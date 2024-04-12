В ежегоднике КаПо фигурирует оскандалившийся нарвский депутат: он ждет, что танк вернется в Нарву, где его встретят с цветами

В ежегоднике нарвского политика Алексея Мяги назвали влиятельным депутатом, который в августе 2022 года в соцсетях опубликовал эмоциональные видеообращения по поводу судьбы памятника-танка и назвал позором решение правительства перенести танк в Эстонский военный музей. Также политик выразил надежду, что танк вернется в Нарву, где его встретят с цветами.

В разделе, где упоминается Алексей Мяги, речь идет о том, что Россия пытается использовать подконтрольных ей людей, живущих в соседних странах, в геополитических целях и влиять на политику соседних государств. Прежде всего, это инструменты внешней политики и влияния, цель которых - дать России повод вмешиваться во внутренние дела других стран, как она это сделала в Украине.

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В ежегоднике подчеркивается, что одним из приоритетов или направлений российской политики - искажение исторических нарративов, среди прочего, для закрепления образа так называемого освободителя. Из роли Советской Армии во Второй мировой войне делается попытка вывести и перенести на сегодняшний контекст некоторые особые права, которые сейчас пытаются обналичить.

«Кремль строит информационные операции по дискредитации стран на основе инцидентов и противоречий, возникших в связи с отрицанием советской оккупации. Таким образом, Россия стремится представить в медиапространстве примеры системной дискриминации русских и проявления нацизма, - говорится в ежегоднике - Также подчеркивается распространение реваншистских настроений в Европе и тот факт, что европейская элита - умственно отсталая, извращенная, нацистская и морально несостоятельная -пытается уничтожить Россию, единственную страну, сохранившую традиционные ценности и нормальное общество».

Напомним, в начале марта Алексей Мяги оказался в центре скандала вокруг выставки «Нарва 44», которая рассказывала о бомбардировке города советской авиацией. Члены совета Нарвского музея Алексей Мяги и Вадим Орлов направили обращение директору музея Марии Сморжевских-Смирновой, в котором попросили ее пояснить некоторые нюансы выставки, что вызвало волну негодования в обществе.