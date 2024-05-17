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ЕВРОДЕБАТЫ-24 Независимые кандидаты: ЕС скатывается в коммунизм и зеленую истерику

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Грюнталь: бизнес из квот СО2 погряз в коррупции
  • Юргенсон: скоро будем скидываться на мигрантов

Rus.Postimees открывает серию предвыборных евродебатов в прямом эфире. Кандидатам в депутаты Европардмента предстоит обозначить свою позицию по резонсным темам, которые волнуют жителей ЕС и Эстонии.

В первых дебатах приняли участие независимые кандидаты Всеволод Юргенсон и Калле Грюнталь, запомнившиеся общественности целым рядом скандалов. 

Выдержки из беседы:

– Не помешает ли ваше скандальное прошлое бороться за симпатии избирателей и работать в Брюсселе?

Всеволод Юргенсон: – Что касается Калле, то скажу следующее: как только человек идет против Партии реформ или премьер-министра, на него сразу находят компромат – обнуляют и обливают грязью.

Что касается меня, то я не единственный политик Эстонии, который менял партии. Вы только посмотрите на наших политиков! Они все – карьерные политики, используют партии, как бюро по трудоустройству. Они родились с часами Rolex на руке и с серебряной ложкой во рту. Бегают из партии в партию и готовы всё предать ради высокой должности с 10-тысячной зарплатой.

Калле Грюнталь: – Думаю, что топливный скандал – это информационная операция, попытка дискредитировать мое имя. Я просто мешаю правительству своими запросами и выступлениями в Рийгикогу. Заявления о том, что я расходовал по 600 литров топлива в месяц, которое обходилось налогоплательщику в тысячу евро ежемесячно, – это не более, чем газетные заголовки. В центральной криминальной полиции мне предлагали завершить дело опортунитетом (без наказания, прекратить в досудебном порядке по соглашению сторонприм.ред.), но я на это не пошел. С тех пор всё буксует на месте.

Всеволод Юргенсон: – Почему в этот раз так много независимых кандидатов? Я думал, что буду один такой, а нас теперь сразу пятеро. Люди разочаровались в политиках, они оторваны от народа. У нас 25% населения живет в бедности, люди уезжают, многим трудно свести концы с концами. А правительство думает только об Украине!

Калле Грюнталь: – Я не готов подчиняться ничьим приказам. В мою голову нельзя вложить чужие мысли. Я свободен и действую по зову сердца, в котором – Эстонская Республика и эстонский народ.

Всеволод Юргенсон: – Все кандидаты говорят исключительно про безопасность, ради этого предлагают повышать налоги на 3–5% и даже вводить отдельный налог на оборону. Считаю, что пора уже начать контролировать расходы на оборону, чтобы люди могли жить счастливо. Необходим гражданский контроль над расходами на оборону.

– Какой вы видите роль Эстонии в ЕС? Как оцениваете наши отношения с Брюсселем?

Всеволод Юргенсон: – Считаю, что нам нужен Евросоюз. Важно сохранить право вето, быть союзом независимых стран и переделать Европарламент. Сейчас в нем 705 мест, от Эстонии представлено всего 7 депутатов, которые к тому же друг друга ненавидят и друг на друга стучат. Я предлагаю каждой из 27 стран по 20 мест в Европарламенте (всего 540 мест), плюс прямые выборы высшего руководства ЕС. Мы же даже не знаем, как Урсула фон дер Ляйен попала на этот пост! Она как Кая Каллас – работает только на Украину. Так пусть уже возглавит Украину!

В случае, если политики ЕС не справляются с работой, должен быть механизм их отзыва с должностей.

Калле Грюнталь: – Я против федерализации ЕС! Нужен союз свободных независимых стран со свободой передвижения и свободной торговлей. Иначе вся власть сконцентрируется в Брюсселе и от Эстонии останется только контур.

– Что не так с миграционной политикой ЕС?

Калле Грюнталь: – Наличие единого гражданства ЕС опасно тем, что если, например, 50 000 французских мигрантов десантировать в Эстонию, они смогут участвовать в наших выборах и проведут в органы власти своих представителей.

Всеволод Юргенсон: – Мы скоро окажемся перед выбором: либо нам пришлют 100 000 негров из Африки, либо всем придется скидываться в магазинах и на заправке, чтобы платить Брюсселю отступные по 100 млн евро в год. Это нам не подходит! Надо закрыть внешние границы ЕС! Сейчас границы не работают – «Фронтекс» привозит негров из Африки в порты Италии и Франции, где те выбирают страну с наиболее высокими пособиями.

– Прошу выражаться корректно в отношении темнокожих мигрантов...

Всеволод Юргенсон: – И второе. Зеленый переход нам не подходит! Европа сама себя вгоняет в долги. Всё производство уже перешло в Китай, Азию и другие страны. Зеленая истерика – это плохо! Надо любить животных и охранять природу, но не впадать в крайности.

Калле Грюнталь: – Зеленая политика – это просто возможность делать большие деньги. Когда я входил в комиссию по делам ЕС, я видел, как решались вопросы с квотами СО2. Никто даже не пытался помогать Кундаскому заводу, который не мог платить за эти квоты. Больше цемент в Эстонии не производят. Квоты СО2 убивают наше производство! Это большой бизнес, погрязший в коррупции.

Всеволод Юргенсон: – Спекуляция и коррупция!

Калле Грюнталь: – На ЕС приходится 10% общемировых выбросов в атмосферу. Доля Эстонии является микроскопической: 0,001%. Тем временем Китай и Индия запускают по 300 угольных электростанций. Невозможно варить суп в одном котле так, чтобы в одном месте кипело, в другом – остывало.

– Разрешимы ли проблемы в сфере энергетики?

Всеволод Юргенсон: – Игналинаская АЭС уже исчерпала свой лимит, не сегодня, так завтра она сломается. Франция столкнулась с дефицитом сырья из Нигерии, которую сейчас контролирует Россия. Нам нужно развивать собственную сланцевую энергетику! В 2024 году уже существуют новые современные технологии, которые позволяют успешно бороться с загрязнением атмосферы.

Иначе мы так и будем закупать электроэнергию с биржи по спекулятивной цене, которая еще не раз нас шарахнет по голове.

– Как Европе конкурировать с Китаем и США?

Калле Грюнталь: – Евросоюз уничтожает все производство. Его убивают квоты и другие зеленые регуляции. Мы идем к тому, чтобы лишиться последнего. Будто бы снова начинаем строить социализм и коммунизм.

Повышение налогов реформистами убивает нашу страну. Введение автоналога лишит нас возможности пользоваться личными автомобилями, это станет слишком дорогим удовольствием. Рост земельного налога приведет к тому, что у людей не останется средств на оплату коммунальных услуг.

Всеволод Юргенсон: – Если отменить зеленую истерику, Эстония сможет свободно вздохнуть.

Калле Грюнталь: – В этом случае у нас останется много денег. Экономика начнет подниматься.

Всеволод Юргенсон: – Мы хотим бороться в Брюсселе за то, чтобы людей не облагали лишними поборами и высокими ценами.

Калле Грюнталь: – Зеленый поворот неосуществим.

Всеволод Юргенсон: – Это просто вранье! Китай и Азия уже просто ржут над Европой, которая сама себя вгоняет в каменный век.

– Так зачем же вы хотите в Брюссель?

Всеволод Юргенсон: – Чтобы люди жили счастливо и радостно в независимой Эстонии, чтобы у всех была работа. Если ЕС придет к отмене права вето и решению всех вопросов простым большинством, маленькие страны вообще не будет слышно. В таком случае из Евросоюза придется уйти.

Калле Грюнталь: – Я иду в Брюссель не для того, чтобы медленно рубить хвост дракону, хочу пронзить его прямо в сердце.

Смотрите повтор дискуссии!

Дебаты в студии: против чего протестуют независимые кандидаты? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Stine Goya
Дебаты в студии: против чего протестуют независимые кандидаты? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Stine Goya Фото: Eero Vabamägi
  • Не помешает ли политикам их скандальное прошлое бороться за симпатии избирателей и работать в Брюсселе?
  • В 2009 году независимый кандидат Индрек Таранд собрал на евровыборах больше 100 000 голосов. Это был протест против политической номенклатуры. Против чего протестуют Юргенсон и Грюнталь? 
  • Какой они видят роль Эстонии в ЕС? 
  • Как оценивают отношения с Брюсселем? 
  • Нужно ли Евросоюзу расширяться?
  • Что не так с миграционной политикой ЕС?
  • Как Европе конкурировать с Китаем и США?
  • Разрешимы ли проблемы в сфере энергетики?
  • Назрели ли изменения в зеленой политике ЕС?
  • Как спасать сельское хозяйство и повышать конкурентоспособность эстонских предприятий?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Stine Goya 

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