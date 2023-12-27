ИТОГИ ГОДА ⟩ Марина Кальюранд: соцдемы не дают правительству впадать в крайности

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире член правления Социал-демократической партии (СДПЭ), депутат Европарламента Марина Кальюранд.
– Что вы считаете вашим главным успехом и провалом года?
– Результаты выборов в Рийгикогу – это успех Эстонии. Избиратели четко сказали, что связывают свое будущее с либеральным правительством. Стало понятно, что в ближайшие четыре года для EKRE, как правых радикалов и популистов, нет места в правительстве.
– За девять минувших месяцев настроения в обществе сильно изменились, ситуация сейчас выглядит иначе…
– Это касается провала года. Снижение уровня поддержки правительства до тридцати с небольшим процентов, конечно, нас не радует. И хотя позиции социал-демократов довольно крепки, происходящее вызывает беспокойство.
Социал-демократы могут быть довольны тем, что даже с девятью мандами имеют влияние на правительство и могут сдерживать крайне правые, консервативные решения, которые бы неизбежно принимались правительством, если бы в нем не было соцдемов.
– Что фактически можно сдерживать в ситуации монополии на власть со стороны Партии реформ?
– Если бы нас не было в правительстве, не произошло бы повышения минимальной зарплаты. Этого вопроса даже не было бы на столе переговоров. Без соцдемов невозможно было бы столь громко говорить о повышении зарплат преподавателей.
– Но зарплаты ведь не повысятся до требуемого уровня, педагогам обещана прибавка в пару-тройку процентов. Впереди – бессрочная забастовка…