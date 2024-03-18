Самокаты Bolt открыли весенний сезон несмотря на капризы погоды и неубранные дороги

Непредсказуем в этом году март: редко заглядывающее в гости солнышко растопило таки остатки льда на тротуарах и высушило до сих пор неубранную гранитную крошку. И тут же на улицах Таллинна появились припаркованные ровными рядами самокаты. Пользуются ими пока не очень активно, но скоро оседлавшая ретивых зеленых коней молодежь начнет со свистом проноситься мимо пугливых старушек и мамочек с колясками.