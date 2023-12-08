Финляндия отказалась выдавать Украине российского неонациста, воевавшего на Донбассе. Его освободили из-под стражи

Верховный суд Финляндии утром, 8 декабря, принял решение освободить российского наемника Воислава Тордена, выдачи которого добивается Киев.

«Больше нет оснований для содержания Тордена под стражей с целью обеспечения его возможной экстрадиции», - цитирует в пятницу решение суда финское издание Iltalehti и уточняет, что Верховный суд предписал немедленно освободить Тордена.

Мужчина, который был командиром диверсионно-разведывательной группы «Русич», известной своими военными преступлениями в Украине, оставался под арестом с августа 2023 года, но задержан он был еще в июле, когда попытался вылететь из Хельсинки в Ниццу. После этого подельники Тордена по группировке «Русич» заявили, что приостановят участие в войне на время задержания «Великого Славяна».

Российский неонацист Ян Петровский, он же "Великий славян", он же Воислав Торден, до ареста в Финляндии жил в Норвегии. Фото: кадр из сетевых ресурсов террористов российской диверсионно-штурмовой группы «Русич»

Отряд российских националистов «Русич» принимал участие в войне на Донбассе в 2014-2015 годах. В 2022 году его привлекли к боевым действиям в Украине. Группировкой руководит петербуржец Алексей Мильчаков, который еще подростком прославился видеороликами с пытками и убийствами животных.

«Новая газета. Европа» рассказывала после ареста 36-летнего неонациста финскими правоохранителями, что известность он получил еще как Ян Петровский. Осенью 2014 года были опубликованы видеозаписи и фотографии с места засады боевиков «Русич» на украинских военных в Луганской области. Петровский и Мильчаков фотографировались рядом с горящими телами украинских солдат.

Украина требовала выдачи неонациста за преступления, совершенные в Луганской и Донецкой областях с июня 2014 по август 2015 годов.

«Предполагается, что в это время силы "Русича" совершали зверства в отношении украинских бойцов-добровольцев. Позднее в интернете были опубликованы необработанные видеозаписи пыток. Среди прочего, жертвам отрезали уши в качестве "охотничьих сувениров"», - уточняет Iltalehti.

При этом финская пресса уточняет, что в своем решении отказать Украине в экстрадиции россиянина судьи ссылаются на конституционный принцип, согласно которому иностранец не может быть депортирован, выдан или возвращен, если ему грозит смертная казнь, пытки или другое обращение, противоречащее человеческому достоинству.

В 2022 году Rus.Postimees рассказывал со ссылкой на британские СМИ, что боевики группировки «Русич» собирают разведданные о пограничной и военной деятельности в Латвии, Литве и Эстонии. Опрошенные нами эксперты по российским неонацистам тогда популярно рассказали, что представляют из себя боевики из этой неонацистской группировки, которая действует под прикрытием российских спецслужб.