Кая Каллас: маленькое государство должно мыслить нестандартно

«Мы за последние годы добились в Европе такой заметности, какой никогда раньше не было у Эстонии. Наши позиции по многим вопросам указывают курс и задают тон, мы уверенно входим в круг принимающих решения - как в ЕС, так и в НАТО. У нас есть хорошие друзья и союзники по всему миру. Но все это далось нелегко. Это результат продолжавшейся десятилетиями самоотверженной и тяжелой работы людей», - сказала Каллас.

По словам Каллас, Эстония начала в Европе ряд важных инициатив, которые принесли ей беспрецедентную известность. «Мы в первых рядах по цифровизации, но было и много других важных инициатив, например, инициатива миллиона снарядов, использование замороженных российских активов в пользу Украины. Мы также отстаиваем привлечение руководства страны-агрессора к ответственности, чтобы преступления, совершенные Россией, не остались безнаказанными», - добавила Каллас.

Наряду с уже начатыми делами следует постоянно мыслить нестандартно о том, как еще сильнее укрепить европейскую оборону, подчеркнула Каллас. «Я предложила на заседании Европейского совета задействовать еврооблигации для повышения оборонных инвестиций ЕС. Это факт, что мы должны немедленно найти дополнительные источники финансирования обороны. Мы не можем это откладывать», - сказала премьер-министр.

Каллас также отметила в своей речи, что заметно возросшие затраты на оборону являются новой нормой, поскольку обеспечение безопасности по соседству с одним из самых агрессивных государств мира - это недешевое удовольствие.

«У нас неприятный сосед, мы не можем его изменить, но мы целенаправленно работаем над тем, чтобы он никогда не осмелился нас потревожить. Оборонный бюджет эстонского государства превышает 3,2 процента ВВП. Это значит, что мы выделим на государственную оборону 1,3 млрд евро, а за четыре года 5,6 млрд», - сказала премьер-министр.

По словам Каллас, Эстонии следует продолжать прилагать усилия, но и остальная Европа должна сделать больше: «Наша роль и задача - убедить все страны ЕС существенно повысить оборонные затраты, инвестировать в оборонную промышленность и предоставлять Украине военную помощь, поскольку для того, чтобы остановить российскую агрессию, нет лучшего решения, чем победа Украины и поражение России».