Вице-мэр Таллинна по городскому имуществу сообщил Rus.Postimees о том, что мэрия расторгает договор аренды на помещение, которое в центре города занимает канцелярия митрополии.
Мэрия Таллинна расторгает договор аренды с Эстонской православной церковью Московского патриархата (1)
Новый вице-мэр Таллинна по вопросам городского имущества Вильяр Яаму (Партия реформ) в четверг 18 апреля подтвердил Rus.Postimees, что мэрия отправила руководству ЭПЦ МП официальное уведомление о расторжении договора аренды помещения, расположенного в Старом городе по адресу Пикк, 64/1. Здесь находится канцелярия митрополита Евгения, который ранее был вынужден покинуть территорию Эстонии, но остался главой Эстонской православной церкви Московского патриархата.
О том, что новая городская власть намерена завершить процесс расторжения этого договора аренды, 17 апреля в эфире Postimees заявил мэр Таллинна Евгений Осиновский.
«В коалиционном договоре значится, что мы расторгнем договор с посольством РФ об аренде одной из квартир на бульваре Каарли. Соответствующее решение было принято уже прежней столичной властью. Второй момент с расторжением договора касается канцелярии митрополита [ЭПЦ МП Евгения], расположенной в Старом городе на улице Пикк. Процесс был инициирован еще при прежней власти, новая коалиция продолжит начатое», - говорил всего сутки назад вице-председатель Социал-демократической партии Эстонии.
Ранее в четверг стало известно, что в Рийгикогу был внесен проект заявления о необходимости разрыва отношений между православными церквями Эстонии и России. Сегодня же автор инициативы о признании РПЦ МП террористической организацией, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, на пресс-конференции правительства попытался смягчить формулировки.
ЭПЦ МП сейчас арендует в Таллинне семь объектов недвижимости. Три из них арендуются у города. Александро-Невский собор, который формально является муниципальной собственностью, был передан в аренду на 36 лет в 2001 году. Здание канцелярии митрополита, договор на аренду которого сейчас расторгает новая мэрия, был передан в бессрочную аренду в 2005 году. По адресу Пикк 64/1 ЭПЦ МП занимает 270 квадратных метров, за которые платит чуть более 800 евро в месяц.
«Некоммерческая организация "Эстонская православная церковь Московского патриархата" использует коммерческие помещения, расположенные в подвале, а также на первом и втором этажах дома по адресу ул. Пикк, 64, в качестве служебных помещений», - цитировал ранее ERR представителя горуправы.
Третий объект ЭПЦ МП был легализован городом в 2006 году. На бульваре Лоопеалсе, 8 в Ласнамяэ появилось здание современного храма. «Плата за право застройки равна нулю, оно предоставлено ЭПЦ МП сроком на 99 лет», - уточнял ERR.
После появления сообщений о возможном признании РПЦ МП террористической организацией, викарий Таллиннской епархии Эстонской православной церкви Московского патриархата, тартуский епископ Даниил заявил, что «государство не имеет полномочий вмешиваться в каноническую организацию церкви».
«Мы намерены отстаивать нашу свободу вероисповедания, но надеемся, что нам не придется столкнуться с ее ограничением в Эстонии», - отметил Даниил.