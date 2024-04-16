Полиция просит помочи в поисках 82-летней Анны, которая ушла из дома в Нарве и до сих пор не вернулась.
Ушла из дома и пропала: полиция разыскивает 82-летнюю женщину
Анна вышла из своего дома в Нарве около 13 часов дня 15 апреля. Когда она выходила из дома, на ней была белая куртка, черные брюки и белая шапка. У нее нет с собой телефона, а для передвижения она использует трость.
Полиция проверила различные адреса рядом с домом женщины и за его пределами, но пока не смогла найти пропавшую.
Полиция просит всех, кто видел женщину, изображенную на фотографии, позвонить по телефону 112.