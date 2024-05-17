ЕВРОДЕБАТЫ-24 Независимые кандидаты: ЕС скатывается в коммунизм и зеленую истерику

Всеволод Юргенсон: – Спекуляция и коррупция!
Калле Грюнталь: – На ЕС приходится 10% общемировых выбросов в атмосферу. Доля Эстонии является микроскопической: 0,001%. Тем временем Китай и Индия запускают по 300 угольных электростанций. Невозможно варить суп в одном котле так, чтобы в одном месте кипело, в другом – остывало.
– Разрешимы ли проблемы в сфере энергетики?
Всеволод Юргенсон: – Игналинаская АЭС уже исчерпала свой лимит, не сегодня, так завтра она сломается. Франция столкнулась с дефицитом сырья из Нигерии, которую сейчас контролирует Россия. Нам нужно развивать собственную сланцевую энергетику! В 2024 году уже существуют новые современные технологии, которые позволяют успешно бороться с загрязнением атмосферы.
Иначе мы так и будем закупать электроэнергию с биржи по спекулятивной цене, которая еще не раз нас шарахнет по голове.
– Как Европе конкурировать с Китаем и США?
Калле Грюнталь: – Евросоюз уничтожает все производство. Его убивают квоты и другие зеленые регуляции. Мы идем к тому, чтобы лишиться последнего. Будто бы снова начинаем строить социализм и коммунизм.
Повышение налогов реформистами убивает нашу страну. Введение автоналога лишит нас возможности пользоваться личными автомобилями, это станет слишком дорогим удовольствием. Рост земельного налога приведет к тому, что у людей не останется средств на оплату коммунальных услуг.
Всеволод Юргенсон: – Если отменить зеленую истерику, Эстония сможет свободно вздохнуть.
Калле Грюнталь: – В этом случае у нас останется много денег. Экономика начнет подниматься.