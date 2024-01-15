Новый директор не собирается возвращать покинувших Русский театр артистов

Директор отмечает, что в первую очередь театр готовится к гастролям в Риге, а также строит большие планы по привлечению молодого зрителя.

Пяйв заявила, что не собирается возвращать покинувших театр известных артистов: «Нет, не будет таких революционных изменений. Ответственность за работу с артистами и за формирование репертуара, работа с режиссером - это поле деятельности художественного руководителя. Я очень рада, что у нас такой замечательный художественный руководитель: молодой, грамотный, талантливый. Я думаю, что он найдет подход ко всем актерам».

Но в чем же принципиальная разница между художественным руководителем и директором театра? Пяйв объясняет: директор - хороший, надежный тыл для художественного руководителя и для артистов. Директор отвечает за административную часть и, прежде всего, за людей и бюджет. Все остальное - поле деятельности худрука, который работает не один, а вместе с художественным советом. Они совместно принимают решения, а также думают над репертуаром. Естественно, учитывая, обратную связь со зрителями.

Таинственное прекращение работы страницы в Facebook

В среду, 10 января Русский театр неожиданно для всех объявил, что закрывает свою нынешнюю страницу в социальной сети Facebook, на которую подписано свыше 17 000 человек. Ведущие поинтересовались у нового руководителя, почему это все-таки произошло.

«Это была серьезная техническая проблема, мы вели долгую переписку со службой поддержки Facebook, но, к сожалению, она так и осталась нерешенной», - ответила Пяйв.

На вопрос о том, в чем же все-таки заключалась техническая проблема, ведь страница до сих пор активна, Пяйв ответила лишь, что она продолжит существовать еще два месяца.