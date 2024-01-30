Политический бумеранг: брошенное в Сависаара оружие вернулось к Юри Ратасу

Однако, Сависаар был серьезно болен, длилось уголовное дело и в таких условиях против сильно сдавшего позиции основателя партии получилось сколотить достаточно серьезную оппозицию. В 2016 году Сависаара фактически выдавили из его собственной партии.

Кадри Симсон и Юри Ратас. Фото: Eero Vabamägi

Зато Юри Ратас получил свою долгожданную награду за все годы ожидания. В ноябре 2016 года он стал и премьер-министром, взойдя на вершину местной политики. Ради этого Юри Ратасу пришлось пойти в коалицию с EKRE, что означало обман ожиданий большого числа верных избирателей ЦП.

Именно тогда, очевидно, и были заложены основы нынешнего раскола. И Михаил Кылварт, и Яна Тоом не раз говорили в интервью, что были категорически против создания коалиции с этой партией, которая называла русскоязычных «тиблами». Очевидно, их избиратели тоже не поняли этого кульбита.

Все, или ничего

Как мы помним, созданием коалиции сложности Юри Ратаса как главы правительства не закончились, а только начались и ему приходилось вертеться угрем на сковороде всякий раз, когда партнеры по коалиции оскорбляли то врачей, то британских союзников, то женщин. Ратас говорил правильные слова, но уходил от осуждения EKRE, во что бы то ни стало стремясь сохранить коалицию.