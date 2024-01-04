«Партия не работает как единая команда»: известные члены Центристской партии могут покинуть ее ряды

«Прошло более ста дней с момента внеочередного съезда Центристской партии, и это время показало, что партия так и не начала работать как единая команда. Мы видим это в спорах руководства партии, в том, что происходит в регионах, и мы неизбежно видим это в дебатах, которые развернулись в связи с деятельностью Яны Тоом», - сказал Кийк, который на съезде баллотировался на пост председателя партии, в интервью ERR.