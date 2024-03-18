Непредсказуем в этом году март: редко заглядывающее в гости солнышко растопило таки остатки льда на тротуарах и высушило до сих пор неубранную гранитную крошку. И тут же на улицах Таллинна появились припаркованные ровными рядами самокаты. Пользуются ими пока не очень активно, но скоро оседлавшая ретивых зеленых коней молодежь начнет со свистом проноситься мимо пугливых старушек и мамочек с колясками.
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Самокаты Bolt открыли весенний сезон несмотря на капризы погоды и неубранные дороги
Если в позапрошлом году 21 марта BNS только сообщал, что Bolt ждет подходящих погодных условий, а в прошлом году самокаты взяли и появились на столичных улицах 22 марта, то в этом – уже четвертого!