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ОБЗОР ⟩ Десятки хлебных должностей: кто получает доход в таллиннской пищевой цепочке центристов

Центристская партия выстроила в Таллинне за 18 лет мощную номенклатурную систему. Фото: Коллаж Rus.Postimees
Даниэль Гилман
, журналист
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Беспрецедентно долгое правление Центристской партии в Таллинне, который является самым мощным самоуправлением страны, стало причиной возникновения в столице так называемой «муниципальной пищевой цепочки» центристов, которая, судя по всему, доживает последние месяцы.

Центристская партия фактически единолично правит в Таллинне уже с 2005 года.

В 2021 году к правящей коалиции присоединились социал-демократы, однако бразды правления с тех пор и до последнего момента удерживали центристы во главе с мэром Михаилом Кылвартом, которому 26 марта горсобрание выразило недоверие. С большой долей вероятности вскоре в столичной мэрии будет новый состав, сформированный Партией реформ, «Отечеством», социал-демократами и «Ээсти 200».

В Таллиннском горсобрании Центристская партия нынче имеет 33 мандата. Минимальное большинство составляет 40 мандатов, всего в горсобрании заседает 79 депутатов.

Пищевая цепочка центристов - это система разных доходных должностей, а не линейная цепочка в ее буквальном значении, когда особи разных видов последовательно поедают друг друга. В цепочку входят как руководящие должности в городских учреждениях и на предприятиях, так и места членов разных советов. Это помогало Центристской партии удерживать власть в столице, мотивировать людей баллотироваться на выборах в центристском списке и следовать линии партии.

Представители новой городской коалиции ранее заявляли, что намерены заняться деполитизацией городских структур, не имеющих отношения к политическому управлению. 

Всего у города Таллинна девять коммерческих товариществ, 11 целевых учреждений и восемь некоммерческих объединений с городским участием.

Речь идет о руководстве и советах крупных муниципальных предприятий и учреждений, таких, к примеру, как Таллиннская стоматологическая поликлиника (Tallinna Hambakliinik), «Таллиннский городской транспорт» (Tallinna Linnatransport), «Певческое поле Таллинна» (Tallinna Lauluväljak), «Таллиннские проекты по развитию» (Tallinna Arendused), Ляэне-Таллиннская центральная больница (Lääne-Tallinna Keskhaigla), Ида-Таллиннская центральная больница (Ida-Tallinna Keskhaigla) и других.

Чаще всего в руководстве муниципальных предприятий и целевых учреждений Таллинна из центристов фигурируют покидающая свою должность вице-мэр Бетина Бешкина, ее коллега вице-мэр Владимир Свет и депутат горсобрания Калле Кландорф.

Бешкина состоит на сегодня в советах двух больниц - Ляэне–Таллинской и Ида–Таллиннской.

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Покидающий должность вице–мэр Владимир Свет - член совета предприятия «Таллиннский городской транспорт», член правления НКО «Северо-Эстонский центр общественного транспорта», а также учредитель некоммерческого объединения с примечательным названием Davai.

Кландорф занимает должности члена правления теплоэнергетической компании Tallinna Soojus и возглавляет совет «Таллиннского центра переработки отходов». 

Феномен миграции

Интересен также феномен миграции: целый ряд видных центристов за последние годы переместился из совета одного городского предприятия в другой. Вот лишь несколько примеров.

По данным портала Inforegister, депутат Таллиннского горсобрания Эха Вырк в 2010 году уже состояла в совете «Таллиннских предпринимательских инкубаторов», затем с 2011 по 2017 годы - членом совета Таллиннской стоматологической поликлиники.

Похожая история и с Владимиром Светом, который в 2022 году был членом совета Tallinna Soojus.

«Я делаю свою работу на совесть и с энтузиазмом и считаю, что все улучшается», - заявила Эха Вырк в разговоре с корреспондентом Rus.Postimees. 

Руководитель Ласнамяэской бани надеется, что больших кадровых изменений в руководстве и советах городских предприятий не произойдет.

Эха Вырк.
Эха Вырк. Фото: Taavi Sepp

«Если я хорошо выполняю свою работу, то партийная принадлежность не имеет значения. Мне очень хочется так думать, но, возможно, я до сих пор смотрю на мир через розовые очки», - рассуждает Вырк.

Известный деятель культуры Эдуард Томан - нынешний директор городского Русского культурного центра и член совета творческого центра «Таллиннский котел культуры» - ранее долгие годы числился в совете Termaki Autopargi AS (компания занимается перевозкой людей с особыми потребностями).

Депутат столичного горсобрания Виктор Васильев, член совета Ляэне-Таллиннской Центральной больницы, в прошлые годы состоял членом совета компании Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutus.

В беседе с Rus.Postimees центрист Васильев проявил большую любезность, был готов говорить «о здоровье, о весне», но только не о политике. «Я политикой не интересуюсь», - пояснил политик.

Далее немного подробней о других депутатах Таллиннского горсобрания. Упомянутая выше директор Ласнамяэской бани и бывший вице-мэр Эха Вырк является на сегодня членом совета Tallinna Arendused AS. Врач Владимир Руснак заседает в совете Таллиннского центра семейных врачей с оборотом свыше 2,8 млн евро.

Центрист Максим Волков, занимающий пост председателя правления Таллиннской стоматологической поликлиники, от комментариев отказался: «Я по разным причинам не связан с политикой. Давайте вы найдете кого-то из коллег, у которого будет больше здоровья рассуждать о политике». В совете этой поликлиники заседают также депутаты горсобрания, центристы Марек Юргенсон (председатель) и Руслана Вебер.

Максим Волков.
Максим Волков. Фото: Mihkel Maripuu

«Я так не люблю с журналистами какие-то дела иметь», - заявила Вебер в беседе с корреспондентом Rus.Postimees.

«Лет десять назад я дала одно интервью - они настолько исказили все, что я говорила. Я просто была в диком шоке. И после этого я решила: никому никогда никаких интервью не давать», - пояснила она.

Нужно также учитывать, что в Таллиннское горсобрание вскоре могут вернуться старейшины районов и вице-мэры, потеснив с уютных кресел замещающих депутатов.

Среди них, к примеру, Андрей Новиков, который, возможно, вернется в Таллиннское горсобрание в сентябре нынешнего года (сегодня он занимает пост члена правления TLT, в горсобрании его заменяет Владимир Вельман). Новиков покинул пост вице-мэра и Центристскую партию в июле 2022 года.

Заместителя мэра Бетину Бешкину в настоящее время в горсобрании заменяет Андрес Коллист, заместителя мэра Тийта Терика - Мария Дорош. Нынешние старейшины таллиннских районов Олег Сильянов, Яанус Рийбе, Айвар Рийсалу, Моника Хауканымм и Мануэла Пихлап также имеют мандат депутатов горсобрания.

Были временно приостановлены депутатские полномочия теперь уже бывшего руководителя бюро Кылварта Карине Оганесян, а также члена команды еврокомиссара Кадри Симсон, Греты Шиллис, и бывшего старейшины Пирита Тыниса Лийната.

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Карине Оганесян является членом совета «Певческого поля Таллинна», Мануэла Пихлап заседает в совете Ляэне-Таллиннской центральной больницы, Моника Хауканымм – председатель совета Таллиннской детской больницы.

Помимо участия в различных частных фирмах, старейшина части города Мустамяэ Айвар Рийсалу занимает сразу два высоких поста в городских предприятиях - председателя совета в Tallinna Arendused и члена совета Таллиннского научного парка «Технополь».

В руководстве и советах так или иначе связанных с городом предприятий и учреждений фигурируют также депутаты горсобрания из числа центристов: член совета предприятия «Таллиннский городской транспорт» Игорь Кравченко, директор Ледовой арены Тондираба Елена Глебова, директор «Певческого поля Таллинна» Урмо Саареоя, директор Таллиннской Ляэнемереской гимназии Денис Преснецов, директор Школы по интересам Тондираба Сергей Пчелкин, председатель совета «Таллиннских предпринимательских инкубаторов» Андрес Коллист и глава Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов (не центрист, но проходил по их списку).

Сколько они получают?

Несколько месяцев назад СМИ сообщали, что с 1 апреля с учетом проходящей каждую весну индексации мэр Таллинна и председатель горсобрания будут зарабатывать свыше 9000 евро в месяц брутто, вице-мэры - порядка 7755 евро брутто.

Есть информация, что компенсация заместителя председателя Таллиннского городского собрания Калле Кландорфа не так давно превышала 3000 евро в месяц.

Согласно распоряжению Таллиннской городской управы от декабря прошлого года, сумма ежемесячной выплаты председателям совета предприятия «Таллиннский городской транспорт», Ида-Таллиннской центральной больницы, Ляэне-Таллиннской центральной больницы, Таллиннского центра по переработке отходов, предприятия Tallinna Arendused, Таллиннской детской больницы, предприятия Tallinna Haigla Arendus и Таллиннской стоматологической клиники составляет 1000 евро, ежемесячной выплаты члену совета - 750 евро.

Калле Кландорф.
Калле Кландорф. Фото: Remo Tõnismäe

Сумма ежемесячной выплаты председателям совета Таллиннского центра семейной медицины, учреждений «Таллиннский котел культуры», «Певческое поле Таллинна» и «Таллиннских предпринимательских инкубаторов» составляет 750 евро, членам совета - 500 евро.

По сведениям Rus.Postimees, депутаты Таллиннского горсобрания получают 50% от средней зарплаты по стране. Плюс небольшие доплаты за участие в комиссиях. По данным Департамента статистики, средняя зарплата в Эстонии в 2023 году составляла 1832 евро брутто.

Иными словами, ежемесячно депутатам горсобрания платят примерно 916 евро брутто. Те, из них, кто сейчас заседает в Рийгикогу, получают зарплату только в Рийгикогу.

Что касается старейшин районов Таллинна, то в 2022 году они получали от 4200 до 4900 евро в месяц брутто.

Центристы, зарабатывающие вне городских структур

Есть несколько депутатов, чьи деловые интересы или основные доходы не связаны напрямую с городом Таллинном.

Например, это Андрей Биров, который числится членом совета BLRT Grupp, а также реальным бенефициаром двух предприятий в Силламяэ - Aktsiaselts MEKE SILLAMÄE (обслуживание зданий) и Aktsiaselts Sillamäe-Veevärk (водоканал).

Или Хельве Сяргава, совладелица экологической фермы и предприятия молочной промышленности Saidafarm OÜ, продукция которой продается во многих таллиннских магазинах.

Или занимающийся недвижимостью Мирослав Березовский (совладелец OÜ AVANEX, Osaühing NewCar, Noblehouse OÜ).

«Вы знаете, что я занимаюсь недвижимостью. Есть процедуры, которые должны проходить согласование. Одна моя детальная планировка проходила согласование восемь лет, если не ошибаюсь. Вторая - девять», - рассказывает предприниматель.

Хельве и Юхан Сяргава - совладельцы фермы Saidafarm.
Хельве и Юхан Сяргава - совладельцы фермы Saidafarm. Фото: Riina Martinson

«Так что, если вы думаете, что я от этого каким-то образом получал какой-то выигрыш или что–то для меня делалось быстрее, то нет, - дополняет картину Березовский. - Да, я был в курсе, - поскольку сам сижу в горсовете - куда двигается город, какие делаются изменения, какие перспективы, куда развивается. Для общей информации это было хорошо».

Заседающая в Таллиннском горсобрании врач Мария Дорош является членом правления и реальным бенефициаром Mustamäe ja Nõmme Perearstikeskus, оборот которого в 2022 году составлял почти 2,85 млн евро.

Депутаты горсобрания из числа центристов Вахур Кылварт, Пеэтер Ярвелайд, Андрус Кольдре, Юхан Хиндов и Урмас Марди являются совладельцами и реальными бенефициарами целого ряда частных компаний, обороты которых сравнительно невелики.

Из членов центристской фракции в Таллиннском горсобрании только Владимир Вельман и Кайрет Реммак-Грассманн, согласно данным Äriregister, не имеют вообще никаких бизнес-связей и интересов (не являются совладельцами предприятий, соучредителями некоммерческих объединений, индивидуальными предпринимателями, не входят в советы и правления каких-либо компаний и учреждений).

Соцдемы тоже в деле

Справедливости ради следует добавить, что в советах городских предприятий и учреждений с 2021 года немало и бывших союзников центристов - депутатов из числа социал-демократов.

Так, вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм состоит в советах «Таллиннских предпринимательских инкубаторов», предприятия «Таллиннские проекты по развитию» и «Таллиннского центра переработки отходов».

Вице-мэр Каарел Оя числится членом совета «Певческого поля Таллинна» и председателем совета «Таллиннского котла культуры».

В совете «Певческого поля Таллинна» состоит и депутат горсобрания Барби-Йенни Пильвре-Сторгард.

Не так давно вступивший в Социал-демократическую партию бывший центрист Танель Кийк заседает в совете Ида-Таллиннской центральной больницы.

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Депутат горсобрания Евгений Осиновский является членом совета учреждения Tallinna Haigla Arendus. Его коллега Марис Хелльранд – членом совета «Таллиннского центра переработки отходов».

Депутат Лийна Нормет состоит в совете Таллиннской детской больницы. Депутат Яак Юске – в совете Ляэне-Таллиннской центральной больницы. Депутат Кадри Кыусаар - в совете Таллиннских проектов по развитию.

Заместитель старейшины Нымме Кирилл Клаус – в совете Таллиннской стоматологической поликлиники. И это лишь несколько очевидных примеров.

Что говорят сами депутаты?

Rus.Postimees удалось поговорить с несколькими депутатами Таллиннского горсобрания из числа центристов - о том, как они видят собственное будущее и будущее своих организаций и компаний при новой городской власти.

В целом центристы и их соратники в горсобрании держатся бодро и надежды отыграться явно не теряют, предсказывая скорый крах новой коалиции.

В беседах они не раз повторяли слово «предательство», поминая недобрым словом бывших партнеров - социал-демократов - целый ряд видных политиков, в последние месяцы покинувших ряды Центристской партии.

Стоит отметить, что среди депутатов-центристов Таллиннского горсобрания немало профессионалов (тех же педагогов и врачей), которые вряд ли серьезно пострадают в материальном плане, даже если со сменой власти в городе потеряют места в руководстве и советах предприятий.

Дмитрий Будылин.
Дмитрий Будылин. Фото: Toomas Huik

«Я не завишу от городской власти в прямом смысле. Я до этого работал, не касаясь власти, и при любой власти буду работать», - говорит заседающий в горсобрании известный в Эстонии тренер, член правления школы дзюдо BUDOLINN Дмитрий Будылин.

Каких-то специальных льгот от города его спортивная школа не получала, утверждает Будылин: «Я даже не обращался никогда за этим. А все остальные предписания и законы мы исполняем как положено».

«Со сменой власти в городе для нас ничего не меняется. Мы продолжаем работать, как и работали, выполнять свои задачи», - отмечает депутат горсобрания, центрист Сергей Пчелкин, ​директор Таллиннской школы по интересам Тондираба (Tondiraba Huvikool).

«Что поменяется с приходом новой власти для меня? Если мы говорим о месте директора гимназии, то я выполняю свою работу не исходя из политических установок, а исходя из государственных программ и целей. И работаю на благо детей и государства. Как это может повлиять на мой трудовой договор?» - рассуждает депутат горсобрания Денис Преснецов, возглавляющий Таллиннскую Ляэнемерескую гимназию.

Назначенный на должность в бытность Михаила Кылварта мэром глава больницы Аркадий Попов говорит, что изменений не боится. «Я практикующий врач экстренной медицины, который и сегодня работает на скорой помощи, параллельно с тем, что я руковожу медицинским учреждением. Так что я себе работу найду всегда, совершенно в этом не сомневаюсь», - пояснил беспартийный Попов, глава Ляэне-Таллиннской центральной больницы (проходил на выборах по списку центристов).

Аркадий Попов.
Аркадий Попов. Фото: Eero Vabamägi

«Смена власти в государстве и в органах местного самоуправления является частью естественного демократического процесса, который происходит либо после выборов, либо в период между выборами при смене коалиций. Политическая сила, сумевшая добиться большинства в представительном собрании, может его возглавить - все вот так просто», - указывает депутат горсобрания Урмо Саареоя, руководитель предприятия «Певческое поле Таллинна».

По его словам, «Певческое поле Таллинна» всегда было отделено от политики, и сейчас ситуация не меняется: «Это один из объектов, являющихся символом Эстонии, он не находится и не может находиться во власти политических ветров».

«Кроме того, благополучие Певческого поля является совместной ответственностью государства и столицы», - подчеркивает Саареоя.

Неполный список: центристы и их место в пищевой цепочке

В Таллиннском горсобрании Центристская партия имеет по состоянию на 2 апреля 2024 года 33 мандата. В список включены члены Центристской партии из числа депутатов горсобрания, материально связанные с системой городских предприятий и учреждений. 

Калле Кландорф

Член правления компании Tallinna Soojus.
Также занимает пост главы совета «Таллиннского центра переработки отходов». В прошлом – вице-мэр Таллинна и заместитель префекта Таллиннской префектуры полиции.

Игорь Кравченко

Член совета предприятия «Таллиннский городской транспорт» (TLT).

Денис Преснецов

Директор Таллиннской Ляэнемереской гимназии.

Аркадий Попов

Глава Ляэне-Таллиннской центральной больницы. Беспартийный, проходил на выборах по списку центристов. Врач экстренной медицины. Во время пандемии коронавируса возглавлял кризисный штаб Департамента здоровья.

Бетина Бешкина

Пока не восстановила свой мандат в горсобании.
Покидающий должность вице-мэр Таллинна. Состоит в советах двух больниц – Ляэне-Таллиннской и Ида-Таллиннской.

Виктор Васильев

Член совета Ляэне-Таллиннской центральной больницы.

Мануэла Пихлап

Пока не восстановила свой мандат в горсобрании.
Член совета Ляэне-Таллиннской центральной больницы.

Александр Жданкевич

Член совета Ида-Таллиннской центральной больницы.

Эха Вырк

Руководитель Ласнамяэской бани.
Бывший вице–мэр Таллинна, член совета Tallinna Arendused AS. В августе 2021 года прокуратура возбудила против нее уголовное дело и предъявила подозрения в даче ложных показаний. Позже суд полностью оправдал Вырк.

Урмо Саареоя

Глава учреждения «Певческое поле Таллинна».

Карине Оганесян

Член совета учреждения «Певческое поле Таллинна».
Руководила бюро мэра Михаила Кылварта.

Мярт Сультс

Директор Таллиннской художественной школы.

Сергей Пчелкин

Руководитель Таллиннской школы по интересам Тондираба.

Елена Глебова

Директор Ледовой арены Тондираба.

Марек Юргенсон

Председатель совета Таллиннской стоматологической клиники.

Максим Волков

Глава Таллиннской стоматологической поликлиники.

Руслана Вебер

Член совета Таллиннской стоматологической поликлиники.

Эдуард Томан

Директор Русского культурного центра.
Член совета творческого центра «Таллиннский котел культуры». Бывший главный режиссер Русского театра.

Владимир Руснак

Член совета Таллиннского центра семейных врачей.

Владимир Свет 

Пока не восстановил свой мандат в горсобрании.
Член совета TLT. Также занимает пост члена правления НКО «Северо-Эстонский центр общественного транспорта». Покидающий должность вице-мэр Таллинна, бывший старейшина Ласнамяэ.

Андрес Коллист

Глава совета «Таллиннских предпринимательских инкубаторов».

Моника Хауканымм

Пока не восстановила свой мандат в горсобрании. Председатель совета Таллиннской детской больницы. Старейшина района Кесклинн. Президент Эстонского параолимпийского комитета.

Айвар Рийсалу

Пока не восстановил свой мандат в горсобрании.
Председатель совета Tallinna Arendused, член совета Таллиннского научного парка «Технополь».

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