Вчерашняя пресс-конференция Юри Ратаса не была большой неожиданностью. Уже с конца декабря было понятно, что Ратас ведет «сепаратные переговоры» и как только предложенные условия его удовлетворят, он сойдет с корабля, которым сам столько лет рулил и который сейчас находит тонущим. Вспомним, каким был карьерный путь бывшего председателя центристов и что привело его к выходу.
Политический бумеранг: брошенное в Сависаара оружие вернулось к Юри Ратасу
Член фракции Центристской партии (ЦП) в Рийгикогу Андрей Коробейник недавно сказал нашему изданию: «Ратас просто очень прагматично исходит из ситуации. У него команды не осталось, он пытается оформить все так, чтобы по максимуму получить политические дивиденды прямо сейчас».
Это логично: Юри Ратас инвестировал в свою политическую карьеру много сил и труда, долго ждал своего звездного часа, поэтому понятно, что этот капитал он должен был продать по максимальной цене.
23 года посвящены себе в партии
В 2000 году, когда Юри Ратас, будучи 22-летним выпускником ТТУ, вступил в Центристскую партию и стал делать первые шаги в политике, его отец Рейн Ратас уже был влиятельным политиком.
Член Конгресса Эстонии и член Центристской партии, Ратас-старший трижды был членом Таллиннского горсобрания от ЦП – в 1989–1990, в 2004–2007 и в 2013–2015. Ранее он также занимал пост канцлера Министерства окружающей среды.
Сын Рейна Ратаса, вчерашний выпускник университета, стал советником по экономике в канцелярии Таллиннской горуправы. Это был 2002 год, мэром столицы был Эдгар Сависаар. В двадцать пять лет Юри Ратас стал его вице-мэром. Сферой его ответственности были исключительно непростые строительство дорог и коммунальное хозяйство.
Когда в 2005 году ЦП начала управлять городом единолично, Юри Ратас стал мэром столицы. К тому времени Эдгар Сависаар уже перенес первый инфаркт, а после восстановления стал министром экономики в первом правительстве Андруса Ансипа, оставив городское кресло погреть молодому Ратасу.
В период княжения в столице Юри Ратаса в газетах появились обвинения, что ЦП как настоящая мафия, первым делом пристраивает на теплые места родственников. Журналисты прямо спросили у Ратаса, чем объясняется, что вместо него членом совета коммунального предприятия Tallinna Vesi стал его папа Рейн Ратас.
Молодой мэр категорически эти слухи отвергал. Журналисты отмечали, что в этот период Ратас очень был похож на Сависаара – интонациями, мимикой, жестами.
На парламентских выборах 2007 года Юри Ратас набрал более 6 тысяч голосов, что было третьим результатом в ЦП. В этом составе Рийгикогу он стал заместителем председателя парламента, хотя все знали, что он хотел остаться мэром.
Однако, в 2007 году Эдгар Сависаар решил сам вернуться в кресло мэра и объяснил общественности, что Юри Ратас нужен партии на Тоомпеа. Тогда впервые в прессе появилась информация о том, что Ратас был разочарован таким решением Сависаара и что между ними возникли разногласия.
В 2010 году ЦП пережила громкий скандал с российскими деньгами, которые поступали через РЖД. К 2011 году Юри Ратас был достаточно уверенным в себе, чтобы воспользоваться скандалом и бросить вызов патриарху. На конгрессе в августе 2011 года он выдвинул свою кандидатуру на пост председателя партии. Оказалось, что свои силы он переоценил.
Следующую попытку сместить Сависаара молодое поколение центристов предприняло в 2015 году, когда на выборах председателя борьба шла между сторонниками Сависаара и Кадри Симсон. У нее тоже не вышло с наскока.
Однако, Сависаар был серьезно болен, длилось уголовное дело и в таких условиях против сильно сдавшего позиции основателя партии получилось сколотить достаточно серьезную оппозицию. В 2016 году Сависаара фактически выдавили из его собственной партии.
Зато Юри Ратас получил свою долгожданную награду за все годы ожидания. В ноябре 2016 года он стал и премьер-министром, взойдя на вершину местной политики. Ради этого Юри Ратасу пришлось пойти в коалицию с EKRE, что означало обман ожиданий большого числа верных избирателей ЦП.
Именно тогда, очевидно, и были заложены основы нынешнего раскола. И Михаил Кылварт, и Яна Тоом не раз говорили в интервью, что были категорически против создания коалиции с этой партией, которая называла русскоязычных «тиблами». Очевидно, их избиратели тоже не поняли этого кульбита.
Все, или ничего
Как мы помним, созданием коалиции сложности Юри Ратаса как главы правительства не закончились, а только начались и ему приходилось вертеться угрем на сковороде всякий раз, когда партнеры по коалиции оскорбляли то врачей, то британских союзников, то женщин. Ратас говорил правильные слова, но уходил от осуждения EKRE, во что бы то ни стало стремясь сохранить коалицию.
В интервью нашему изданию член фракции ЦП в Рийгикогу Вадим Белобровцев недавно сказал, что Юри Ратас и приближенные к нему члены партии настолько «прикипели» к власти начиная с 2016 года, когда он стал председателем центристов, что восприняли конкуренцию внутри партии и критику со стороны однопартийцев едва ли не как личную обиду.
После сокрушительного поражения ЦП на парламентских выборах 2023 года и победы Михаила Кылварта на выборах председателя созданная с таким трудом и терпением карьера оказалась под угрозой.
К концу прошлого года стало ясно, что сильной команды в партии у Юри Ратаса нет, а работать с командой Кылварта и под его началом - вариант неприемлемый не столько для его ценностей, сколько для его эго. При этом личный политический багаж – товар крайне скоропортящийся.
Пресс-конференция показала, что сделка с Isamaa удалась. Урмас Рейнсалу страстно хочет быть премьер-министром, Юри Ратас хочет в европарламент, поэтому объяснимо, что практически вся пресс-конференция была не о том, какие причины побудили Юри Ратаса уйти из партии, которой он отдал 23 года, а о том, как плохо справляется со своими задачами правительство.
Учитывая, что большая часть сегодняшних экономических проблем как Эстонии, так и всей Европы, вызваны военной агрессией РФ против Украины и разрушенной системой безопасности в мире, наверное, было бы правильно упомянуть об этом в контексте ценностей, которые Ратас готов теперь защищать, отделившись от Яны Тоом. Однако в речи Юри Ратаса о проблемах Эстонии не прозвучало ни слова о войне.
Биполярное расстройство
Центристская партия одна из старейших в Эстонии и сейчас она стоит перед реальной угрозой маргинализации. Когда Эдгар Сависаар он формировал свое политическое поле в конце 90-х, привлекая русскоязычного избирателя, он говорил людям, что «Эстония будет сильной только в том случае, если эстонцы и русские будут вместе».
Сегодня никто не может сказать наверняка, что именно подразумевал Сависаар под этим «вместе», но многолетняя практика самой партии свидетельствует, что ЦП никогда не стремилась обеспечить эффективную интеграцию. Партия эксплуатировала сегрегацию до тех пор, пока это приносило голоса, иногда прокалываясь на мякине.
Вспомним хотя бы, как в 2017 году министр госуправления Михаил Корб заявил на встрече с пенсионерами, что ему не нравится участие Эстонии в НАТО. Корб забыл, что он теперь министр и общается не только со своим ядерным электоратом, но его услышит вся страна.
Не менее громким был скандал с Михаилом Стальнухиным, которого пришлось срочно изгонять из партии за более чем провокационные высказывания о фашистах в правительстве.
Эта история не только о карьере Юри Ратаса или других бывших центристов, которые ушли в другие партии. Это история о том, как опасно пытаться сесть на шпагат ради привлечения избирателей. Партия всегда носила в себе эту бомбу замедленного действия и сейчас она рванула. По иронии судьбы Ратаса постигла та же участь, которую он и его сторонники уготовили Эдгару Сависаару.