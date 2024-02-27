Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о нескольких людях, заблудившихся в тумане на Чудском озере, а также о женщине, угрожавшей молотком своему бывшему партнеру. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о ДТП на Лаагна-теэ и о загоревшимся в офисном здании электросамокате.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Заблудившиеся в тумане люди, угрозы молотком, ДТП на Лаагна-теэ
Насилие
23 февраля поступило сообщение, что 39-летняя женщина угрожала молотком своему бывшему партнеру, 36-летнему мужчине, в квартире на улице Альвари в Ласнамяэ.
23 февраля пьяный 37-летний мужчина напал на 68-летнего на улице Ластекоду в Кесклинне. Нападавший был задержан полицией.
24 февраля поступило сообщение, что на А. Х. Таммсааре-теэ в Мустамяэ 47-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на свою 34-летнюю сожительницу. Нападавший был арестован полицией.
25 февраля поступило сообщение, что 27-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил 58-летнего мужчину на парковке в Хааберсти. Пострадавший был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Нападавший был арестован полицией.
22 февраля на улице Техасе в Тарту между двумя знакомыми мужчинами произошла ссора. В ходе ссоры 51-летний мужчина избил 39-летнего мужчину.
В ночь на 24 февраля полиция получила вызов в волость Эльва, где сосед пришел утихомирить другого, который слишком громко слушал музыку в многоквартирном доме. Вместо того чтобы прекратить шуметь, хозяин квартиры угрожал прибывшему соседу ножом. К счастью, в инциденте никто не пострадал, а точные обстоятельства полиция выяснит в рамках уголовного дела.
23 февраля поступило сообщение, что 64-летний мужчина избил 43-летнюю женщину в квартире на Нарвском шоссе в Йыхви. Мужчина был задержан полицией в качестве подозреваемого.
24 февраля поступило сообщение, что 45-летний мужчина избил свою 44-летнюю жену в квартире на Таллиннском шоссе в Нарве.
24 февраля 50-летняя женщина избила своего 48-летнего мужа в квартире на улице Креэнхольми в Нарве. Женщина была задержана полицией в качестве подозреваемой.
25 февраля поступило сообщение, что 18-летний юноша избил свою бывшую 22-летнюю сожительницу в волости Люганузе.
25 февраля поступило сообщение, что 35-летняя женщина избила своего 42-летнего мужа в квартире на проспекте Кангеласте в Нарве.
25 февраля поступило сообщение, что 19-летний юноша был избит двумя неизвестными мужчинами в волости Люганузе.
23 февраля поступило сообщение, что 32-летний мужчина избил своего 52-летнего отца на Селья-теэ в Кунда. Полиция арестовала нападавшего на месте.
25 февраля поступило сообщение, что 45-летний мужчина избил свою 48-летнюю сестру в квартире в деревне Ваянгу.
25 февраля в полицию поступило сообщение, что 22-летний мужчина напал на 48-летнего и 36-летнего в квартире на улице Кеск в Пярну. Полиция арестовала нападавшего.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
23 февраля поступило сообщение, что в поселке Лаагри были украдены различные инструменты и техника из строительных бытовок.
19 февраля в полицию поступило сообщение о краже шин и дисков легкового автомобиля из подвала жилого дома в деревне Койги волости Ярва. Ущерб составил 1600 евро.
Безопасность на границе
24 февраля в аэропорту Таллинна была проверена гражданка Турции 1988 года рождения. Было установлено, что она находится в стране нелегально, и ей был запрещен въезд в страну. Женщина вылетела обратно в Турцию.
В воскресенье погранохрана задержала на погранпункте Лухамаа гражданина России, который перелез через забор между погранпунктами, чтобы попасть в Шенгенскую зону. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили семь граждан Молдовы, одного гражданина Сербии, одного гражданина Армении, четырех гражданин Украины, одного гражданина Колумбии, четырех гражданин России, одного гражданина Великобритании, одного гражданина Бразилии и одного гражданина Перу.
Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию 13 граждан Молдовы и одного гражданина России.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
24 февраля около 11 часов утра пограничники получили экстренный вызов на Чудское озеро, где заблудился рыбак. Прежде чем пограничники смогли добраться до мужчины, ему помогли другие рыбаки, которые направили его обратно к берегу.
Ранним утром 24 февраля в тумане на Чудском озере пропал 13-летний мальчик, который пришел на озеро с семьей утром. Пограничный патруль на санях начал поиски, и мальчик был найден около полудня в камышах в окрестностях Тагасааре. С ребенком все было в порядке, и его передали родственникам.
Ранним утром 24 февраля с пограничниками связался мужчина, чей друг пропал во время рыбалки на озере в районе Колькья. Пограничный патруль на воздушной подушке нашел пропавшего и доставил его на берег в Варнья.
24 февраля около 17:30 мужчина, отправившийся на рыбалку на озеро, сообщил, что он заблудился в тумане на Чудском озере и не может найти дорогу к берегу. Пограничный патруль на воздушной подушке нашел рыбака, которого доставили обратно на берег к машине.
24 февраля пограничники выявили незаконное пересечение границы на Псковском озере мужчиной из Эстонии в Россию. Рыбак, гражданин Латвии, был задержан и доставлен на пограничный кордон. За правонарушение он был оштрафован на 120 евро.
Утром 24 февраля пограничники обнаружили незаконный переход границы на Чудском озере. Трое граждан России, передвигавшихся на мотоциклах, были задержаны и доставлены в кордон для оформления документов. Мужчины были оштрафованы за правонарушение, а затем переданы российской стороне.
25 февраля при выезде из Эстонии была проверена гражданка Эстонии, у которой в вещах были обнаружены предметы, не принадлежащие ей, а именно паспорт Королевства Швеция и два паспорта Республики Казахстан. Паспорта были изъяты в соответствии с протоколом о задержании имущества, и женщине было разрешено продолжить путь в Россию.
ДТП
23 февраля в 17:52 спасатели получили вызов в Ласнамяэ на Лаагна-теэ, где автомобиль врезался в бетонную стену. Спасатели Ласнамяэ прибыли на место в 18:00 и отсоединили клеммы аккумулятора, чтобы исключить риск возгорания. На автомобиле было установлено газовое оборудование LPG, которое, к счастью, осталось целым. К 18:18 риск возгорания был устранен, и происшествие было передано полиции.
26 февраля в 02:42 спасатели отреагировали на аварию на Ягала-теэ в деревне Ягала волости Йыэляхтме. Легковой автомобиль Volkswagen съехал в кювет и перевернулся на крышу. Спасатели отсоединили клеммы аккумулятора, чтобы исключить риск возгорания, и перевернули автомобиль обратно на колеса. Дальнейшим разбирательством занималась полиция.
23 февраля в 17:31 спасатели были вызваны в деревню Вана-Винни волости Винни, где отлетевшее колесо с грузовика упало на встречный легковой автомобиль. Травмы водителя легкового автомобиля на месте осмотрели сотрудники скорой помощи, мужчине не потребовалась госпитализация. Спасатели устранили риск возгорания на легковом автомобиле и покрыли пролитое топливо абсорбентом.
25 февраля в 12:20 спасатели выехали на ДТП в деревне Тупенурме волости Муху. Автомобиль врезался в дерево и съехал в кювет. Водитель был доставлен в больницу для медицинского обследования. Прибывшие на место происшествия спасатели убрали сломанное дерево и устранили очаг возгорания автомобиля.
Пожары
23 февраля в 14:51 спасатели выехали в Северо-Эстонскую региональная больницу в Мустамяэ, откуда поступило сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации. Прибыв на место, спасатели выяснили, что на втором этаже загорелось небольшое количество батареек, которые были потушены сотрудниками больницы. Никто не пострадал, и помещения были проветрены.
25 февраля в 18:59 в Центр тревоги поступило сообщение о видимом дыме и пламени в одноэтажном доме в Пирита на улице Пухкекоду. Пожар обнаружил патруль охранной фирмы, который также уведомил спасателей. Спасатели Пирита прибыли на место в 19:05 и вошли в здание, чтобы ликвидировать очаг пожара. Небольшое пламя было потушено ведром воды. Выяснилось, что горячий пепел из камина был помещен в пластиковое ведро, что вызвало возгорание окружающих горючих материалов.
24 февраля 13:13 поступило сообщение о горящем автомобиле на площади Пеэтри в Нарве. По прибытии спасателей передняя часть микроавтобуса горела открытым пламенем. Рядом стоявший автомобиль был отодвинут, и пожар был потушен.
24 февраля в 22.40 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Колкья в волости Пейпсияэре в Тартумаа. В ходе работ по тушению спасатели обнаружили в доме троих погибших. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
24 февраля в 3:45 в Центр тревоги поступил сигнал, что на улице Тийги в центральной части Тарту загорелся припаркованный рядом с одним из домов автофургон. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
24 февраля в 18:48 автоматическая пожарная сигнализация в офисном здании на улице Валликраави в Тарту сигнализировала о риске пожара. Когда приехали спасатели, раздался хлопок и выяснилось, что загорелся электросамокат, заряжавшийся в помещении. Предположительно, сигнализацию активировал дым от уже имевшегося ранее дефекта аккумулятора. Пожар был потушен при помощи порошкового огнетушителя. От пожара помимо самоката повреждения получили также зеркало и стена рядом.
26 февраля примерно в 7:30 спасатели выехали на улицу Анне в Тарту, чтобы тушить возгорание под капотом автомобиля Audi. Для открытия капота спасатели разбили боковое стекло и потушили пожар струей воды. По оценке руководителя спасательных работ, причиной пожара мог стать дефект кабеля аккумулятора, наиболее сильно было повреждено место соединения клеммы и аккумулятор.
Прочее
24 февраля в 18:31 спасатели выехали в многоквартирный дом на улице Раху в Нарве, где после ухода родителя дверь в квартиру захлопнулась, а внутри остался маленький ребенок, не умеющий открывать дверь. Спасатели вошли в квартиру через окно и открыли дверь маме. С ребенком все было в порядке.