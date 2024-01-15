Псковские власти отправят на границу с Эстонией казаков

Губернатор соседнего с Эстонией региона РФ распорядился привлекать местных казаков к охране границ региона. Он разрешил им и участвовать в войне с Украиной. Rus.Postimees узнал, что на Псковщине нет никаких казаков.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил план мероприятий региона по реализации «стратегии госполитики в отношении российского казачества на 2024-2026 годы». Псковских казаков будут привлекать к службе в армии на контрактной основе, оказанию помощи казакам, участвующим в войне в Украине, сообщает 15 января издание «Псковская губерния», чьи журналисты были вынуждены покинуть РФ после развязывания Путиным полномасштабной войны в Украине.
Кроме того псковских казаков привлекут к участию в добровольных народных дружинах для охраны общественного порядка и государственной границы. Псковская область граничит с Эстонией и Латвией.
Rus.Postimees попытался найти на Псковщине казаков. В соцсетях обнаружилась единственная тематическая группа «Псковское казачье общество "КАЗАЧЬЯ СТРАЖА"», в которой состоит менее четырехсот участников. В их публикациях рассказывается об изучении песенного наследия казачества и рекламируется служба по контракту в войсках «Росгвардии» (бывшие внутренние войска, которые нужны российскому государству для подавления беспорядков - прим.ред.).
Из фиксации публичных активностей псковских казаков есть фотогалерея, где трое в казачьей форме сосредоточенно рубят шашками пластиковые бутылки с водой.
Судя по фотографиям, количество казаков в Пскове можно сосчитать по пальцам двух рук. Тем не менее, псковский губернатор намерен привлекать казаков не только к военной и пограничной службе, но и к патриотическому воспитанию молодежи, а к 2026 году создать на базе Псковского областного центра народного творчества «отдел казачьей культуры Псковской области».
Псковский журналист Алексей Малов рассказал Rus.Postimees, что на самом деле это никакие не казаки.
«Есть десяток ряженых, которые иногда устраивают стрельбы. Иногда покупают медальки. Потом вешают их сами себе. Смех это все. Ну откуда казачество на Псковщине? Те, кто там себя казаками называют, они даже не реестровые казаки. Это просто НКОшка (некоммерческая организация)», - рассказал наш собеседник.
Смысл распоряжения псковского губернатора - имитация работы, уверен пскович.
«Это же безопасно. Ты делаешь то, что не будет вообще никакого эффекта иметь. Пара пацанов будет бегать по СМИ и имитировать бурный кретинизм. Делать ничего не надо, а картинка яркая есть», - раскрывает Малов секреты исполнения на региональном уровне федеральных программ российского правительства.
Коррупционные мотивы псковских властей в этой истории пока не просматриваются.
«Это наследие еще прежнего губернатора Андрея Турчака (один из лидеров партии «Единая Россия», автор утверждения, что Россия в Херсоне навсегда, после которого российская армия покинула оккупированный украинский город - прим.ред.). Их функционал - показуха. Я в свое время с одним из них ходил в эфиры местного радио, чтобы поиздеваться над ним публично. Ведерникову они нужны сейчас просто для того, чтобы добавить каких-то медийных ништяков для отчетности перед Москвой. Все. Даже не про освоение бюджетов речь. Этим балбесам денег не дадут», - добавил Алексей Малов.
Псковский губернатор не первый раз становится героем СМИ с инициативами, которые должны повлиять на безопасность российско-эстонской границы. В июле 2023 года Михаил Ведерников заявил о создании «дружины Александра Невского» для борьбы с «диверсантами НАТО», в которую могут вступать даже 14-летние дети.