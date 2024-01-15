Новый директор не собирается возвращать покинувших Русский театр артистов

В утренней программе телеканала ETV+ «Кофе +» новый руководитель Русского театра Анне-Ли Пяйв рассказала, что революционных планов на новой должности у нее нет: покинувших труппу известных актеров театр возвращать не собирается, главное - это продолжить работу в нормальном ритме.
Пяйв - не новый человек в театре. Ранее она несколько лет работала директором по развитию. По ее словам, это серьезная работа, которая связана с формированием стратегии развития театра, координацией работы его отделов, общением с деловыми партнерами, ответственностью за реализацию различных совместных проектов.
Выборы нового руководителя
Пяйв признает, что выборы директора не были простыми. Известный театральный деятель, член совета Русского театра Яак Аллик в знак протеста даже вышел из совета.
«Это правда. Мы не знаем, что происходило за кулисами, но таково было его решение и к нему нужно относиться с уважением. Но тем не менее мы открыты к диалогу и с Яаком Алликом и продолжаем общаться», - сказала Пяйв.
В четверг, 11 января Rus.ERR писал, что председатель совета Русского театра Яак Аллик объявил о своем выходе из состава надзорного органа учреждения. Причина решения связана с выбором нового члена правления театра.
«При выборе члена правления Русского театра у меня было особое мнение», - сказал Аллик.
В связи с тем, что остальные коллеги его не поддержали, он решил покинуть совет.
Серьезных изменений не будет
На вопрос о том, что новый руководитель собирается изменить или усовершенствовать в работе театра, Пяйв ответила, что ничего революционного ждать не стоит. «Сейчас очень важно продолжить работу в нормальном ритме и, поскольку планы на этот и следующий сезон уже составлены, нужно грамотно их реализовать», - сказала она.
Директор отмечает, что в первую очередь театр готовится к гастролям в Риге, а также строит большие планы по привлечению молодого зрителя.
Пяйв заявила, что не собирается возвращать покинувших театр известных артистов: «Нет, не будет таких революционных изменений. Ответственность за работу с артистами и за формирование репертуара, работа с режиссером - это поле деятельности художественного руководителя. Я очень рада, что у нас такой замечательный художественный руководитель: молодой, грамотный, талантливый. Я думаю, что он найдет подход ко всем актерам».
Но в чем же принципиальная разница между художественным руководителем и директором театра? Пяйв объясняет: директор - хороший, надежный тыл для художественного руководителя и для артистов. Директор отвечает за административную часть и, прежде всего, за людей и бюджет. Все остальное - поле деятельности худрука, который работает не один, а вместе с художественным советом. Они совместно принимают решения, а также думают над репертуаром. Естественно, учитывая, обратную связь со зрителями.
Таинственное прекращение работы страницы в Facebook
В среду, 10 января Русский театр неожиданно для всех объявил, что закрывает свою нынешнюю страницу в социальной сети Facebook, на которую подписано свыше 17 000 человек. Ведущие поинтересовались у нового руководителя, почему это все-таки произошло.
«Это была серьезная техническая проблема, мы вели долгую переписку со службой поддержки Facebook, но, к сожалению, она так и осталась нерешенной», - ответила Пяйв.
На вопрос о том, в чем же все-таки заключалась техническая проблема, ведь страница до сих пор активна, Пяйв ответила лишь, что она продолжит существовать еще два месяца.