Социологи опросили россиян, какое общественное событие, произошедшее в период с 12 по 18 февраля, их больше всего заинтересовало. Каждый двадцатый назвал смерть Алексея Навального.
Гибель Навального важна для каждого двадцатого россиянина: объясняем, почему это много
В сухих цифрах это событие - третье по значимости, упоминаемое жителями РФ. Больше всего респондентов (около 30%) интересовались ходом войны в Украине.
«О войне переживаю, молодые гибнут»; «друг пришел без ноги»; «прилет дронов в Калужскую, Воронежскую области»; «беспилотники в Санкт-Петербурге» - так характеризовали они происходящее.
12% респондентов упомянули в качестве наиболее значимого события интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Основные воспоминания не о сути разговора, а о том, что он в принципе был.
5% опрошенных среди главных событий недели назвал гибель Алексея Навального, о которой стало известно 16 февраля.
«Смерть Навального в колонии, скорая не откачала»; «Навальный: как-то непонятно при каких обстоятельствах»; «умер в тюрьме Навальный», - так помнят этот день опрошенные россияне. Показательно, что проводивший опрос «Фонд общественное мнение» (ФОМ), который финансируется российским государством, среди реплик своих респондентов указал и ту, в которой есть причина, о которой молчит пропаганда в РФ - «убийство Навального».
Социологи проводили опрос с 16 до 18 февраля в 104 населенных пунктах. В нем приняли участие 1500 респондентов.
Принято считать, что воспринимать социологию в условиях диктатуры, когда люди отвечают так, чтобы минимизировать возможные риски за сказанное, нельзя. Тем ценнее результат, который укладывается во фразу - каждый двадцатый россиянин (5%) назвал смерть Навального главным событием.
При этом стоит учитывать, что ФОМ опрашивает респондентов не по телефону, а обходя квартиры по выборке. В этом смысле смелость респондентов еще выше, потому что люди отвечают не телефонной трубке, а глядя в глаза конкретному человеку, по сути, теряя анонимность. 5% живущих в РФ, кто решился упомянуть в качестве важного события смерть оппозиционного политика, нельзя списать на погрешность.
Стоит напомнить, что стихийные акции памяти после убийства Навального прошли как минимум в 140 городах России. Люди приносили цветы и фотографии в память о лидере российской оппозиции к самым разным символическим местам в городах РФ, несмотря на риски задержаний и избиений со стороны сотрудников полиции, которые произошли и в Москве, и в Петербурге. Те, кто был задержан, как правило, сразу получали в качестве административной ответственности арест.
О том, что смерть Навального заставляет задуматься даже тех, кто служит режиму Путина, ранее Rus.Postimees сказал журналист Тимур Олевский, который много лет работал рядом с политиком, освещая протесты в России.
«Я это увидел в том, как люди в России реагируют на смерть Навального. Мне кажется, что у людей появилось ощущение ненормальности происходящего. Такой ненормальности, с которой невозможно смириться, даже если ты просто будешь очень стараться и закрывать глаза. Понятное дело, что это не значит, что завтра что-то изменится, и все придут вдруг на работу и начнут вдруг строить прекрасную Россию будущего, отличную от той, что есть сейчас. Но моральное право жить так, как жили те, кто прикрывался народом, и утверждать, что то, что они делали с этим же народом, это была просто защитой «большой России» от нас непонятных, у них (сотрудников карательных органов РФ - прим.ред.) исчезло. Многим стало очевидно именно сейчас, что никакой другой России нет, кроме России нормальных людей и черной силы, которая ее уничтожает. Люди видят, что у этой черной силы нет морального права, а есть лишь желание быть и уничтожать».
«Я разговариваю со всеми вокруг, и все люди, которых я знаю - против Путина. Но они все боятся и не верят в нашу страну. Тех, кто за Путина, - единицы. Если мы пойдем на какие-то жертвы - не как Навальный, а если мы просто будем готовы на пять суток ареста, если вся страна будет к этому готова - то Путин и его власть растворятся, как дым», - утверждает в интервью «Медиазоне» Иван из Петербурга, который ходил возлагать цветы к стихийным мемориалам.
О том, что власть Путина именно сейчас крайне уязвима, сказал и один из самых известных оппонентов российского диктатора Михаил Ходорковский.
«Нет никакой всенародной любви и поддержки! Авторитарные режимы держатся не за счет того, что их поддерживает большинство, а за счет того, что большинство людей верит в этот миф. Суть в том, что люди, живущие под гнетом авторитаризма, просто боятся выражать свои настоящие чувства и мысли. Все вокруг молчат, и ты начинаешь думать, что, наверное, один ты такой "урод", один против системы, а все остальные - за. Это классическая игра на страхе и изоляции. Но когда происходит осознание, что ты не одинок, что многие вокруг тебя разделяют твои взгляды и недовольство, в один день происходит перещелкивание. Вспомните бархатные революции, вспомните Румынию», - написал Ходорковский в своем Telegram-канале.
И оценки тех, кто давно изучает внутреннюю политику РФ вкупе с цифрами, которые публикует даже государственная российская социология, могут быть объяснением того, что Кремль так упорно пытается недоп устить публичных похорон Навального и угрожает его матери.
Незадолго до убийства Алексей Навальный поддержал акцию «Полдень против Путина», когда всем противникам Путина и войны предлагается прийти на свои избирательные участки в день переназначения Путина 17 марта ровно в 12:00.