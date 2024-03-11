Опрос недели ⟩ «Налог на сахар» – это безобразие. А вот штрафы пусть повышают

Кати, безработная

Кати. Фото: Rene Henri Rand

То, что происходит в Эстонии, это беспорядок, это ненормально. Куда еще повышать цены? Какая от этого польза?

Цены и так уже очень высокие. Например, я ходила сегодня в Prisma, там шоколадка 200 граммов стоит 5.50 евро. И как такое возможно?

Татьяна, продавец

Татьяна. Фото: Rene Henri Rand

Что я думаю по этому поводу? Да тут думай, не думай – они все равно сделают то, что считают нужным. Нужны ли нам новые налоги? Мне нет. И так уже очень много.

Зачем это правительству? Ну… Может быть, они на 50 процентов и заботятся о нашем здоровье, но там явно есть и другие причины.

Зато повысить штрафы – это совершенно правильно. Проблемы на дорогах у нас сумасшедшие, я считаю.

Айме, жительница Таллинна

Айме. Фото: Rene Henri Rand

Каждый сам делает выбор – пить эти сладкие напитки или нет. А налог, конечно же, придется платить нам всем, что поделать.

Конечно, если 20 центов к цене добавят, то пускай. А если побольше, то уже будет дорого.

Проблема с лишним весом в Эстонии есть. Дети пусть чаще гуляют на улице, бегают-прыгают, и тогда все будет ОК.

Татьяна, воспитатель в детском саду

Татьяна. Фото: Rene Henri Rand

Да, я слышала об этом. И проблемы с ожирением и лишним весом у жителей Эстонии действительно есть.