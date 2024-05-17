Российские дипломаты, которые продолжают работу в Эстонии, прокомментировали принятый 15 мая Рийгикогу закон, позволяющий передавать замороженные российские активы Украине.
Посольство РФ в Таллинне раскритиковало принятый в минувшую среду депутатами Рийгикогу закон о передаче Украине российских активов, которые были заморожены в рамках антироссийских санкций.
«Отмечаем конфронтационный характер одобренного парламентариями 15 мая законопроекта, призванного, по замыслу его авторов, создать «юридический механизм» направления заблокированных в Эстонии средств российских предпринимателей на поддержку режима Зеленского», - сказано в заявлении российского посольства, которое опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.
Российские дипломаты утверждают, что одобренная депутатами эстонского парламента инициатива противоречит не только положениям международного права, но и Конституции Эстонии.
«Статья 32 которой гарантирует неприкосновенность частной собственности», - сказано в заявлении.
Кроме того в посольстве РФ указывают на то, что принятый закон «создает дополнительное напряжение в и без того переживающих не лучшие времена отношениях между Москвой и Таллинном».
«Любое посягательство на имущественные права и интересы нашей страны, российских физических и юридических лиц расцениваем не иначе как неприкрытое, циничное воровство. В случае конфискации активов будем руководствоваться правом на ответные меры», - завершается угрозами комментарий посольства РФ.
В МИД РФ ранее в своем комментарии воздержались от угроз, но точно так же, как и работники посольства России в Эстонии, заявили о «воровстве».
В МИД РФ уверены, что Эстония не является ориентиром относительно перспектив принятия аналогичных решений в других странах ЕС.
«Эстония, наверное, не самый важный обладатель активов и абсолютно недружественное государство. Для меня Эстония не показатель вообще ни в какой области», - заявил 16 мая замглавы МИД РФ Александр Панкин.
О том, что ответные меры России будет крайне чувствительными для Эстонии, еще в сентябре 2023 года заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Самый радикальный комментарий себе позволил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Однозначно нужно ответить залпами по ключевым точкам, чтобы в следующий раз у них даже желания думать о подобных выпадах в сторону России не было. Уверен, результативные прилеты нескольких условных "Кинжалов" быстро приведут в чувства наиболее "горячие" эстонские головы», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Закон, который допускает использования российских активов, замороженных на основании санкций, был принят подавляющим большинством депутатов Рийгикогу - 65. Только трое парламентариев проголосовали против.
По словам председателя конституционной комиссии Рийгикогу Хендрика Йоханнеса Терраса, создание правового регулирования для использования замороженных активов - сложная задача, которой занимается ряд союзных государств и международных организаций. Эстония играет в этом процессе роль первопроходца.
«Россия - это государство-агрессор. Возмещение нанесенного им в ходе военных действий ущерба не должно лечь на плечи Украины и ее союзников. За причиненный ущерб отвечает Россия, которая и должна понести эту ответственность», - сказал он.
Помогая Украине, нельзя жертвовать уважением к Конституции, заявил в свою очередь депутат от EKRE Варро Вооглайд, который голосовал против.
Перед вторым чтением конституционная комиссия внесла в законопроект поправку, согласно которой решение об использовании имущества в качестве предоплаты за причиненный ущерб принимает МИД в ходе административного производства. В исходной формулировке о разрешении на использование имущества было необходимо ходатайствовать через административный суд.
Согласно закону, для принятия решения об использовании имущества в качестве предоплаты за возмещение ущерба необходимо, чтобы в ходе противозаконной деятельности был причинен ущерб, наличие которого было доказано, и который необходимо компенсировать в соответствии с международным правом; также пострадавшее иностранное государство должно выставить нанесшему ущерб иностранному государству соответствующее требование, которое нанесшее ущерб государство не выполнило в разумные сроки.
Для начала в Эстонии производства об использовании имущества Эстонии должна быть направлена соответствующее ходатайство.
Между Эстонией и ходатайствующим государством должны быть заключены условия использования имущества в качестве предоплаты за возмещение ущерба, а также условия передачи права на истребование владельцу имущества.
Помимо этого, должна быть в достаточной мере доказана связь между владельцем имущества и противоправным деянием.
Согласно поправке, Министерство иностранных дел должно будет установить все связанные с имуществом обстоятельства и имущественные отношения и подтвердить отсутствие исключительных обстоятельств, ввиду которых интересы лица перевешивают необходимость применить меру.
Согласно закону, владелец имущества имеет право оспорить решение об использовании имущества в административном суде.
До вступления новых норм в силу, принятый Рийгикогу закон должен быть одобрен президентом Аларом Карисом.
Ранее объем замороженных в Эстонии российских активов оценивался всего в 30 миллионов евро.
Вице-канцлер Министерства иностранных дел Эстонии по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар в январе заявлял, что замороженные в Эстонии активы РФ могут передать Украине через два года.