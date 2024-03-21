– Стабилизировались ли рейтинги Партии реформ? Повлияет ли отставка министра юстиции Калле Лаанета, а это была отставка с привкусом коррупции, на позиции Партии Реформ?

– Коррупция – это слишком громко сказано. Скорее, нарушение каких-то правил. Иногда смена министра может даже улучшить рейтинг партии, а может и ухудшить. Тут многое будет зависеть от Каи Каллас. Если она выберет нового министра из числа своих лояльных соратников, таких как Валдо Рандпере или Эркки Келдо, то вряд ли избиратель это одобрит. А вот выбор в пользу сильного политика с хорошим имиджем вроде Марис Лаури может положительно отразиться на рейтингах реформистов.

– Министр регионального развития, соцдем Мадис Каллас – на грани добровольной отставки. Что не так в правительстве?

– Чем чаще премьер повторяет, что в правительстве всё хорошо, великолепный климат и отлаженное сотрудничество, чем больше в этом сомнений. Мы видим, что все усилия «Ээсти 200» и социал-демократов сводятся на нет, потому что Партия реформ жмет на тормоз.

Когда остро встал вопрос зарплаты учителей, можно было только удивляться спокойствию Кристины Каллас. На ее месте впору было бы задуматься об отставке.

Сейчас в такой же ситуации оказался Мадис Каллас. Он не скрывает, что неопытен в политике, а другие только мешают. А если ничего не получается, то зачем оставаться в таком правительстве?