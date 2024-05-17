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Посольство России в Эстонии обещает принять меры в ответ на конфискацию активов РФ (1)

rus.postimees.ee
Обновлено 17 мая 2024, 11:36
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Временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин улыбается участникам торжественного приема в честь годовщины 9 мая, 7 мая 2024 года, Таллинн.
Временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин улыбается участникам торжественного приема в честь годовщины 9 мая, 7 мая 2024 года, Таллинн. Фото: посольство РФ в Эстонии

Российские дипломаты, которые продолжают работу в Эстонии, прокомментировали принятый 15 мая Рийгикогу закон, позволяющий передавать замороженные российские активы Украине.

Посольство РФ в Таллинне раскритиковало принятый в минувшую среду депутатами Рийгикогу закон о передаче Украине российских активов, которые были заморожены в рамках антироссийских санкций.

«Отмечаем конфронтационный характер одобренного парламентариями 15 мая законопроекта, призванного, по замыслу его авторов, создать «юридический механизм» направления заблокированных в Эстонии средств российских предпринимателей на поддержку режима Зеленского», - сказано в заявлении российского посольства, которое опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

Российские дипломаты утверждают, что одобренная депутатами эстонского парламента инициатива противоречит не только положениям международного права, но и Конституции Эстонии.

«Статья 32 которой гарантирует неприкосновенность частной собственности», - сказано в заявлении.

Кроме того в посольстве РФ указывают на то, что принятый закон «создает дополнительное напряжение в и без того переживающих не лучшие времена отношениях между Москвой и Таллинном».

«Любое посягательство на имущественные права и интересы нашей страны, российских физических и юридических лиц расцениваем не иначе как неприкрытое, циничное воровство. В случае конфискации активов будем руководствоваться правом на ответные меры», - завершается угрозами комментарий посольства РФ.

В МИД РФ ранее в своем комментарии воздержались от угроз, но точно так же, как и работники посольства России в Эстонии, заявили о «воровстве».

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В МИД РФ уверены, что Эстония не является ориентиром относительно перспектив принятия аналогичных решений в других странах ЕС.

«Эстония, наверное, не самый важный обладатель активов и абсолютно недружественное государство. Для меня Эстония не показатель вообще ни в какой области», - заявил 16 мая замглавы МИД РФ Александр Панкин.

О том, что ответные меры России будет крайне чувствительными для Эстонии, еще в сентябре 2023 года заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Самый радикальный комментарий себе позволил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Однозначно нужно ответить залпами по ключевым точкам, чтобы в следующий раз у них даже желания думать о подобных выпадах в сторону России не было. Уверен, результативные прилеты нескольких условных "Кинжалов" быстро приведут в чувства наиболее "горячие" эстонские головы», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Закон, который допускает использования российских активов, замороженных на основании санкций, был принят подавляющим большинством депутатов Рийгикогу - 65. Только трое парламентариев проголосовали против.

По словам председателя конституционной комиссии Рийгикогу Хендрика Йоханнеса Терраса, создание правового регулирования для использования замороженных активов - сложная задача, которой занимается ряд союзных государств и международных организаций. Эстония играет в этом процессе роль первопроходца.

«Россия - это государство-агрессор. Возмещение нанесенного им в ходе военных действий ущерба не должно лечь на плечи Украины и ее союзников. За причиненный ущерб отвечает Россия, которая и должна понести эту ответственность», - сказал он.

Помогая Украине, нельзя жертвовать уважением к Конституции, заявил в свою очередь депутат от EKRE Варро Вооглайд, который голосовал против.

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Перед вторым чтением конституционная комиссия внесла в законопроект поправку, согласно которой решение об использовании имущества в качестве предоплаты за причиненный ущерб принимает МИД в ходе административного производства. В исходной формулировке о разрешении на использование имущества было необходимо ходатайствовать через административный суд.

Согласно закону, для принятия решения об использовании имущества в качестве предоплаты за возмещение ущерба необходимо, чтобы в ходе противозаконной деятельности был причинен ущерб, наличие которого было доказано, и который необходимо компенсировать в соответствии с международным правом; также пострадавшее иностранное государство должно выставить нанесшему ущерб иностранному государству соответствующее требование, которое нанесшее ущерб государство не выполнило в разумные сроки.

Для начала в Эстонии производства об использовании имущества Эстонии должна быть направлена соответствующее ходатайство.

Между Эстонией и ходатайствующим государством должны быть заключены условия использования имущества в качестве предоплаты за возмещение ущерба, а также условия передачи права на истребование владельцу имущества.

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Помимо этого, должна быть в достаточной мере доказана связь между владельцем имущества и противоправным деянием.

Согласно поправке, Министерство иностранных дел должно будет установить все связанные с имуществом обстоятельства и имущественные отношения и подтвердить отсутствие исключительных обстоятельств, ввиду которых интересы лица перевешивают необходимость применить меру.

Согласно закону, владелец имущества имеет право оспорить решение об использовании имущества в административном суде.

До вступления новых норм в силу, принятый Рийгикогу закон должен быть одобрен президентом Аларом Карисом.

Ранее объем замороженных в Эстонии российских активов оценивался всего в 30 миллионов евро.

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Вице-канцлер Министерства иностранных дел Эстонии по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар в январе заявлял, что замороженные в Эстонии активы РФ могут передать Украине через два года.

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