Президент Касым-Жомарт Токаев отправил послом в Таллинн вице-премьера правительства Казахстана. Rus.Postimees рассказывает кто он.
«Вы за это будете отвечать»: кто такой новый посол Казахстана в Эстонии
«Указом Главы государства Сейтимов Нурлан Мусатаевич освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Эстонской Республике», - гласит сообщение пресс-службы президента Казахстана утром 27 марта.
Следующее сообщение в официальном Telegram-канале Касым-Жомарта Токаева информирует о том, что на смену уволенного посла в Таллинн отправлен высокопоставленный чиновник казахстанского правительства - вице-премьер Алтай Кульгинов.
«Указом Главы государства Кульгинов Алтай Сейдирович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Эстонской Республике», - сообщает пресс-служба Токаева в среду.
О причинах назначения в Эстонию вице-премьера Кульгинова не сообщается.
Судя по официальному сайту президента Казахстана Алтай Кульгинов один из самых частых гостей офиса президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Отчеты об их встречах в последние несколько лет появлялись практически каждый месяц.
Кульгинову всего 46 лет. Он окончил Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави по специальности правоведение, Академию госслужбы при президенте Казахстана по специальности государственное и местное управление и Абердинский университет в Великобритании по специальности международное коммерческое право.
Карьеру начал в Генеральной прокуратуре Казахстана, где занимался кадрами и статистикой. В 2003-2007 годах - заместитель начальника Управления Агентства по делам государственной службы по Астане. В 2007-2008 годах - начальник управления анализа и разработки подзаконных актов Министерстве юстиции Республики Казахстан.
После этого был заместителем гендиректора медиа-группы, владеющей крупнейшими интернет-ресурсами Казахстана. В 2010-2012 годах - государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.
В 2013-2016 году был акимом города Уральск на границе с Россией, а затем три года руководил всей Западно-Казахстанской областью. Регион, в том числе, известен своей нефтедобычей.
Экспорт нефти через «Каспийский Топливный Консорциум» (КТК) - один из главных источников доходов экономики Казахстана. Перекачка нефти идет по территории РФ с дальнейшей отгрузкой в портах России на Черном море. О том, что КТК – важнейший инструмент давления Москвы на Астану Rus.Postimees ранее рассказал экономист, исполнительный директор Школы прикладной политики и экономических исследований KSAP Рахимбек Абдрахманов.
В 2019 году после прихода к власти президента Касым-Жомарта Токаева Кульгинов стал акимом, то есть мэром казахстанской столицы. Назначение Кульгинова на эту должность совпало с переименованием города в честь первого президента Назарбаева. В 2022 году после неудачной попытки революции столицу обратно переименовали в Астану.
В 2020 году Кульгинова критиковала пресса за то, что он собирался потратить 125 миллионов тенге (300 000 евро - прим.ред.) на комментарии в соцсетях, позитивно оценивающих его работу. Во время работы Кульгинова акимом казахстанской столицы его обвиняли в точечной застройке Астаны, а он запрещал митинги протеста градозащитников.
Алтай Кульгинов публично реагировал на упреки в коррупции. «Вы за это будете отвечать», - заявил журналистам вице-премьер в 2023 году, отвечая на вопрос о своем прозвище времен работы акимом столицы Казахстана.
Алтай Кульгинов был назначен вице-премьером правительства Казахстана в декабре 2022 года. В этом статусе он, в том числе отвечал за вопросы развития образования и науки, здравоохранения, обеспечения межконфессионального и межэтнического согласия, государственного языка, демографической и миграционной политики.
О роли Казахстана в экспорте из Эстонии Rus.Postimees неоднократно рассказывал в 2023 году. Читайте наши материалы: «Как Путин обходит санкции, или Казахстан – «свинка-копилка и долларовая заначка РФ», Красноречивые цифры: как растет эстонский экспорт в бывшие республики СССР, Как умирает транзит из ЕС в Россию после закрытия границ Финляндии.