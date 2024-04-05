Юрист ⟩ Регулярные утечки данных могут стать новой реальностью

Стен Тикерпе специализируется в области информационных технологий и кибербезопасности.

Одним из тревожных признаков ухудшения ситуации можно считать, например, сбор избыточных данных.

Например, задумывались ли вы когда-нибудь, почему при заказе в интернет-магазине обязательно нужно указывать свой домашний адрес?

Потребителям и клиентам нужно не стесняться задавать вопросы - это должно быть нормой в сфере защиты данных.

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Накануне мы сообщали, что в феврале нынешнего года киберпреступники похитили личные коды, данные о покупках и контактную информацию почти 700 000 клиентов Apotheka.

Атаке подверглась система карт постоянных клиентов компании Allium UPI, занимающейся поставками для аптек и больниц.

В ходе производства по уголовному делу было установлено, что из базы данных Allium UPI были незаконно скачаны личные коды примерно 700 000 владельцев клиентских карт Apotheka, Apotheka Beauty и PetCity, более 400 000 адресов электронной почты, около 60 000 домашних адресов и около 30 000 телефонных номеров.

По словам руководителя бюро по борьбе с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции Аго Амбура, похитившим данные клиентов Apotheka преступникам не потребовалась особой подготовки.

«Удивительный факт: от входа в информационную систему до загрузки баз данных преступникам потребовалось около 20 минут. Это очень быстрый срок в контексте такой атаки», - пояснил Амбур журналистам Postimees.