ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Опасен ли для Кремля «бунт» родственников мобилизованных?

Контакты с украинскими властями

В то же время часть матерей и жен вместо организации массового протеста решили писать обращения президенту России и просить его, чтобы их сыновей вернули с фронта или отменили мобилизацию. Также за время с начала полномасштабного вторжения в СМИ зачастую публиковались истории матерей и жен, которые решились публично рассказать о том, как они потеряли своих сыновей и мужей в Украине и не имели понятия, где их искать, так как военное командование РФ зачастую само не располагало необходимой информацией об этом или информация из различных ведомств противоречила друг другу.

Именно поэтому для поиска информации и ее обмена между собой, матери и жены солдат создавали онлайн-чаты и группы в популярных соцсетях, таких, как, например, Вконтакте, WhatsApp и Viber. Там они обменивались информацией о том, кто, когда и кого видел в различных Телеграм-каналах и других источниках, где украинские журналисты, активисты и военные публиковали видео и фотографии взятых в плен или убитых российских солдат.

Зачастую матерям и женам, которые искали своих сыновей и мужей, приходится вступать в контакт с украинскими представителями власти, чтобы узнать о том, где и в каком состоянии находится их сын или муж. Некоторым из них украинские власти предлагали «приехать в Киев», чтобы забрать сына.