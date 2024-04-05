«Продолжаем убеждать себя, что люди добры»: Depeche Mode прощаются с фанатами новым концептуальным видео

Пятый видеоклип на песни из последнего альбома Depeche Mode Memento Mori опубликован 5 апреля 2024 года в официальном YouTube-канале легендарной группы. Очередная традиционно черно-белая работа сделана на песню People Are Good, лирический герой которой убеждает себя продолжать верить в то, что люди хорошие, несмотря ни на что.

Я продолжаю убеждать себя

Что люди добры

Я шепчу это себе под нос

Чтобы не забывать

Я продолжаю обманывать себя

Что они делают всё, что могут

Просто иногда они оступаются

Хотя не хотят этого

Небеса, помогите мне…

В кадре перед зрителем разворачивается сразу несколько параллельных сюжетов. Здесь и молодежная вечеринка, героиня который пытается защититься от безумных плясок окружающих, когда она падает на пол. Здесь и похороны домашнего животного, которыми собственноручно занята заплаканная хозяйка. Здесь и застолье брутальных мужчин, которые сначала смотрят друг на друга, как звери, а после целуются и обмениваются обручальными кольцами.

Еще одна сцена показывает уличную потасовку, когда группа молодых людей в спортивных костюмах атакует модную пару. Сквозной линией через это все проносится монашка в черной балаклаве на лице. И проносится в буквальном смысле, так как служительница культа пересекает кадр, сидя на белом коне. В какой-то момент из сумки монашки начинают разлетаться денежные купюры.