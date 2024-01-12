Анализ ⟩ Период полураспада. Что привело Центристскую партию к «гражданской войне»

«Сегодня единственные, кто вообще не идет на контакт - это Юри Ратас и, наверное, Кадри Симсон, которые не задержатся в партии. После этого вот эта гражданская война в партии закончится», - так описал Центристскую партию в текущем моменте ее влиятельный член Андрей Коробейник. Rus.Postimees разбирался что привело партию к нынешнему к состоянию «гражданской войны».

Терять влиятельных членов она стала еще в прошлом году: ушли Яанус Карилайд, Тынис Мельдер, Мария Юферева-Скуратовски. В конце года бывший председатель Центристской партии (ЦП) Юри Ратас вышел на публику с заявлением, что в один избирательный список с Яной Тоом не пойдет и стало понятно, что он уже стоит в дверях с чемоданом.

В этом году из Центристской партии вышли более двадцати человек, а фракция центристов в парламенте сократилась на девять мест. Партию покинули политические тяжеловесы - Таави Аас, Танель Кийк, Яак Ааб. На пресс-конференции, экстренно созванной руководителем ЦП Михаилом Кылвартом, он выглядел не так уверенно, как последние лет десять. Отрицать, что партия треснула пополам, больше невозможно.

Из публично высказанных объяснений может сложиться впечатление, что партию развалила Яна Тоом с любовью к депортированным активистам. Однако, полная картина сложнее.

Система ценностей оказалась разной

Сразу после избрания на пост главы ЦП Михаила Кылварта мы предположили, что скоро начнется уход части ее членов и консолидация оставшихся вокруг новых целей. Так и случилось, но процесс пошел неожиданно быстро. Уже бывший член ЦП Мария Юферева-Скуратовски сказала: «Грустно наблюдать, потому что я не думала, что это все за сто дней произойдет. Я честно говоря, думала, что это займет больше времени».

Новый член «Отечества» Яанус Карилайд. Фото: Madis Veltman