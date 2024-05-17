О том, что ответные меры России будет крайне чувствительными для Эстонии, еще в сентябре 2023 года заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Самый радикальный комментарий себе позволил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Однозначно нужно ответить залпами по ключевым точкам, чтобы в следующий раз у них даже желания думать о подобных выпадах в сторону России не было. Уверен, результативные прилеты нескольких условных "Кинжалов" быстро приведут в чувства наиболее "горячие" эстонские головы», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Закон, который допускает использования российских активов, замороженных на основании санкций, был принят подавляющим большинством депутатов Рийгикогу - 65. Только трое парламентариев проголосовали против.

По словам председателя конституционной комиссии Рийгикогу Хендрика Йоханнеса Терраса, создание правового регулирования для использования замороженных активов - сложная задача, которой занимается ряд союзных государств и международных организаций. Эстония играет в этом процессе роль первопроходца.

«Россия - это государство-агрессор. Возмещение нанесенного им в ходе военных действий ущерба не должно лечь на плечи Украины и ее союзников. За причиненный ущерб отвечает Россия, которая и должна понести эту ответственность», - сказал он.

Помогая Украине, нельзя жертвовать уважением к Конституции, заявил в свою очередь депутат от EKRE Варро Вооглайд, который голосовал против.

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