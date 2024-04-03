ОБЗОР ⟩ Десятки хлебных должностей: кто получает доход в таллиннской пищевой цепочке центристов

Беспрецедентно долгое правление Центристской партии в Таллинне, который является самым мощным самоуправлением страны, стало причиной возникновения в столице так называемой «муниципальной пищевой цепочки» центристов, которая, судя по всему, доживает последние месяцы.
Центристская партия фактически единолично правит в Таллинне уже с 2005 года.
В 2021 году к правящей коалиции присоединились социал-демократы, однако бразды правления с тех пор и до последнего момента удерживали центристы во главе с мэром Михаилом Кылвартом, которому 26 марта горсобрание выразило недоверие. С большой долей вероятности вскоре в столичной мэрии будет новый состав, сформированный Партией реформ, «Отечеством», социал-демократами и «Ээсти 200».
В Таллиннском горсобрании Центристская партия нынче имеет 33 мандата. Минимальное большинство составляет 40 мандатов, всего в горсобрании заседает 79 депутатов.
Пищевая цепочка центристов - это система разных доходных должностей, а не линейная цепочка в ее буквальном значении, когда особи разных видов последовательно поедают друг друга. В цепочку входят как руководящие должности в городских учреждениях и на предприятиях, так и места членов разных советов. Это помогало Центристской партии удерживать власть в столице, мотивировать людей баллотироваться на выборах в центристском списке и следовать линии партии.
Представители новой городской коалиции ранее заявляли, что намерены заняться деполитизацией городских структур, не имеющих отношения к политическому управлению.
Всего у города Таллинна девять коммерческих товариществ, 11 целевых учреждений и восемь некоммерческих объединений с городским участием.
Речь идет о руководстве и советах крупных муниципальных предприятий и учреждений, таких, к примеру, как Таллиннская стоматологическая поликлиника (Tallinna Hambakliinik), «Таллиннский городской транспорт» (Tallinna Linnatransport), «Певческое поле Таллинна» (Tallinna Lauluväljak), «Таллиннские проекты по развитию» (Tallinna Arendused), Ляэне-Таллиннская центральная больница (Lääne-Tallinna Keskhaigla), Ида-Таллиннская центральная больница (Ida-Tallinna Keskhaigla) и других.