«Партия не работает как единая команда»: известные члены Центристской партии могут покинуть ее ряды

Председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу Танель Кийк всерьез рассматривает возможность выхода из Центристской партии и вступления в Социал-демократическую партию.
«Прошло более ста дней с момента внеочередного съезда Центристской партии, и это время показало, что партия так и не начала работать как единая команда. Мы видим это в спорах руководства партии, в том, что происходит в регионах, и мы неизбежно видим это в дебатах, которые развернулись в связи с деятельностью Яны Тоом», - сказал Кийк, который на съезде баллотировался на пост председателя партии, в интервью ERR.
По мнению Кийка, поддерживать антигосударственных активистов, предоставляя им юридическую помощь, неправильно ни по форме, ни по сути, однако до сих пор в партии не появилось четкой общей позиции по этому поводу.
По данным ERR, заместитель председателя Центристской партии Яак Ааб тоже рассматривает возможность выхода из партии.