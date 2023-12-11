Арестовать неонациста, которого Хельсинки не выдал Киеву, просит пограничная служба Финляндии

Пограничная служба Финляндии просит окружной суд продлить срок содержания под стражей россиянина Воислава Тордена, который под именем Ян Петровский известен как боевик российской диверсионной группы «Русич».

Попытку оставить предполагаемого террориста под стражей изданию Helsingin Sanomat подтвердил заместитель командующего береговой охраны Финского залива Микко Хирви. Решение о новом аресте российского неонациста может быть принято в понедельник, 11 декабря.

В минувшую пятницу Верховный суд Финляндии отказал Украине в удовлетворении запроса на выдачу россиянина. Мужчину, которого Украина разыскивает за участие в боевых действиях в 2014-2015 годах на стороне сепаратистов Донбасса, суд предписал освободить из-под стражи.

Однако после решения Верховного суда Торден был задержан пограничной службой Финляндии для определения условий его пребывания в стране. Ему был запрещен въезд в Финляндию, но он смог попасть в эту страну ЕС под новым именем.

«Мы находимся в контакте с защитниками Тордена и готовы принять все необходимые меры для защиты его законных прав и интересов», - заявил в пятницу представитель посольства России в Финляндии.

О том, что у финских правоохранительных органов остаются вопросы к россиянину, после отказа в депортации сообщал заместитель генпрокурора Юкка Раппе.