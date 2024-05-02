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Полиция просит помощи в поисках пропавшего 70-летнего Станислава

Postimees
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Пропавший Станислав.
Пропавший Станислав. Фото: PPA

70-летний Станислав ушел сегодня утром из дома престарелых в Кунда и до сих пор не вернулся. Мужчина, оказавшись без посторонней помощи, может попасть в беду.

Родившийся в Харьюмаа Станислав имеет рост около 170 см, говорит по-русски, у него худощавое телосложение и неустойчивая походка из-за нарушений здоровья. Он одет в синюю толстовку на молнии и синие спортивные штаны с белой полосой по бокам.

Полиция просит всех, кто видел Станислава или располагает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.

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