Псковские власти отправят на границу с Эстонией казаков

Псковский журналист Алексей Малов рассказал Rus.Postimees, что на самом деле это никакие не казаки.

«Есть десяток ряженых, которые иногда устраивают стрельбы. Иногда покупают медальки. Потом вешают их сами себе. Смех это все. Ну откуда казачество на Псковщине? Те, кто там себя казаками называют, они даже не реестровые казаки. Это просто НКОшка (некоммерческая организация)», - рассказал наш собеседник.

Смысл распоряжения псковского губернатора - имитация работы, уверен пскович.

«Это же безопасно. Ты делаешь то, что не будет вообще никакого эффекта иметь. Пара пацанов будет бегать по СМИ и имитировать бурный кретинизм. Делать ничего не надо, а картинка яркая есть», - раскрывает Малов секреты исполнения на региональном уровне федеральных программ российского правительства.

Псковские "казаки", 2023 год. Фото: группа псковских казаков в соцсетях

Коррупционные мотивы псковских властей в этой истории пока не просматриваются.

«Это наследие еще прежнего губернатора Андрея Турчака (один из лидеров партии «Единая Россия», автор утверждения, что Россия в Херсоне навсегда, после которого российская армия покинула оккупированный украинский город - прим.ред.). Их функционал - показуха. Я в свое время с одним из них ходил в эфиры местного радио, чтобы поиздеваться над ним публично. Ведерникову они нужны сейчас просто для того, чтобы добавить каких-то медийных ништяков для отчетности перед Москвой. Все. Даже не про освоение бюджетов речь. Этим балбесам денег не дадут», - добавил Алексей Малов.

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Псковский губернатор не первый раз становится героем СМИ с инициативами, которые должны повлиять на безопасность российско-эстонской границы. В июле 2023 года Михаил Ведерников заявил о создании «дружины Александра Невского» для борьбы с «диверсантами НАТО», в которую могут вступать даже 14-летние дети.