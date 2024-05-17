ЕВРОДЕБАТЫ-24 Независимые кандидаты: ЕС скатывается в коммунизм и зеленую истерику

В первых дебатах приняли участие независимые кандидаты Всеволод Юргенсон и Калле Грюнталь, запомнившиеся общественности целым рядом скандалов.

Выдержки из беседы:

– Не помешает ли ваше скандальное прошлое бороться за симпатии избирателей и работать в Брюсселе?

Всеволод Юргенсон: – Что касается Калле, то скажу следующее: как только человек идет против Партии реформ или премьер-министра, на него сразу находят компромат – обнуляют и обливают грязью.

Что касается меня, то я не единственный политик Эстонии, который менял партии. Вы только посмотрите на наших политиков! Они все – карьерные политики, используют партии, как бюро по трудоустройству. Они родились с часами Rolex на руке и с серебряной ложкой во рту. Бегают из партии в партию и готовы всё предать ради высокой должности с 10-тысячной зарплатой.

Калле Грюнталь: – Думаю, что топливный скандал – это информационная операция, попытка дискредитировать мое имя. Я просто мешаю правительству своими запросами и выступлениями в Рийгикогу. Заявления о том, что я расходовал по 600 литров топлива в месяц, которое обходилось налогоплательщику в тысячу евро ежемесячно, – это не более, чем газетные заголовки. В центральной криминальной полиции мне предлагали завершить дело опортунитетом (без наказания, прекратить в досудебном порядке по соглашению сторон – прим.ред.), но я на это не пошел. С тех пор всё буксует на месте.