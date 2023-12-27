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ИТОГИ ГОДА ⟩ Марина Кальюранд: соцдемы не дают правительству впадать в крайности

«Налоги надо повышать!»
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • С победой либералов связан и успех, и провал года
  • СДПЭ – голос педагогов и гарант роста минималки
  • Автоналог – это правильно, но сделано невнятно

В стрессовый для многих партий год социал-демократы проявили наибольшую устойчивость к изменениям: скандалы и разочарование избирателей в политике правящих партий обошли СДПЭ стороной, рейтинги партии после не совсем успешных для нее выборов в Рийгикогу в течение года немного подросли. Хотят ли соцдемы более заметных перемен? Какие уроки извлечены из потери парламентского мандата в Ида-Вирумаа и кресла мэра Нарвы?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире член правления Социал-демократической партии (СДПЭ), депутат Европарламента Марина Кальюранд

Выдержки из беседы:

– Что вы считаете вашим главным успехом и провалом года?

– Результаты выборов в Рийгикогу – это успех Эстонии. Избиратели четко сказали, что связывают свое будущее с либеральным правительством. Стало понятно, что в ближайшие четыре года для EKRE, как правых радикалов и популистов, нет места в правительстве.

– За девять минувших месяцев настроения в обществе сильно изменились, ситуация сейчас выглядит иначе…

– Это касается провала года. Снижение уровня поддержки правительства до тридцати с небольшим процентов, конечно, нас не радует. И хотя позиции социал-демократов довольно крепки, происходящее вызывает беспокойство.

Социал-демократы могут быть довольны тем, что даже с девятью мандами имеют влияние на правительство и могут сдерживать крайне правые, консервативные решения, которые бы неизбежно принимались правительством, если бы в нем не было соцдемов.

– Что фактически можно сдерживать в ситуации монополии на власть со стороны Партии реформ?

– Если бы нас не было в правительстве, не произошло бы повышения минимальной зарплаты. Этого вопроса даже не было бы на столе переговоров. Без соцдемов невозможно было бы столь громко говорить о повышении зарплат преподавателей.

– Но зарплаты ведь не повысятся до требуемого уровня, педагогам обещана прибавка в пару-тройку процентов. Впереди – бессрочная забастовка…

– Без нас этот вопрос был бы решен только одним способом. А именно – было бы сказано, что зарплаты подниматься не будут. Соцдемы поддерживают педагогов, мы их голос в правительстве. Вместе с министром образования (с Кристиной Каллас из «Ээсти 200»прим.ред.) мы отстаиваем их права.

– Морально поддерживаете, но реально изменить ничего не можете…

– Посмотрим, что будет дальше. Для меня остается большим вопросом, что имел в виду министр финансов (Март Вырклаэв из Партии реформ предложил отменить намеченное на 2025 год повышение налогов, не имея при этом в виду ранее утвержденный рост подоходного налогаприм. ред.). Будет ли после этого открыта для пересмотра бюджетная стратегия Эстонии? Сигналы поступают противоречивые. Многие вопросы пока открыты.

Думаю, что правительство должно четко отреагировать на падение уровня поддержки со стороны населения и принять решения с учетом ожиданий в обществе.

– А как можно было бы четко отреагировать? Тем более, что реагировать придется и социал-демократам, которые являются частью нынешнего правительства…

– Нас много критикуют именно за то, что мы не идем на поводу Партии реформ, а имеем по многим вопросам свою позицию, отстаиваем предвыборные обещания. Мы были единственной партией, говорившей о том, что наша финансовая система изжила себя. Если мы хотим жить, как в Финляндии и Швеции, то надо платить налоги, как в тех странах.

– То есть повышать налоги?

– Надо повышать налоги. Мы об этом всегда говорили.

– Эксперты не раз подчеркивали, что повышение налогов в ситуации спада экономики – это путь в никуда

– Согласна. Просто эти налоги должны быть четко направленными и понятными населению. Например, возьмем хотя бы автоналог. Он действует во всех государствах ЕС, но как только его стали вводить в Эстонии, тут же возникло множество вопросов о его целесообразности. Процесс разъяснения населению необходимости данного шага не был правильным.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: хотят ли соцдемы заметных перемен? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss
Студия Postimees: хотят ли соцдемы заметных перемен? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss Фото: Mihkel Maripuu
  • Что можно назвать главным успехом и провалом года?
  • Какие уроки извлекли соцдемы из потери парламентского мандата в Ида-Вирумаа и кресла мэра Нарвы?
  • Изменилось ли что-то в коалиции после скандалов вокруг правительства и премьера?
  • Здравоохранение – зона ответственности соцдемов. Отовсюду звучат предложения повышать налоги, чтобы улучшить положение в данной сфере. Это решение проблемы или путь в никуда?
  • Изменилась ли позиция соцдемов по вопросу лишения права голоса неграждан? Законопроект готов, что дальше?
  • Насколько активно обсуждается в Брюсселе вопрос конфискации имущества граждан РФ? 
  • Какие цели ставит партия на выборах в Европарламент? Могут ли эти выборы превратиться в референдум о доверии коалиционным партиям?
  • Что можно пожелать читателям rus.Postimees? Как сохранить оптимизм в непростые времена?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss 

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