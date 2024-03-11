Видео ⟩ Обладатель «Оскара» напомнил о заложниках, которых Россия захватила в Украине

Журналист и режиссер Мстислав Чернов, получая минувшей ночью премию Оскар за документальный фильм «20 дней в Мариуполе», заявил, что не хотел бы снимать этот фильм, призвав не забывать о тех украинцах, кого убила Россия после полномасштабного вторжения, и тех, кто остается в заложниках в тюрьмах РФ.

«Это первый "Оскар" в украинской истории (аплодисменты). Это честь для меня. Но, вероятно, я первый режиссер в истории, который скажет, стоя на этой сцене: "Я хотел бы не делать этот фильм". Я бы хотел обменять эту награду на то, чтобы Россия никогда бы не нападала на Украину, никогда не оккупировала наши города (аплодисменты)… Чтобы Россия не убивала десятки тысяч украинцев. Чтобы не удерживала в тюрьмах в заложниках гражданских и солдат, которые защищали свою землю. Но я не могу изменить историю. Не могу изменить прошлое.

Но мы все вместе. Вы - самые талантливые люди в мире. Мы должны убедиться в том, что история будет записана точно. И правда восторжествует. И люди в Мариуполе, и те, кто отдал свои жизни, никогда не будут забыты. Потому что фильмы формируют воспоминания, а воспоминания формируют историю. Поэтому спасибо всем вам (смотрит в зал). Спасибо всем вам (смотрит на окружение на сцене). Спасибо Украине. Слава Украине! (аплодисменты)», - сказал Чернов.