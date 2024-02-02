Пропаганда в РФ убеждает россиян в том, что закрытие моста через Нарову вызвано решением правительства Эстонии. Верят ли в это их читатели, не ясно, но даже в Нарве не все в курсе, кто это придумал. Решение остановить автомобильное сообщение по мосту в 2023 году принял премьер России Мишустин.
СМИ России врут о том, кто остановил движение между Нарвой и Ивангородом
Сразу несколько средств массовой информации России, которые имеют легальный статус и соответствующие свидетельства о регистрации органами российского правительства, опубликовали лживые утверждения о том, что мост «Дружба» между Нарвой и Ивангородом был закрыт по инициативе Эстонии.
«Эстония запретила россиянам въезд через погранпереход в Нарве», - гласит «новость», опубликованная 1 февраля на сайте российского издания из Казани «Бизнес Online». При этом медиа ссылается на сообщение другого российского СМИ, где прямо сказано, что погранпереход Нарва закрывается для автотранспорта «в связи с решением России начать работы по реконструкции международного автомобильного пункта пропуска "Ивангород"».
«Эстония приостанавливает движение автотранспорта через погранпереход с РФ в Нарве», - сообщает в тот же день московское издание «Профиль», цитируя то же самое сообщение, где расписана причина - решение правительства РФ.
«Эстонцы заблокировали границу с РФ в Нарве», - гласит еще один вчерашний заголовок. Издание «Новости Кингисеппа» цитирует петербургское СМИ «Деловой Петербург». Публикуя фотографии о том, как представители эстонских служб устанавливают на мосту «зубы дракона», «Новости Кингисеппа» ничего не пишут о том, кто решил остановить движение по мосту автомобилей, автобусов и грузовиков.
«Эстония заблокировала границу с Россией в Нарве для транспорта», - в свою очередь, сообщило московское медиа «Союзное вече», которое является официальным печатным органом «парламентского собрания союза Беларуси и России». Авторы этой заметки в самом конце все же напоминают, что мост «Дружба» остался доступным только для пешеходов из-за решения России начать реконструкцию своего терминала для автотранспорта в Ивангороде.
«Эстония запретила въезд россиянам на любом виде транспорта», - новаторски подходят к привлечению внимания читателей уральские журналисты из издания Ura.ru. При этом авторы позволяют себе смелость цитировать эстонский ERR.
Судя по тому, что основные пропагандистские СМИ РФ не подхватили эту волну с заголовками, которые перекладывают ответственность за перекрытие моста с больной головы на здоровую, речь может идти лишь о низком профессиональном уровне авторов третьесортных медиа, которые пытаются компенсировать низкий интерес к своим изданиям подобной кричащей подачей информации.
Впрочем, корреспондент Rus.Postimees, опрашивая в ноябре жителей Нарвы о том, как они будут справляться после перекрытия моста для автотранспорта, неоднократно слышал рассуждения обывателей, что мост закрывается «по инициативе Эстонии».
О том, что движение автомобильного транспорта будет остановлено с 1 февраля 2024 года, 3 ноября 2023 года стало известно из решения премьер-министра РФ Михаила Мишустина, о чем Rus.Postimees сообщал в тот же день. Решение носит временный характер, а движение автотранспорта прекращается «на период реконструкции», гласит документ за подписью главы российского правительства.
«Ивангород давно нуждается в модернизации инфраструктуры. Именно поэтому Минтрансом России и ФГКУ Росгранстрой было принято решение о его реконструкции в целях увеличения пропускных возможностей и создания комфортных условий для граждан при пересечении границы», - сказано в сообщении российской государственной компании «Росгранстрой», которая отвечает за реконструкцию российских терминалов.
«Сегодня начинается работа по установке временных модульных сооружений, оборудованных соответствующей инфраструктурой, для размещения сотрудников государственных контрольных органов, которые обслуживают пешеходную составляющую пункта пропуска», - уточняли в этом ведомстве в минувший четверг.
Российские власти обещают, что после реконструкции на российской стороне погранперехода Нарва/Ивангород будет обустроено 16 полос движения транспорта: 4 для грузового транспорта (по 2 на въезд и выезд) и 12 для пассажирского транспорта (по 6 полос на въезд и выезд).
«После модернизации пропускная способность Ивангорода вырастет на 22% по количеству транспорта - до 1860 транспортных средств в сутки (или почти 679 тыс. ТС в год) и почти на 40% по количеству лиц, пересекающих границу, - до 11,3 тыс. человек в сутки (или 4 млн. 136 тыс. чел. в год)», - заявляют в «Росгранстрое».
Полностью завершить все работы планируется в 2026 году.
В качестве альтернативных маршрутов для пересечения российско-эстонской границы российские власти рекомендуют автомобилистам ехать на пункты пропуска Шумилкино (Лухамаа) и Куничина Гора (Койдула), расположенные в Псковской области.