СМИ России врут о том, кто остановил движение между Нарвой и Ивангородом

Сразу несколько средств массовой информации России, которые имеют легальный статус и соответствующие свидетельства о регистрации органами российского правительства, опубликовали лживые утверждения о том, что мост «Дружба» между Нарвой и Ивангородом был закрыт по инициативе Эстонии.

«Эстония запретила россиянам въезд через погранпереход в Нарве», - гласит «новость», опубликованная 1 февраля на сайте российского издания из Казани «Бизнес Online». При этом медиа ссылается на сообщение другого российского СМИ, где прямо сказано, что погранпереход Нарва закрывается для автотранспорта «в связи с решением России начать работы по реконструкции международного автомобильного пункта пропуска "Ивангород"».

«Эстония приостанавливает движение автотранспорта через погранпереход с РФ в Нарве», - сообщает в тот же день московское издание «Профиль», цитируя то же самое сообщение, где расписана причина - решение правительства РФ.

«Эстонцы заблокировали границу с РФ в Нарве», - гласит еще один вчерашний заголовок. Издание «Новости Кингисеппа» цитирует петербургское СМИ «Деловой Петербург». Публикуя фотографии о том, как представители эстонских служб устанавливают на мосту «зубы дракона», «Новости Кингисеппа» ничего не пишут о том, кто решил остановить движение по мосту автомобилей, автобусов и грузовиков.