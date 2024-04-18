Новый вице-мэр Таллинна по вопросам городского имущества Вильяр Яаму (Партия реформ) в четверг 18 апреля подтвердил Rus.Postimees, что мэрия отправила руководству ЭПЦ МП официальное уведомление о расторжении договора аренды помещения, расположенного в Старом городе по адресу Пикк, 64/1. Здесь находится канцелярия митрополита Евгения, который ранее был вынужден покинуть территорию Эстонии, но остался главой Эстонской православной церкви Московского патриархата.

О том, что новая городская власть намерена завершить процесс расторжения этого договора аренды, 17 апреля в эфире Postimees заявил мэр Таллинна Евгений Осиновский.

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«В коалиционном договоре значится, что мы расторгнем договор с посольством РФ об аренде одной из квартир на бульваре Каарли. Соответствующее решение было принято уже прежней столичной властью. Второй момент с расторжением договора касается канцелярии митрополита [ЭПЦ МП Евгения], расположенной в Старом городе на улице Пикк. Процесс был инициирован еще при прежней власти, новая коалиция продолжит начатое», - говорил всего сутки назад вице-председатель Социал-демократической партии Эстонии.

Мэр Таллинна с 14 апреля 2024 года Евгений Осиновский в студии Postimees отбивается от неудобных вопросов, 17 апреля 2024 года. Фото: Postimees

Ранее в четверг стало известно, что в Рийгикогу был внесен проект заявления о необходимости разрыва отношений между православными церквями Эстонии и России. Сегодня же автор инициативы о признании РПЦ МП террористической организацией, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, на пресс-конференции правительства попытался смягчить формулировки.

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