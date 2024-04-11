«Отберут дом и машину»: Олег Иванов сеет страх среди проживающих в Эстонии граждан РФ и Беларуси

Один из лидеров партии Koos/Вместе Олег Иванов, находящийся в настоящий момент в России, распространяет в соцсетях информацию, что в Рийгикогу якобы готовят законопроект об отъеме имущества граждан России и Беларуси в Эстонии. Как заверили в МВД и МИДе, подобного проекта в Эстонии не существует.
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Как рассказал Иванов в своем видео, Рийгикогу - единственный парламент в Евросоюзе, в котором рассматривается проект об отъеме имущества граждан России и Беларуси, которые находятся в Эстонии, и государственного имущества России.
«Правительство Каи Каллас подготовило следующее решение - судебный исполнитель приходит к гражданину России или Беларуси на территории Эстонии, арестовывает у него дом, машину и выдает ему компенсационный лист, на котором написано, что рыночная стоимость вашего дома составляет столько-то, лишает вида на жительство в Эстонии и отправляет его жить в Россию, при этом в России компенсируют стоимость этого дома», - объяснил он подробности якобы нового законопроекта.
Олег Иванов уже не раз попадал в поле зрения СМИ, прежде всего, из-за своих пророссийских взглядов. В прошлом году он также принял решение координировать работу Koos/Вместе из России.
Опровержение этого заявления в своих соцсетях записала депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия). По ее словам, информация, распространяемая Ивановым - полная ерунда.
«Такого законопроекта нет. Он был бы абсолютно неконституционным и незаконным, и его никогда бы не провозгласил президент. Дело в том, что наши граждане России - постоянные жители ЕС и этот статус их защищает. Чем инспирирована такая информация, помимо желания нагнать волну? Партия EKRE подала в производство Рийгикогу законопроект, ограничивающий право приобретать недвижимость в Эстонии для граждан России, но речь идет о гражданах России, которые не имеют в Эстонии вида на жительство. Нашим местным гражданам России ничего не угрожает», - объяснила она.
19 октября прошлого года правительство на заседании не поддержало инициированный фракцией EKRE законопроект, направленный на ограничение приобретения недвижимости в Эстонии гражданами Российской Федерации, не имеющими вида на жительство в Эстонии, в период войны в Украине.
Также советник по связям с общественностью Министерства иностранных дел Керстин Мересма заявила Rus.Postimees, что насколько известно их ведомству, в Эстонии не разрабатывается и не существует подобного проекта.
«Против России и Беларуси Эстонией и Европейским союзом введены санкции в связи с агрессией против суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в связи с ситуацией в Беларуси. Мы продолжим повышать цену войны для России и тех, кто участвует в агрессии, пока Украина не победит», - добавила она.
Глава отдела связей с общественностью Министерства внутренних дел Кая Сепп, в свою очередь, отметила, что к достоверности видео, распространяемых в TikTok, следует относиться критически, особенно если автор связан с партией KOOS, лидер которой уже привлечен к суду.
Согласно обвинительному заключению, с октября 2022 года по 10 марта 2023 года граждане Эстонии Айво Петерсон и Дмитрий Роотси сознательно и организованно, на основании полученных из РФ указаний, оказывали России и лицам, действовавшим по заданию российских правительственных учреждений, помощь в ненасильственной деятельности, направленной против независимости, самостоятельности и территориальной целостности Эстонской Республики.