ИТОГИ ГОДА ⟩ Марина Кальюранд: соцдемы не дают правительству впадать в крайности

– Без нас этот вопрос был бы решен только одним способом. А именно – было бы сказано, что зарплаты подниматься не будут. Соцдемы поддерживают педагогов, мы их голос в правительстве. Вместе с министром образования (с Кристиной Каллас из «Ээсти 200» – прим.ред.) мы отстаиваем их права.

– Морально поддерживаете, но реально изменить ничего не можете…

– Посмотрим, что будет дальше. Для меня остается большим вопросом, что имел в виду министр финансов (Март Вырклаэв из Партии реформ предложил отменить намеченное на 2025 год повышение налогов, не имея при этом в виду ранее утвержденный рост подоходного налога – прим. ред.). Будет ли после этого открыта для пересмотра бюджетная стратегия Эстонии? Сигналы поступают противоречивые. Многие вопросы пока открыты.

Думаю, что правительство должно четко отреагировать на падение уровня поддержки со стороны населения и принять решения с учетом ожиданий в обществе.

– А как можно было бы четко отреагировать? Тем более, что реагировать придется и социал-демократам, которые являются частью нынешнего правительства…