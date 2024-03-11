Обладатель первого «Оскара» в истории украинского кино, режиссер документального фильма «20 дней в Мариуполе» Мстислав Чернов заявил, что хотел бы обменять престижную награду на то, чтобы Россия не убивала десятки тысяч украинцев. Автор оскароносной ленты напомнил о заложниках, которых Россия удерживает в своих тюрьмах.
Видео ⟩ Обладатель «Оскара» напомнил о заложниках, которых Россия захватила в Украине
Журналист и режиссер Мстислав Чернов, получая минувшей ночью премию Оскар за документальный фильм «20 дней в Мариуполе», заявил, что не хотел бы снимать этот фильм, призвав не забывать о тех украинцах, кого убила Россия после полномасштабного вторжения, и тех, кто остается в заложниках в тюрьмах РФ.
«Это первый "Оскар" в украинской истории (аплодисменты). Это честь для меня. Но, вероятно, я первый режиссер в истории, который скажет, стоя на этой сцене: "Я хотел бы не делать этот фильм". Я бы хотел обменять эту награду на то, чтобы Россия никогда бы не нападала на Украину, никогда не оккупировала наши города (аплодисменты)… Чтобы Россия не убивала десятки тысяч украинцев. Чтобы не удерживала в тюрьмах в заложниках гражданских и солдат, которые защищали свою землю. Но я не могу изменить историю. Не могу изменить прошлое.
Но мы все вместе. Вы - самые талантливые люди в мире. Мы должны убедиться в том, что история будет записана точно. И правда восторжествует. И люди в Мариуполе, и те, кто отдал свои жизни, никогда не будут забыты. Потому что фильмы формируют воспоминания, а воспоминания формируют историю. Поэтому спасибо всем вам (смотрит в зал). Спасибо всем вам (смотрит на окружение на сцене). Спасибо Украине. Слава Украине! (аплодисменты)», - сказал Чернов.
Счет гражданских лиц Украины, которых Россия удерживает в своих тюрьмах без предъявления обвинений, идет на тысячи.
Фильм «20 дней в Мариуполе» впервые был показан 20 января 2023 года. Он составлен из хроники, которую Чернов снял вместе с коллегами журналистами в осажденном Мариуполе весной 2022 года. Авторам фильма удалось зафиксировать многочисленные военные преступления российской армии и гибель гражданских лиц, прежде чем покинуть украинский город в самые последние часы до окончательной блокады. Мариуполь в значительной степени оказался стертым с лица земли.
Фильм получил более 20 наград и 40 номинаций по всему миру. «20 дней в Мариуполе» стал самым кассовым украинским документальным фильмом в истории.
Полуторачасовая лента легально бесплатно доступна к просмотру с русскими субтитрами в мобильных приложениях стриминговой платформы VotVot.
Весной 2023 года Rus.Postimees разговаривал с соавтором фильма, фотографом и видеооператором Евгением Малолеткой. Читайте наше большое интервью.
С 2010 года украинский журналист Евгений Малолетка снимает самые страшные стороны жизни и получает за это самые престижные мировые призы. Теперь этот список увенчан исторически важной для Украины статуэткой американской киноакадемии. Но и этот лауреат отдал бы все свои награды, чтобы никогда больше не видеть в видоскателе то, к чему привык за долгие годы войны.
Список победителей премии «Оскар» 2024 года смотрите здесь.
«Оскар» получила еще она антивоенная лента - мультфильм классика анимэ Хаяо Миядзаки «Мальчик и цапля». Rus.Postimees ранее подробно рассказывал о причинах, по которым этот фильм не смогли увидеть зрители в Литве.