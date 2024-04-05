Мартин Гор и Дэйв Ган опубликовали новый видеоклип, где есть и грабеж, и похороны, и помолвка брутальных мужчин, и монашка в балаклаве на белом коне, которая уносится вдаль, теряя денежные купюры.
«Продолжаем убеждать себя, что люди добры»: Depeche Mode прощаются с фанатами новым концептуальным видео
Пятый видеоклип на песни из последнего альбома Depeche Mode Memento Mori опубликован 5 апреля 2024 года в официальном YouTube-канале легендарной группы. Очередная традиционно черно-белая работа сделана на песню People Are Good, лирический герой которой убеждает себя продолжать верить в то, что люди хорошие, несмотря ни на что.
Я продолжаю убеждать себя
Что люди добры
Я шепчу это себе под нос
Чтобы не забывать
Я продолжаю обманывать себя
Что они делают всё, что могут
Просто иногда они оступаются
Хотя не хотят этого
Небеса, помогите мне…
В кадре перед зрителем разворачивается сразу несколько параллельных сюжетов. Здесь и молодежная вечеринка, героиня который пытается защититься от безумных плясок окружающих, когда она падает на пол. Здесь и похороны домашнего животного, которыми собственноручно занята заплаканная хозяйка. Здесь и застолье брутальных мужчин, которые сначала смотрят друг на друга, как звери, а после целуются и обмениваются обручальными кольцами.
Еще одна сцена показывает уличную потасовку, когда группа молодых людей в спортивных костюмах атакует модную пару. Сквозной линией через это все проносится монашка в черной балаклаве на лице. И проносится в буквальном смысле, так как служительница культа пересекает кадр, сидя на белом коне. В какой-то момент из сумки монашки начинают разлетаться денежные купюры.
Клип People Are Good продолжает серию черно-белых клипов к последнему альбому. И хотя на этот раз вечный визуализатор Depeche Mode, фотограф Антон Корбайн, не режиссер, его рука видна и на тот раз. В титрах он значится креативным директором.
Первым клипом к Memento Mori год назад стал ролик на песню Ghosts Again. Следом выходили: Wagging Tongue, My Favourite Stranger, Before We Drown.
Вместе с публикацией нового клипа Depeche Mode представили порцию свежих ремиксов на ту же песню.
Пятнадцатый студийный альбом Depeche Mode Memento Mori был издан в марте 2023 года. Rus.Postimees тогда делал обзор этой пластинки.
Первым опубликованным заранее треком с этого альбома стала работа My Cosmos Is Mine, где музыканты заклинали войну.
В августе 2023 года Depeche Mode дали большой концерт в Таллинне. Столице Эстонии тогда очень повезло с погодой, и в день концерта было тепло и солнечно. Следующее шоу, намеченное в столице Финляндии, было отменено как раз из-за непогоды.
Читайте интервью с основным автором группы Мартином Гором, которое он дал Postimees в 2022 году, после объявления Depeche Mode о создании нового альбома и публикации дат гастролей 2023 года.
Сегодняшним релизом клипа и набора ремиксов группа подводит своеобразную черту под своим мировым туром, который длился год.
В пятницу вечером Depeche Mode дадут предпоследний концерт своего Memento Mori Tour в немецком Кёльне. Еще один раз своих самых преданных фанатов Мартин Гор, Дэйв Ган и Ко порадуют в понедельник, 8 апреля. Все билеты на эти концерты были проданы в первые часы после начала продаж. Впрочем, и все остальные концерты последнего тура прошли при полностью заполненных концертных площадках и стадионах.
В 2024 году Depeche Mode отмечают 44-летие с момента своего создания.