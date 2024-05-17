Принятый Рийгикогу закон, позволяющий использовать российские активы для компенсации ущерба Украине, может противоречить Конституции, считает доцент кафедры конституционного права Тартуского университета Палома Крыыт Тупай. Речь идет о собственности, принадлежащей частным лицам, и сам парламент признал, что это очень проблематичное регулятивное положение, напомнила Тупай.
Конфискация активов РФ может противоречить Конституции Эстонии, заявляют в Тартуском университете
«Рийгикогу сам учитывает, что будет проверка на конституционность, и подтвердил, что считает это правильным. Потому что, действительно, здесь есть политическая цель, но вопрос в том, можно ли реализовать ее в юридическом плане, возложив на частных лиц ответственность за то, что Россия совершила в Украине», - сказала правовед в разговоре с ERR.
Палома Крыыт Тупай считает, что либо президент Эстонии отправит закон на проверку его соответствия положениям Конституции, либо провозгласит, и тогда вопрос перейдет к канцлеру права, который может инициировать аналогичную проверку в суде.
Давать свою однозначную оценку на соответствии закона Конституции юрист не стала.
«И все же мы также видим, что аналогичная проблема существует на наднациональном уровне в странах-членах Европейского союза, у других стран та же проблема», - пояснила Тупай.
Доцент кафедры конституционного права Тартуского университета говорила об этом и на заседании конституционной комиссии Рийгикогу.
«Риски заключаются в том, что если мы обращаемся с одной группой людей иначе, чем с другими, и говорим, что у них меньше прав, что их право собственности меньше защищено, то это может вернуться бумерангом, - добавила правовед. - В противном случае нас тоже может ждать такое же обращение, и в международном праве Эстония тоже всегда очень твердо выступала за то, чтобы право применялось ко всем одинаково, потому что это в наших интересах».
Против законопроекта проголосовали всего три депутата Рийгикогу. 65 были за. Помогая Украине, нельзя жертвовать уважением к Конституции, заявил депутат от EKRE Варро Вооглайд, который голосовал против.
Тем временем официальные лица России упражняются в разных степенях угроз в адрес Эстонии, которыми они наполняют свои комментарии после того, как Рийгикогу легализовал механизмы конфискации российских активов.
Заместитель главы МИД РФ Александр Панкин назвал этот закон «воровством», выразив уверенность, что позиция Эстонии не влияет на решения других стран ЕС. Посольство РФ в Эстонии пообещало ответные меры в случае начала конфискаций, а глава Чечни Рамзан Кадыров призвал нанести ракетный удар по «точкам принятия подобных решений» на территории Эстонии.
Согласно закону, для принятия решения об использовании имущества в качестве предоплаты за возмещение ущерба необходимо, чтобы в ходе противозаконной деятельности был причинен ущерб, наличие которого было доказано, и который необходимо компенсировать в соответствии с международным правом; также пострадавшее иностранное государство должно выставить нанесшему ущерб иностранному государству соответствующее требование, которое нанесшее ущерб государство не выполнило в разумные сроки.
Для начала в Эстонии производства об использовании имущества Эстонии должна быть направлена соответствующая просьба.
До вступления новых норм в силу, принятый Рийгикогу закон должен быть одобрен президентом Аларом Карисом. Ранее объем замороженных в Эстонии российских активов оценивался всего в 30 миллионов евро.