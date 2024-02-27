СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Заблудившиеся в тумане люди, угрозы молотком, ДТП на Лаагна-теэ

Ранним утром 24 февраля с пограничниками связался мужчина, чей друг пропал во время рыбалки на озере в районе Колькья. Пограничный патруль на воздушной подушке нашел пропавшего и доставил его на берег в Варнья.

24 февраля около 17:30 мужчина, отправившийся на рыбалку на озеро, сообщил, что он заблудился в тумане на Чудском озере и не может найти дорогу к берегу. Пограничный патруль на воздушной подушке нашел рыбака, которого доставили обратно на берег к машине.

24 февраля пограничники выявили незаконное пересечение границы на Псковском озере мужчиной из Эстонии в Россию. Рыбак, гражданин Латвии, был задержан и доставлен на пограничный кордон. За правонарушение он был оштрафован на 120 евро.

Утром 24 февраля пограничники обнаружили незаконный переход границы на Чудском озере. Трое граждан России, передвигавшихся на мотоциклах, были задержаны и доставлены в кордон для оформления документов. Мужчины были оштрафованы за правонарушение, а затем переданы российской стороне.

25 февраля при выезде из Эстонии была проверена гражданка Эстонии, у которой в вещах были обнаружены предметы, не принадлежащие ей, а именно паспорт Королевства Швеция и два паспорта Республики Казахстан. Паспорта были изъяты в соответствии с протоколом о задержании имущества, и женщине было разрешено продолжить путь в Россию.

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