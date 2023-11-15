Почти 25 миллионов рублей (258 тысяч евро по нынешнему курсу - прим.ред.) запланировано в 2024 году на функционирование отряда теробороны «Дружина» в Псковской области.

«Субсидия АНО (автономная некоммерческая организация - прим.ред.) «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина» на осуществление деятельности из бюджета Псковской области на 2024 год составит 24 млн 983 тысячи рублей», - сообщает издание «Псковская губерния» со ссылкой на проект бюджета граничащего с Эстонией региона РФ.

Траты на так называемых «добровольцев-пограничников» на будущий год почти втрое превышают первоначальную сумму. Ранее сообщалось, что им дадут 9 миллионов бюджетных рублей (93 тысячи евро - прим.ред.). Аналогичное увеличение финансирования лесных «дружинников» ранее состоялось в рамках бюджетных трат 2023 года.

«В октябре 2023 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников в 4 раза увеличил объем запланированных в 2023 году на отряд теробороны «Дружина» средств - с 9,7 млн рублей до 39,8 млн рублей», - отмечает «Псковская губерния».

Летом 2023 года Ведерников, который в начале нулевых обвинялся в похищении человека, у которого он вымогал деньги, сообщил о создании добровольной дружины для охраны границы с Эстонией, куда принимают даже 14-летних детей. Rus.Postimees рассказывал, кто курирует эту работу в администрации Ведерникова.

Идею финансирования добровольцев-пограничников на фоне разгрома в Украине ударной группировки российской армии в 2022 году представил бывший директор ФСБ, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.