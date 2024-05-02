70-летний Станислав ушел сегодня утром из дома престарелых в Кунда и до сих пор не вернулся. Мужчина, оказавшись без посторонней помощи, может попасть в беду.
Полиция просит помощи в поисках пропавшего 70-летнего Станислава
Родившийся в Харьюмаа Станислав имеет рост около 170 см, говорит по-русски, у него худощавое телосложение и неустойчивая походка из-за нарушений здоровья. Он одет в синюю толстовку на молнии и синие спортивные штаны с белой полосой по бокам.
Полиция просит всех, кто видел Станислава или располагает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.