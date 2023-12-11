Арестовать неонациста, которого Хельсинки не выдал Киеву, просит пограничная служба Финляндии

Пограничники Финляндии добиваются ареста для Воислава Тодрена, он же Ян Петровский. В прошлую пятницу Верховный суд Финляндии отказался экстрадировать неонациста в Украину, где он обвиняется в военных преступлениях. Суд предписал освободить наемника, но пограничники не спешат отпускать россиянина.
Пограничная служба Финляндии просит окружной суд продлить срок содержания под стражей россиянина Воислава Тордена, который под именем Ян Петровский известен как боевик российской диверсионной группы «Русич».
Попытку оставить предполагаемого террориста под стражей изданию Helsingin Sanomat подтвердил заместитель командующего береговой охраны Финского залива Микко Хирви. Решение о новом аресте российского неонациста может быть принято в понедельник, 11 декабря.
В минувшую пятницу Верховный суд Финляндии отказал Украине в удовлетворении запроса на выдачу россиянина. Мужчину, которого Украина разыскивает за участие в боевых действиях в 2014-2015 годах на стороне сепаратистов Донбасса, суд предписал освободить из-под стражи.
Однако после решения Верховного суда Торден был задержан пограничной службой Финляндии для определения условий его пребывания в стране. Ему был запрещен въезд в Финляндию, но он смог попасть в эту страну ЕС под новым именем.
«Мы находимся в контакте с защитниками Тордена и готовы принять все необходимые меры для защиты его законных прав и интересов», - заявил в пятницу представитель посольства России в Финляндии.
О том, что у финских правоохранительных органов остаются вопросы к россиянину, после отказа в депортации сообщал заместитель генпрокурора Юкка Раппе.
Если россиянин будет подвергнут уголовному преследованию в Финляндии, это станет прецедентом для страны, т.к. речь идет о наказании за действия, совершенные вне границ Финляндии, отмечает местная пресса, уточняя, что финское право позволяет провести такой процесс.
После отказа в экстрадиции Тордена генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что Киев продолжит добиваться экстрадиции россиянина. В Украине осознают нежелание некоторых европейских стран соглашаться на запросы об экстрадиции. По словам Костина, в этих странах сложилось мнение, что Украина, как страна, находящаяся в состоянии войны, не обязательно способна удовлетворить все международные требования относительно условий содержания в тюрьмах, сообщала газета Financial Times.
В отказе выдать неонациста Верховный суд Финляндии указал на конституционный принцип, согласно которому иностранец не может быть депортирован, выдан или возвращен, если ему грозит смертная казнь, пытки или другое обращение, противоречащее человеческому достоинству.
Воислав Торден известен тем, что в 2014 году убивал украинских военнослужащих на Донбассе, где фотографировался с горящими телами своих жертв. «Позднее в интернете были опубликованы необработанные видеозаписи пыток. Среди прочего, жертвам отрезали уши в качестве "охотничьих сувениров"», - напоминает финская пресса о преступлениях боевиков группировки «Русич».
В 2022 году Rus.Postimees рассказывал со ссылкой на британские СМИ, что боевики группировки «Русич» собирают разведданные о пограничной и военной деятельности в Латвии, Литве и Эстонии. Опрошенные нами эксперты по российским неонацистам тогда популярно рассказали, что представляют из себя боевики из этой неонацистской группировки, которая действует под прикрытием российских спецслужб.