Министр культуры о конфликте вокруг выставки «Нарва 44»: предлагаю отозвать Мяги и Орлова из совета Нарвского музея

«Я прочитала обвинения Вадима Орлова и Алексея Мяги, представляющих Нарву в совете Нарвского музея, в адрес директора музея по поводу выставки "Нарва 44", а также сопутствовавшей ей рассылки буклетов жителям Нарвы. Я полностью поддерживаю заявление Союза музеев Эстонии на эту тему и считаю, что в Нарвском музее необходимо обеспечить трудовой мир.

Кроме того, я хотела бы отметить, что музеи автономны по своему содержанию, и совершенно недопустимо, чтобы на директора и сотрудников музея оказывали давление члены совета. В связи с этим я предлагаю отозвать из совета Вадима Орлова и Алексея Мяги, которые нанесли ущерб доброму имени музея», - написала в четверг Хейди Пурга в Нарвскую городскую управу и лично мэру Нарвы Яану Тоотсу.

Спор вокруг выставки «Нарва 44»

В четверг, 7 марта члены совета Нарвского музея, депутаты горсобрания Нарвы Вадим Орлов и Алексей Мяги направили директору музея Марии Сморжевских-Смирновой обращение с просьбой дать разъяснения по поводу листовок, разложенных по почтовым ящикам жителей Нарвы. На листовках были изображены разбомбленные советской армией школы в Нарве в 1944 году и в Украине в 2022 году, в которых объяснялось, что Россия всегда совершала военные преступления. Флайеры предназначались для рекламы выставки «Нарва 44», посвященной бомбардировке Нарвы российской авиацией в марте 1944 года.

Руководитель Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова выступила с открытым обращением к учредителям SA Narva Muuseum, указав на давление, оказанное некоторыми членами совета музея на музейное руководство в связи с выставкой.

В среду, 13 марта Союз музеев Эстонии в открытом письме министру культуры Хейди Пурга предложил отозвать нарвских депутатов горсобрания Вадима Орлова и Алексея Мяги из совета Нарвского музея.