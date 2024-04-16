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Ушла из дома и пропала: полиция разыскивает 82-летнюю женщину

rus.postimees.ee
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Анна.
Анна. Фото: PPA

Полиция просит помочи в поисках 82-летней Анны, которая ушла из дома в Нарве и до сих пор не вернулась.

Анна вышла из своего дома в Нарве около 13 часов дня 15 апреля. Когда она выходила из дома, на ней была белая куртка, черные брюки и белая шапка. У нее нет с собой телефона, а для передвижения она использует трость.

Полиция проверила различные адреса рядом с домом женщины и за его пределами, но пока не смогла найти пропавшую.

Полиция просит всех, кто видел женщину, изображенную на фотографии, позвонить по телефону 112.

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