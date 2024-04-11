«Отберут дом и машину»: Олег Иванов сеет страх среди проживающих в Эстонии граждан РФ и Беларуси

Как рассказал Иванов в своем видео, Рийгикогу - единственный парламент в Евросоюзе, в котором рассматривается проект об отъеме имущества граждан России и Беларуси, которые находятся в Эстонии, и государственного имущества России.

«Правительство Каи Каллас подготовило следующее решение - судебный исполнитель приходит к гражданину России или Беларуси на территории Эстонии, арестовывает у него дом, машину и выдает ему компенсационный лист, на котором написано, что рыночная стоимость вашего дома составляет столько-то, лишает вида на жительство в Эстонии и отправляет его жить в Россию, при этом в России компенсируют стоимость этого дома», - объяснил он подробности якобы нового законопроекта.

Олег Иванов уже не раз попадал в поле зрения СМИ, прежде всего, из-за своих пророссийских взглядов. В прошлом году он также принял решение координировать работу Koos/Вместе из России.

Опровержение этого заявления в своих соцсетях записала депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия). По ее словам, информация, распространяемая Ивановым - полная ерунда.