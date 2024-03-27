«Вы за это будете отвечать»: кто такой новый посол Казахстана в Эстонии

Алтай Кульгинов в должности акима Западно-Казахстанской области встречается с президентом Нурсултаном Назарбаевым, 2016 год. Фото: akorda.kz

В 2013-2016 году был акимом города Уральск на границе с Россией, а затем три года руководил всей Западно-Казахстанской областью. Регион, в том числе, известен своей нефтедобычей.

Экспорт нефти через «Каспийский Топливный Консорциум» (КТК) - один из главных источников доходов экономики Казахстана. Перекачка нефти идет по территории РФ с дальнейшей отгрузкой в портах России на Черном море. О том, что КТК – важнейший инструмент давления Москвы на Астану Rus.Postimees ранее рассказал экономист, исполнительный директор Школы прикладной политики и экономических исследований KSAP Рахимбек Абдрахманов.

В 2019 году после прихода к власти президента Касым-Жомарта Токаева Кульгинов стал акимом, то есть мэром казахстанской столицы. Назначение Кульгинова на эту должность совпало с переименованием города в честь первого президента Назарбаева. В 2022 году после неудачной попытки революции столицу обратно переименовали в Астану.

В 2020 году Кульгинова критиковала пресса за то, что он собирался потратить 125 миллионов тенге (300 000 евро - прим.ред.) на комментарии в соцсетях, позитивно оценивающих его работу. Во время работы Кульгинова акимом казахстанской столицы его обвиняли в точечной застройке Астаны, а он запрещал митинги протеста градозащитников.



Алтай Кульгинов публично реагировал на упреки в коррупции. «Вы за это будете отвечать», - заявил журналистам вице-премьер в 2023 году, отвечая на вопрос о своем прозвище времен работы акимом столицы Казахстана.

Алтай Кульгинов был назначен вице-премьером правительства Казахстана в декабре 2022 года. В этом статусе он, в том числе отвечал за вопросы развития образования и науки, здравоохранения, обеспечения межконфессионального и межэтнического согласия, государственного языка, демографической и миграционной политики.