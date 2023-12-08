Пт, 8.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Финляндия отказалась выдавать Украине российского неонациста, воевавшего на Донбассе. Его освободили из-под стражи

rus.postimees.ee
Copy
Российский неонацист Ян Петровский, он же "Великий славян", он же Воислав Торден позирует на фоне обгоревшего тела украинского военного.
Российский неонацист Ян Петровский, он же "Великий славян", он же Воислав Торден позирует на фоне обгоревшего тела украинского военного. Фото: кадр из сетевых ресурсов террористов российской диверсионно-штурмовой группы «Русич»

Воислав Торден, он же Ян Петровский, не предстанет перед судом в Украине за военные преступления. Финские судьи решили, что в случае экстрадиции российскому неонацисту грозят пытки и смерть.

Верховный суд Финляндии утром, 8 декабря, принял решение освободить российского наемника Воислава Тордена, выдачи которого добивается Киев.

«Больше нет оснований для содержания Тордена под стражей с целью обеспечения его возможной экстрадиции», - цитирует в пятницу решение суда финское издание Iltalehti и уточняет, что Верховный суд предписал немедленно освободить Тордена.

Мужчина, который был командиром диверсионно-разведывательной группы «Русич», известной своими военными преступлениями в Украине, оставался под арестом с августа 2023 года, но задержан он был еще в июле, когда попытался вылететь из Хельсинки в Ниццу. После этого подельники Тордена по группировке «Русич» заявили, что приостановят участие в войне на время задержания «Великого Славяна».

Российский неонацист Ян Петровский, он же "Великий славян", он же Воислав Торден, до ареста в Финляндии жил в Норвегии.
Российский неонацист Ян Петровский, он же "Великий славян", он же Воислав Торден, до ареста в Финляндии жил в Норвегии. Фото: кадр из сетевых ресурсов террористов российской диверсионно-штурмовой группы «Русич»

Отряд российских националистов «Русич» принимал участие в войне на Донбассе в 2014-2015 годах. В 2022 году его привлекли к боевым действиям в Украине. Группировкой руководит петербуржец Алексей Мильчаков, который еще подростком прославился видеороликами с пытками и убийствами животных.

«Новая газета. Европа» рассказывала после ареста 36-летнего неонациста финскими правоохранителями, что известность он получил еще как Ян Петровский. Осенью 2014 года были опубликованы видеозаписи и фотографии с места засады боевиков «Русич» на украинских военных в Луганской области. Петровский и Мильчаков фотографировались рядом с горящими телами украинских солдат.

Украина требовала выдачи неонациста за преступления, совершенные в Луганской и Донецкой областях с июня 2014 по август 2015 годов.

«Предполагается, что в это время силы "Русича" совершали зверства в отношении украинских бойцов-добровольцев. Позднее в интернете были опубликованы необработанные видеозаписи пыток. Среди прочего, жертвам отрезали уши в качестве "охотничьих сувениров"», - уточняет Iltalehti.

При этом финская пресса уточняет, что в своем решении отказать Украине в экстрадиции россиянина судьи ссылаются на конституционный принцип, согласно которому иностранец не может быть депортирован, выдан или возвращен, если ему грозит смертная казнь, пытки или другое обращение, противоречащее человеческому достоинству.

В 2022 году Rus.Postimees рассказывал со ссылкой на британские СМИ, что боевики группировки «Русич» собирают разведданные о пограничной и военной деятельности в Латвии, Литве и Эстонии. Опрошенные нами эксперты по российским неонацистам тогда популярно рассказали, что представляют из себя боевики из этой неонацистской группировки, которая действует под прикрытием российских спецслужб.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх