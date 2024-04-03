ОБЗОР ⟩ Десятки хлебных должностей: кто получает доход в таллиннской пищевой цепочке центристов

Чаще всего в руководстве муниципальных предприятий и целевых учреждений Таллинна из центристов фигурируют покидающая свою должность вице-мэр Бетина Бешкина, ее коллега вице-мэр Владимир Свет и депутат горсобрания Калле Кландорф.

Бешкина состоит на сегодня в советах двух больниц - Ляэне–Таллинской и Ида–Таллиннской.

Покидающий должность вице–мэр Владимир Свет - член совета предприятия «Таллиннский городской транспорт», член правления НКО «Северо-Эстонский центр общественного транспорта», а также учредитель некоммерческого объединения с примечательным названием Davai.

Кландорф занимает должности члена правления теплоэнергетической компании Tallinna Soojus и возглавляет совет «Таллиннского центра переработки отходов».

Феномен миграции

Интересен также феномен миграции: целый ряд видных центристов за последние годы переместился из совета одного городского предприятия в другой. Вот лишь несколько примеров.

По данным портала Inforegister, депутат Таллиннского горсобрания Эха Вырк в 2010 году уже состояла в совете «Таллиннских предпринимательских инкубаторов», затем с 2011 по 2017 годы - членом совета Таллиннской стоматологической поликлиники.

Похожая история и с Владимиром Светом, который в 2022 году был членом совета Tallinna Soojus.

«Я делаю свою работу на совесть и с энтузиазмом и считаю, что все улучшается», - заявила Эха Вырк в разговоре с корреспондентом Rus.Postimees.

Руководитель Ласнамяэской бани надеется, что больших кадровых изменений в руководстве и советах городских предприятий не произойдет.

Эха Вырк. Фото: Taavi Sepp