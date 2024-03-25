Кылварт: соцдемы нынче повсюду обслуживают реформистов

«Социал-демократы сделали свой выбор. Они решили обслуживать интересы Партии реформ не только на государственном уровне, но и в Таллинне. Понятно, что задавать тон будет Партия реформ и понятно, что мы увидим и по идеологической составляющей, и по содержанию принятия решений, что тот стиль руководства, который сейчас мы видим на уровне государства, придет и в Таллинн», - заявил Кылварт в интервью ERR.

Как считает Кылварт, социал-демократы намерены сформировать расширенную коалицию, которая будет во многом повторять стиль руководства, присущий нынешнему правительству страны.

«На государственном уровне считается нормальным обманывать избирателей, приходить с изменениями налоговой системы, хотя это не было заявлено до выборов. Социальная защита людей не является приоритетом на государственном уровне», - цитирует слова Михаила Кылварта ERR.

«Естественно, мы продолжим политическую борьбу», - обозначил позицию центристов нынешний мэр Таллинна.

Ранее председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс предположил, что итогом завтрашнего голосования по вотуму недоверия мэру Таллинна Михаилу Кылварту может стать коалиция Центристской партии с EKRE.

«Все думают, что вопрос в том, войдут ли социал-демократы в состав новой коалиции. Да, безусловно, социал-демократы являются, так сказать, решающим фактором. Они - главные, кто принимает решение. Однако не менее важный вопрос заключается в том, не получит ли Таллинн вместо этого коалицию Центристской партии и EKRE. За этим всем нужно очень серьезно следить», - указал Ляэнеметс.

Однако и лидер центристов Михалил Кылварт, и лидер EKRE Мартин Хельме заявили, что не хотят формировать двухпартийный альянс в Таллинне.

По словам Хельме, EKRE не будет поддерживать Кылварта в ходе завтрашнего голосования.

Хельме утверждает, что он не встречался с Михаилом Кылвартом, чтобы обсудить создание коалиции с EKRE.

«Ляэнеметс занимается чисто политической пропагандой, и эта пропаганда имеет очень ясную цель. Это заявление мотивировано желанием найти повод для того, чтобы социал-демократы завтра проголосовали за недоверие Кылварту», ​​- предположил Хельме.