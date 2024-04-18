«Стыдно должно быть Тоотсу»: мэр Таллинна Осиновский ответил мэру Нарвы

«На мой взгляд, Осиновскому должно быть стыдно быть мэром, когда тебя назначили только на третий раз 〈…〉 Был цирк. Ведь при первом голосовании не хватало двух голосов. При втором - одного. Потом был вызван директор Певческого поля (Урмо Саареоя проголосовал за Осиновского, после чего заявил Postimees, что прекратил свое участие в муниципальной политике - прим.ред.). Это вот как называется? Повторю, мне бы на месте Осиновского было стыдно получать должность мэра после такого, - сказал Яан Тоотс. - Если бы это же произошло с центристами, там точно дальше бы ситуацией занималась КаПо. А если другие партии, тогда разрешено».