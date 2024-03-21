- Евровыборы станут моментом истины
В правительстве начались отставки, расшатывается и Таллиннская коалиция. Грядут ли большие перемены?
В правительстве начались отставки, расшатывается и Таллиннская коалиция. Грядут ли большие перемены?
Едва успел уйти в отставку министр-реформист Калле Лаанет, на грани добровольной отставки оказался министр-соцдем Мадис Каллас. Очередной удар нанесен решением суда и по центристам, возглавляющим Таллиннскую коалицию. Впереди новые отставки?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире известный социолог, аналитик Тартуского университета Юхан Кивиряхк.
Выдержки из беседы:
– О чем говорят свежие рейтинги? «Отечество» недосягаемо, Партия реформ готовится к рывку?
– Удивительно то, что после выборов прошел всего один год, а рейтинги кардинально изменились. И уж совсем необычное событие произошло накануне в Рийгикогу – фракции поменялись помещениями (центристы уступили свои просторные кабинеты политикам EKRE, переехав в помещения соцдемов, а последние обосновались в освободившихся кабинетах EKRE – прим.ред.).
Правительство теряет популярность, а «Отечество», последовательно его критикуя и не предпринимая никаких особых усилий, превратилось в единственную надежду избирателей. Конечно, есть и другие оппозиционные партии, но «Отечество» базируется на фундаменте, заложенном самим Мартом Лааром. Урмас Рейнсалу оказался прекрасным оратором и успешным лидером партии.
– Почему голоса основного эстонского избирателя кочуют между двумя партиями, не имеющими больших отличий?
– Есть все же принципиальные отличия! Партия реформ – либеральная партия, одним из главных достижений которой в правительстве стало узаконивание однополых браков. «Отечество» – против всего этого.
В экономическом плане эти две партии ближе друг другу, но именно «Отечество» осуществило реформу второй ступени пенсионного страхования, разойдясь во взглядах с Партией реформ. Возможно, это одна из причин нынешней популярности «Отечества». Люди помнят, что «Отечество», если обещает, то выполняет свои обещания, даже если это экономически неразумно.
– Стабилизировались ли рейтинги Партии реформ? Повлияет ли отставка министра юстиции Калле Лаанета, а это была отставка с привкусом коррупции, на позиции Партии Реформ?
– Коррупция – это слишком громко сказано. Скорее, нарушение каких-то правил. Иногда смена министра может даже улучшить рейтинг партии, а может и ухудшить. Тут многое будет зависеть от Каи Каллас. Если она выберет нового министра из числа своих лояльных соратников, таких как Валдо Рандпере или Эркки Келдо, то вряд ли избиратель это одобрит. А вот выбор в пользу сильного политика с хорошим имиджем вроде Марис Лаури может положительно отразиться на рейтингах реформистов.
– Министр регионального развития, соцдем Мадис Каллас – на грани добровольной отставки. Что не так в правительстве?
– Чем чаще премьер повторяет, что в правительстве всё хорошо, великолепный климат и отлаженное сотрудничество, чем больше в этом сомнений. Мы видим, что все усилия «Ээсти 200» и социал-демократов сводятся на нет, потому что Партия реформ жмет на тормоз.
Когда остро встал вопрос зарплаты учителей, можно было только удивляться спокойствию Кристины Каллас. На ее месте впору было бы задуматься об отставке.
Сейчас в такой же ситуации оказался Мадис Каллас. Он не скрывает, что неопытен в политике, а другие только мешают. А если ничего не получается, то зачем оставаться в таком правительстве?
– Что должно случиться, чтобы все правительство ушло в отставку?
– Приближаются выборы в Европарламент. Если Партия реформ на них провалится, то возможна и отставка правительства. Кроме того, если Кая Каллас решит занять пост еврокомиссара, ей придется подать в отставку. Однако расклад сил таков, что следующим премьером все равно будет представитель Партии реформ (предположительно, Кристен Михал – прим.ред.). Поскольку Урмас Паэт тоже заинтересован в должности еврокомиссара, то обострится внутрипартийная конкуренция.
Так что это будут интересные выборы! Ничего подобного не наблюдалось уже очень давно. Пожалуй, только в 2009 году, когда Индрек Таранд собрал в одиночку 100 000 голосов. Это было реальное противостояние политической номенклатуре.
На этот раз интриги добавит и «Отечество», усилившее свои ряды, в первую очередь за счет Юри Ратаса. Очевидно, что покидая Центристскую партию, он и его соратники предвидели обвинительное решение суда по делу Porto Franco. Если бы они остались в правлении партии, им бы пришлось сейчас отвечать.
– Как дело Porto Franco отразится на позициях Центристской партии?
– Центристы оказались в трудной ситуации. Многое теперь будет зависеть от того, как они преподнесут произошедшее. Мы видим, что в США Дональду Трампу предъявлено множество обвинений, но это не мешает ему баллотироваться в президенты и набирать популярность, так как избиратели считают его жертвой юридической системы.
Постоянный электорат центристов тоже может сделать свои выводы из непоследовательных судебных решений.
– Миллионный штраф – это нокаутирующий удар по кошельку партии?
– Да, особенно если учесть, что центристам уже пришлось выплатить три миллиона в результате предыдущих судебных разбирательств.
– После решения суда Таллиннская коалиция стала еще ближе к распаду? На фоне многочисленных попыток объединения всех против центристов соцдемы уже не исключают сотрудничества с EKRE, да и реформисты тоже. Последние вот-вот инициируют вотум недоверия мэру…
– Если бывшие центристы продолжат активно действовать против своей партии, это ни к чему хорошему не приведет. Опыт показывает, что коалиции из многих участников (все против центристов, пять фракций против одной – прим.ред.) недолговечны.
Да, решение суда в отношении центристов очень жесткое, соцдемам нужно всерьез задуматься, как быть дальше, но не стоит забывать, что решение суда второй инстанции – не окончательное. Возможно, стоит дождаться решения Госсуда, и тогда уже делать выводы.
Кстати, выборы в Европарламент и для центристов станут моментом истины. Об их реальной поддержке можно будет судить по тому, получит ли Яна Тоом мандат или нет.
Подробнее в повторе!
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Andiata