладают ли военно-морские силы стран Альянса достаточным оборудованием и инфраструктурой, чтобы понять, что происходит на морском дне?» - задался контр-адмирал риторическим вопросом в разговоре с Defense One.
В настоящее время продолжается расследование причин разрушения газопровода между Эстонией и Финляндией. С места утечки был поднят якорь, который может принадлежать китайскому грузовому кораблю. Издание «Досье» нашло связь владельца судна с Россией.
После разрушения газопровода Balticconnector, ремонт которого затянется до весны, Литва усилила охрану своего газового терминала в Клайпеде и направила военное судно контролировать работу подводного электрического кабеля.
13 ноября стало известно, что Литва и Польша решили отказаться от морской смычки синхронизации электросетей, заменив ее сухопутной. Об этом сообщила компания Litgrid, которая является оператором литовских электросетей.
«Одной из обсуждаемых операторами альтернатив является прокладка кабеля не по дну Балтийского моря, а по суше. Это позволит значительно удешевить проект», - сказано в сообщении на сайте компании.
Решение может быть принято в начале 2024 года. В настоящее время страны Балтии реализуют проект синхронизации электросетей с другими странами ЕС. Изначально завершить работу планировалось в конце 2025 года. В Вильнюсе настаивают на ускорении работы, чтобы синхронизировать электросети к середине 2024 года.