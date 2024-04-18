Новый мэр Таллинна прокомментировал заявление мэра Нарвы Яана Тоотса о том, что Евгению Осиновскому должно быть стыдно за то, как он пришел к власти в столице Эстонии.
«Стыдно должно быть Тоотсу»: мэр Таллинна Осиновский ответил мэру Нарвы
Вице-председатель Социал-демократической партии (СДПЭ), новый мэр Таллинна Евгений Осиновский ответил на слова вице-председателя Центристской партии, мэра Нарвы Яана Тоотса о стыде.
После назначения Осиновского на должность мэра эстонской столицы, которое произошло только после третьего голосования, Тоотс в интервью Rus.Postimees сказал, что ему бы на месте нового таллиннского мэра было бы стыдно занимать этот пост.
«На мой взгляд, Осиновскому должно быть стыдно быть мэром, когда тебя назначили только на третий раз 〈…〉 Был цирк. Ведь при первом голосовании не хватало двух голосов. При втором - одного. Потом был вызван директор Певческого поля (Урмо Саареоя проголосовал за Осиновского, после чего заявил Postimees, что прекратил свое участие в муниципальной политике - прим.ред.). Это вот как называется? Повторю, мне бы на месте Осиновского было стыдно получать должность мэра после такого, - сказал Яан Тоотс. - Если бы это же произошло с центристами, там точно дальше бы ситуацией занималась КаПо. А если другие партии, тогда разрешено».
Rus.Postimees спросил Евгения Осиновского, понимает ли он, о чем говорит Тоотс.
«Нет, если коротко. Не понимаю, что он хочет этим сказать», - ответил мэр Таллинна.
На уточняющее предположение, что, видимо, речь идет о странном с точки зрения демократии продавливании нужного решения через три попытки, Евгений Осиновский пояснил, что все было сделано в рамках юридических процедур.
«Это юридическая процедура. Интересная процедура, действительно. Она предусмотрена уставом Таллинна. И это касается не только мэра, но, например, председателя горсобрания. После каждого тура голосования большинство горсобрания решает, повторить ли этот тур в тот же день или на следующем заседании. И, теоретически, это можно делать до последней попытки. Результат был на последней попытке. Если бы не получилось третий раз, мы бы прекратили, - пояснил Осиновский и вернулся к словам Тоотса. - Стыдно, может быть, должно быть Тоотсу за то, что он в Нарве делает».
«А касательно юридически корректной процедуры назначения мэра Таллинна в воскресенье, я не вижу никакой проблемы. Да, процедура заняла время. Я не могу сказать, что мы рады тому, что пришлось три раза избирать. Но то, что это абсолютно нормальная часть процедуры, это факт», - добавил новый мэр Таллинна.
Евгений Осиновский сказал, что ему не все равно, как на него после этого будут смотреть люди. А если горожане согласятся с оценками мэра Нарвы, то мэру Таллинна «придется их переубеждать», к чему он готов.
Разговор о стыде состоялся после прямого эфира Rus.Postimees, в ходе которого Евгений Осиновский ответил на вопросы Елены Повериной.