Полиция просит помощи в поисках пропавшего 70-летнего Станислава

Родившийся в Харьюмаа Станислав имеет рост около 170 см, говорит по-русски, у него худощавое телосложение и неустойчивая походка из-за нарушений здоровья. Он одет в синюю толстовку на молнии и синие спортивные штаны с белой полосой по бокам.