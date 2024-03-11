Правительство Эстонии собирается ввести новый налог на подслащенные напитки (так называемый «налог на сахар») и повысить в два раза штрафы – в том числе и за нарушение правил дорожного движения. Что думают об этом жители Эстонии?
Опрос недели ⟩ «Налог на сахар» – это безобразие. А вот штрафы пусть повышают
Евгений, водитель
Безобразие. Насчет налога - я не знаю вообще, надо ли это. Люди и так сидят на минимальных зарплатах, еле сводят концы с концами.
Марина, работающая пенсионерка
Я как-то не читаю и не слушаю последнее время новости, ничего такого не слышала. Сама я сахар не потребляю, напитки - тем более. Я зеленый чай пью, без сахара.
Что касается увеличения штрафов, то тут я согласна. Особенно по части правил дорожного движения, потому что и со стороны пешеходов, и со стороны водителей очень много нарушений.
Антон, повар
Если честно, я затрудняюсь ответить, зачем это нужно. Не очень мне нравится эта идея. Сомнительная.
В чем мои сомнения? Обещали, что налоги не поднимутся, а они поднялись. А теперь еще и сахар… Ну что это такое? И останемся мы без Limpa Limonaad.
О возможном повышении штрафов слышу впервые. Даже немного потрясен этими новостями. Не считаю это здравым решением.
Штрафы и так, в принципе, не маленькие, но если их еще в два раза увеличить, это будет что-то уже за гранью реальности.
Нужны ли стране какие-то новые налоги? Да нам всего уже хватает, остановитесь, достаточно!
Житель Таллинна (не назвал своего имени)
Любой налог для населения – это нагрузка. Хотелось бы, чтобы налоги были ниже. Но если не хватает денег, скажем, из-за неправильной политики или экономических реформ, то придется платить.
Кати, безработная
То, что происходит в Эстонии, это беспорядок, это ненормально. Куда еще повышать цены? Какая от этого польза?
Цены и так уже очень высокие. Например, я ходила сегодня в Prisma, там шоколадка 200 граммов стоит 5.50 евро. И как такое возможно?
Татьяна, продавец
Что я думаю по этому поводу? Да тут думай, не думай – они все равно сделают то, что считают нужным. Нужны ли нам новые налоги? Мне нет. И так уже очень много.
Зачем это правительству? Ну… Может быть, они на 50 процентов и заботятся о нашем здоровье, но там явно есть и другие причины.
Зато повысить штрафы – это совершенно правильно. Проблемы на дорогах у нас сумасшедшие, я считаю.
Айме, жительница Таллинна
Каждый сам делает выбор – пить эти сладкие напитки или нет. А налог, конечно же, придется платить нам всем, что поделать.
Конечно, если 20 центов к цене добавят, то пускай. А если побольше, то уже будет дорого.
Проблема с лишним весом в Эстонии есть. Дети пусть чаще гуляют на улице, бегают-прыгают, и тогда все будет ОК.
Татьяна, воспитатель в детском саду
Да, я слышала об этом. И проблемы с ожирением и лишним весом у жителей Эстонии действительно есть.
Нужно ли вводить новый налог – этого я не знаю. Наверное, многим будет трудновато. Особенно пожилым, у них и так денег немного.
Я считаю, что вообще-то человек сам должен регулировать свое питание. Это очень трудно, но надо. Без всякого правительства.
Зачем это им? Я думаю, что сейчас у правительства просто нет денег, и поэтому они придумывают всевозможные налоги.
А вот штрафы пусть повышают – это надо, это правильно.
Министр здравоохранения Рийна Сиккут на днях подписала законопроект о налоге на подслащенные напитки (его еще называют Suhkrumaks, или «налог на сахар»). Цель законопроекта - снизить потребление напитков с высоким содержанием сахара и подсластителей.
Предполагается, что в сочетании с другими мерами это будет способствовать снижению числа заболеваний и рисков для здоровья населения, например, поможет сдержать тревожное распространение избыточного веса среди жителей Эстонии.
Производители напитков, в свою очередь, считают, что никакой доказанной связи между употреблением сладких напитков и избыточным весом на самом деле нет.
Плюс к тому, введение налога на подслащенные напитки повысит цены на продукцию для потребителей, уверены они.
Параллельно Министерство внутренних дел и Министерство юстиции подготовили законопроект, согласно которому размер штрафной единицы вырастет с нынешних 4 до 8 евро.
Инициатива в первую очередь направлена на то, чтобы сделать дорожное движение более безопасным, поясняют министерские чиновники.