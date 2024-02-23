Гибель Навального важна для каждого двадцатого россиянина: объясняем, почему это много

Стоит напомнить, что стихийные акции памяти после убийства Навального прошли как минимум в 140 городах России. Люди приносили цветы и фотографии в память о лидере российской оппозиции к самым разным символическим местам в городах РФ, несмотря на риски задержаний и избиений со стороны сотрудников полиции, которые произошли и в Москве, и в Петербурге. Те, кто был задержан, как правило, сразу получали в качестве административной ответственности арест.

«Я это увидел в том, как люди в России реагируют на смерть Навального. Мне кажется, что у людей появилось ощущение ненормальности происходящего. Такой ненормальности, с которой невозможно смириться, даже если ты просто будешь очень стараться и закрывать глаза. Понятное дело, что это не значит, что завтра что-то изменится, и все придут вдруг на работу и начнут вдруг строить прекрасную Россию будущего, отличную от той, что есть сейчас. Но моральное право жить так, как жили те, кто прикрывался народом, и утверждать, что то, что они делали с этим же народом, это была просто защитой «большой России» от нас непонятных, у них (сотрудников карательных органов РФ - прим.ред.) исчезло. Многим стало очевидно именно сейчас, что никакой другой России нет, кроме России нормальных людей и черной силы, которая ее уничтожает. Люди видят, что у этой черной силы нет морального права, а есть лишь желание быть и уничтожать».