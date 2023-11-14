НАТО усиливает защиту подводной инфраструктуры: спецкорабль и отказ от электрической смычки в море

Великобритания приобрела один из двух запланированных кораблей подводного наблюдения для усиления защиты подводной инфраструктуры. Об этом порталу Defense One, комментируя риски подводной инфраструктуры после серии инцидентов на Балтике, сообщил заместитель командующего объединенными войсками альянса в Норфолке (штат Вирджиния, США) Тим Генри.

«Есть хорошо отработанные средства, предназначенные для атак на эту инфраструктуру. Некоторые страны имеют возможность взаимодействовать [с этой инфраструктурой] в очень, очень, очень удаленных частях мира», - заявил Генри, который помимо должности в НАТО является контр-адмиралом Королевского военно-морского флота.

Издание напоминает, что по подводным кабелям передается до 95% всех данных в мире, причем самые старые из них соединяют США и Канаду с их партнерами по НАТО в Европе. Повреждения кабелей случались и ранее, в результате работы рыболовецких судов, но сегодня «возможность саботажа заставляет наблюдателей проверять любой инцидент с обрывом кабеля на предмет его преднамеренности».

«Мы в состоянии сказать - обладают ли военно-морские силы стран Альянса достаточным оборудованием и инфраструктурой, чтобы понять, что происходит на морском дне?» - задался контр-адмирал риторическим вопросом в разговоре с Defense One.