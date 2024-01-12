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Анализ ⟩ Период полураспада. Что привело Центристскую партию к «гражданской войне»

Юри Ратас и Михаил Кылварт. Фото: Tairo Lutter / Postimees
Анастасия Тидо
, журналист
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«Сегодня единственные, кто вообще не идет на контакт - это Юри Ратас и, наверное, Кадри Симсон, которые не задержатся в партии. После этого вот эта гражданская война в партии закончится», - так описал Центристскую партию в текущем моменте ее влиятельный член Андрей Коробейник. Rus.Postimees разбирался что привело партию к нынешнему к состоянию «гражданской войны».

Терять влиятельных членов она стала еще в прошлом году: ушли Яанус Карилайд, Тынис Мельдер, Мария Юферева-Скуратовски. В конце года бывший председатель Центристской партии (ЦП) Юри Ратас вышел на публику с заявлением, что в один избирательный список с Яной Тоом не пойдет и стало понятно, что он уже стоит в дверях с чемоданом.

В этом году из Центристской партии вышли более двадцати человек, а фракция центристов в парламенте сократилась на девять мест. Партию покинули политические тяжеловесы - Таави Аас, Танель Кийк, Яак Ааб. На пресс-конференции, экстренно созванной руководителем ЦП Михаилом Кылвартом, он выглядел не так уверенно, как последние лет десять. Отрицать, что партия треснула пополам, больше невозможно.

Из публично высказанных объяснений может сложиться впечатление, что партию развалила Яна Тоом с любовью к депортированным активистам. Однако, полная картина сложнее.

Система ценностей оказалась разной

Сразу после избрания на пост главы ЦП Михаила Кылварта мы предположили, что скоро начнется уход части ее членов и консолидация оставшихся вокруг новых целей. Так и случилось, но процесс пошел неожиданно быстро. Уже бывший член ЦП Мария Юферева-Скуратовски сказала: «Грустно наблюдать, потому что я не думала, что это все за сто дней произойдет. Я честно говоря, думала, что это займет больше времени».

Новый член «Отечества» Яанус Карилайд.
Новый член «Отечества» Яанус Карилайд. Фото: Madis Veltman

И уже вышедшие из партии политики, и остающийся пока в ее составе Юри Ратас называют причиной «исхода» идейные разногласия с командой Михаила Кылварта, а первую очередь с Яной Тоом. Яанус Карилайд, который ушел сразу после сентябрьского конгресса в «Отечество», считает, что приход к власти тандема Кылварта и Тоом нарушил хрупкий баланс в партии, который поддерживался десятилетиями.

«Сегодня, когда в Европе идет война, Яна Тоом защищает в суде противников эстонского государства, а Михаил Кылварт это не осуждает». Такие же претензии к Яне Тоом высказал и сам Юри Ратас. Это звучит логично, но нельзя отрицать, что желание дистанцироваться от «идейно токсичных коллег» возникло только после избрания Михаила Кылварта руководителем партии, а война в Украине к тому моменту длилась уже полтора года. Возникает вопрос, где все несогласные были раньше?

Из объяснений ушедших из ЦП политиков следует, что избрание Михаила Кылварта запустило активную фазу раскола, для которого давно были все основания, не хватало лишь толчка. «Юри Ратас делал однозначные заявления в связи с военной агрессией России в Украину, делал все необходимые шаги для защиты безопасности Эстонии. Михаил Кылварт ездил в Россию на политические мероприятия и фигурировал в ежегоднике КаПо. В тандеме с Яной Тоом он создал определено другое направление в политике», - объяснил свою позицию Яанус Карилайд.

Надо признать, что Карилайд в этом вопросе последователен. Он очень давно высказывался в том духе, что Яна Тоом продолжает вести «незримый бой» за российские ценности и скучает по советской оккупации. Перед конгрессом 2023 года он сообщил, что сразу выйдет из ЦП, если Михаил Кылварт победит.    

Таави аас и Михаил Кылварт в эфире студии Rus.Postimees, 01.12.2020. Ведущая - Елена Поверина.
Таави аас и Михаил Кылварт в эфире студии Rus.Postimees, 01.12.2020. Ведущая - Елена Поверина. Фото: Konstantin Sednev

Бывший мэр Таллинна, бывший министр экономики Таави Аас, который тоже вышел из ЦП, разделяет эту позицию. Но Яна Тоом не раз говорила, что осуждает военную агрессию РФ против Украины, почему это не упоминают? «То, что Кылварт и Тоом вроде на словах осуждают войну, но поддерживают при этом депортированных из Эстонии прокремлевских активистов - вполне осознанный политический цинизм. Говорить одним одно, а другим - другое. Они утверждают, что это вопрос защиты прав. Никакой это не правовой вопрос, это вопрос о ценностях», - уверен Аас. 

Партия формата «две в одной» нежизнеспособна

В любом случае «хромающие» ценности лишь доломали спину верблюда. В беседах «не под запись» политики, в том числе из других партий, рассказали то, что наблюдательные журналисты давно замечали: в ЦП было две команды, которым вместе не очень хорошо работалось.

«Годами было постоянное противостояние "команды Таллинна" и "команды с Тоомпеа", - рассказал нам политик первой величины, не состоявший никогда в ЦП. - Когда Юри [Ратас] был премьером, [Михаил] Кылварт постоянно ставил под сомнение решения правительства. Эта "таллиннская команда" была как анклав внутри Центристской партии. Они не хотели, чтоб на государственном уровне ЦП была слишком успешна».

По его словам, команда Михаила Кылварта часто была даже более критична к решениям правительства Юри Ратаса, чем оппозиция. «Вспомните хотя бы вакцинацию от Covid-19, позицию [Михаила] Кылварта, когда министром был Танель [Кийк]. Кылварт на каждом шагу давал понять, что лучше знает, как правильно действовать, что столица будет поступать по-своему», - говорит наш собеседник.

Еще один политик рассказал: «У них вечно была какая-то своя отдельная повестка, как будто параллельный мир. Например, другие ценристы удивились, когда у команды Кылварта возник вопрос, должен ли в зале Таллиннского горсобрания висеть государственный флаг!». Такое видение ситуации подтверждают и бывшие члены ЦП, но категорически отрицают опрошенные нами члены команды Михаила Кылварта.

Не было никакого «анклава», все работало

«Никакого отдельного анклава не было, партия работала вполне слаженным единым механизмом», - возражает член фракции ЦП в Рийгикогу Вадим Белобровцев. По его словам в кризисных ситуациях, в том числе во время пандемии, взгляды представителей правительства и самоуправлений действительно могли различаться, поскольку на местах иногда было виднее, как надо. «Никаких ссор или работы друг против друга не было, сотрудничество было в те годы более конструктивным, чем когда-либо до того», - утверждает Белобровцев.

Слева направо: Яак Ааб, Михкель Ундрест, Михаил Кылварт, Андрей Коробейник, Вадим Белобровцев. 
Слева направо: Яак Ааб, Михкель Ундрест, Михаил Кылварт, Андрей Коробейник, Вадим Белобровцев. Фото: Mihkel Maripuu

Такого же мнения и оставшийся в составе фракции ЦП в Рийгикогу Андрей Коробейник: «Я не видел ни разу противодействия с чьей-то стороны. Действительно, Таллин достаточно много делал. Например, когда в Эстонию приехали беженцы, Таллин действовал на опережение». По мнению Коробейника государство не всегда успевало реагировать на изменение ситуации и с пандемией было то же самое. «Я думаю, что тут скорее местным самоуправлениям нужно выразить признательность, что они быстро работали», - считает он.

В ходе предвыборной кампании было сказано и сделано достаточно такого, что, мягко говоря, не способствовало сплочению однопартийцев.

Член Рийгикогу от ЦП Вадим Белобровцев

Человеческие отношения дошли до точки невозврата

Сложно сказать, почему видение такое разное. Возможно, с точки зрения команды Юри Ратаса и Танеля Кийка это была не помощь, а подножка, потому что в конечном итоге дело дошло до разрушения партии. Мария Юферева-Скуратовски, которая после избрания Михаила Кылварта председателем ЦП ушла в Партию реформ, рассказала, что отношения между людьми в ЦП уже не подлежали никакому спасению.

Сентябрь 2021 года. Члены Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски, Владимир Свет и Анастасия Коваленко-Кылварт. 
Сентябрь 2021 года. Члены Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски, Владимир Свет и Анастасия Коваленко-Кылварт. Фото: Mihkel Maripuu

«Накануне Конгресса ситуация, которая сложилась в борьбе за место председателя, была совершенно безобразная. Люди с обеих сторон себя показали так, что это было уже чересчур», - рассказала Юферева-Скуратовски. - «Я видела именно со стороны людей из команды Михаила Кылварта откровенный газлайтинг. Людей оскорбляют и тут же говорят в глаза, то не было ничего такого». 

В партийном чате в какой-то момент это все вылилось по словам Марии в «безобразную вакханалию оскорблений»: молодежь из команды Михаила Кылварта начинала поучать Яака Ааба как ему думать, что делать, как говорить. Сам Михаил Кылварт в этих препирательствах не принимал участия. «Из этого чата я вышла задолго то того, как ушла из партии, просто я уже не могла это все читать», - сказала Юферева. Ее слова подтвердили Таави Аас и другие политики. 

Вадим Белобровцев признал, что отношения серьезно испортились перед конгрессом, который прошел 10 сентября. «Юри Ратас и приближенные к нему члены партии настолько «прикипели» к власти в Центристской партии начиная с 2016 года, когда он стал председателем центристов, что восприняли конкуренцию внутри партии и критику со стороны однопартийцев едва ли не как личную обиду, - говорит Белобровцев. - Из-за крайней обидчивости и вспыльчивости Ратаса попытки указать на очевидные проблемы партии воспринимались в штыки, откровенно враждебно. Сразу же начинался разговор на тему "зачем вы ломаете партию" и тому подобное».

По словам Белобровцева, члены команды Михаила Кылварта пытались указать на то, что партия деградирует и был созван внеочередной конгресс с целью выбрать новых лидеров партии. «В ходе предвыборной кампании было сказано и сделано достаточно такого, что, мягко говоря, не способствовало сплочению однопартийцев» - признал Белобровцев. Однако, корень проблемы он видит в том, что «прикипевшие» к власти члены партии отказывались понимать, что заданный Юри Ратасом курс ведет Центристскую партию в никуда. 

Лично я ушел, потому что мне было видно, что ситуация не улучшается и перспектив ее улучшения нет

Бывший центрист и мэр Таллинна Тави Аас

«Прикипевшие» окончательно попрощались с партией 

Как видим, две команды действительно были и взгляд на будущее партии у них был настолько разный, что они не могли донести свои взгляды друг до друга без того, чтобы вызывать болезненную реакцию. Сейчас усилия Михаила Кылварта по удержанию старых членов партии проваливаются, он сам признает, что большинство бывших однопартийцев даже трубку не берут, когда он звонит. 

5 января 2024 г. Пресс-конференция покидающих Центристскоую партию депутатов Рийгикогу Эстер Карузе, Танель Кийк, Яак ааб, Энн Ээсмаа.
5 января 2024 г. Пресс-конференция покидающих Центристскоую партию депутатов Рийгикогу Эстер Карузе, Танель Кийк, Яак ааб, Энн Ээсмаа. Фото: Konstantin Sednev

На пресс-конференции Михаил Кылварт не упоминал никаких разногласий с коллегами, а объяснил кризис в партии тем, что его, якобы, не приняла другая часть ЦП, потому что он «не настоящий эстонец». Такую версию в один голос отрицают все опрошенные нами политики, покинувшие партию.

По их словам, в ЦП как ни в какой другой партии национальность никогда не имела никакого значения. Кроме того, Михаил Кылварт не первый в Эстонии русский руководитель партии. «По поводу Евгения Осиновского ни у кого никогда не было никаких сомнений, что он патриот Эстонии. Тут дело не в национальности, а в образе мышления», - сказал Яанус Карилайд.

Оставшийся с Михаилом Кылвартом Андрей Коробейник считает, что команда Юри Ратаса не смогла смириться с поражением. «После поражения на мартовских выборах элементарно не выдержали нервы. Я думаю, что мало кто ожидал такого результата потом еще и на выборах председателя партии, - считает Коробейник. - [Яанус] Карилайд еще до выборов сказал, что уйдет если победит [Михаил] Кылварт. Потом Тынис Мельдер нашел подходящий для него вариант. Ну и теперь Танель Кийк решил, что все потеряно, в этой партии ловить нечего больше».

По мнению Коробейника, Юри Ратас предпринял демарш по поводу деятельности Яны Тоом из чисто практических соображений: «Он просто очень прагматично исходит из ситуации. У него команды не осталось, он пытается оформить все так, чтобы по максимуму получить политические дивиденды прямо сейчас. То есть он делает вид, что он сейчас поедет, поговорит с однопартийцами, потом вернется обратно и скажет, что у людей нет веры в партию, поэтому он должен уйти».

По существу версия вышедших из партии политиков совпадает с версией Коробейника, но акценты расставлены иначе: команда Кылварта и раньше не хотела сотрудничать, сейчас же перспектив на это нет и подавно. 

12.05.2022, Министр экономики Таави Аас и премьер-министр Кая Каллас.
12.05.2022, Министр экономики Таави Аас и премьер-министр Кая Каллас. Фото: Madis Veltman

«Видите ли, еще после мартовских выборов в парламент Кылварт и его команда решили, что нужно собирать внеочередной конгресс и сменить председателя партии. Работа правления партии была парализована из-за позиции команды Михаила. Хотя совет уполномоченных партии это предложение отклонил, но напряжение то никуда не делось», - рассказал нам Таави Аас.

В правлении большинство было у команды Михаила Кылварта и все другие предложения при голосовании проваливали. Одним из таких конфликтных вопросов стал вопрос о деньгах Парво Пруунсильда. «Лично я ушел, потому что мне было видно, что ситуация не улучшается и перспектив ее улучшения нет», - сказал Аас.

По мнению Таави Ааса главная проблема в том, что Михаил Кылварт не справился со своими задачами председателя партии. «У него нет опыта ведения политики на государственном уровне. Ну и кроме того, партия после его избрания так и не заработала как единая команда». Таави Аас подтвердил сказанное Марией Юферевой о том, что уже до сентябрьского конгресса отношения в партии испортились настолько, что многие ведущие члены партии не могли нормально общаться друг с другом, поэтому тянуть дальше эту лямку не было смысла.

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