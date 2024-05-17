Концертные залы Таллинна отменили выступления певца Сергея Маасина после того, как он рассказал Rus.Postimees о своем отношении к агрессивной войне России в Украине. Сам он винит в своих проблемах Rus.Postimees.
В Таллинне отменены концерты певца, который обвинил в агрессии России Хрущева и НАТО
Вице-мэр Таллинна Каарель Оя (Социал-демократическая партия) сообщил Rus.Postimees, что концерты «Свет далекой звезды», которые были намечены на 18 мая в центре культуры «Кая» и на 24 мая в центре культуры «Линдакиви», отменены.
«Вместе с менеджерами "Каи" и "Линдакиви" мы пришли к общему пониманию, что запланированные Сергеем Маасиным концерты не должны проходить в культурных центрах Таллинна. Оба договора аренды зала расторгнуты по соглашению сторон, поэтому эти концерты не состоятся», - сообщил Оя Rus.Postimees в пятницу, 17 мая.
Что именно является причиной для отмены концертов, вице-мэр Таллинна не уточнил. Но ранее Каарель Оя подробно прокомментировал факт появления на афишах этих концертов портрета российского певца Иосифа Кобзона, который до своей смерти в 2018 году несколько лет был фигурантом санкционных списков ЕС за поддержку военной агрессии в Украине.
В этом диалоге вице-мэр утверждал, что цензура в Таллинне недопустима.
«Цензура неприемлема, и каждый раз, когда возникает чувство, что делаем шаг к ней, необходимо остановиться и все серьезно обдумать», - отвечал Каарель Оя два дня назад на вопрос о возможности цензурирования репертуара музыкантов, которые выступают в столице Эстонии.
Претензий к тому, что в Таллинне поют песни Иосифа Кобзона, вице-мэр не выражал. Но после изучения интервью с Сергеем Маасиным, которое вышло после изначальной публикации Rus.Postimees, Оя добавил, что среди взглядов певца есть те, «которые затрудняют сотрудничество».
Сам певец Сергей Маасин обвинил в отмене своих концертов редакцию Rus.Postimees, которая, по его мнению, устроила «политическую шумиху» и «раздула тему в своих интересах».
«Журналист Иван Скрябин на нашей афише увидел портрет И.Кобзона и превратил это в "политическую шумиху", - утверждает певец. - Мне кажется, что сейчас, людям, которые не компетентны и не профессиональны в области культура не имеют право оценивать уровень выступления артистов. Очень жаль, что у нас есть такие журналисты, которые пытаются внести раздор в эстоно-русском обществе. Мне поступают сообщения от других журналистов нужна ли мне поддержка? Постараюсь справиться сам», - сказано в заявлении певца, которое опубликовано в Facebook-группе «Таллиннцы» (здесь и далее сохранена авторская орфография).
При этом Сергей Маасин в этом заявлении ни слова не сказал о своих взглядах на агрессивную политику России, после озвучивания которых у мэрии Таллинна и возникли вопросы о допустимости сотрудничества певца с концертными площадками города.
В интервью Rus.Postimees Маасин, в частности, утверждал, что в Эстонии русофобия «сплошь и рядом», а в агрессивной войне России в Украине виноват советский лидер Хрущев и НАТО. Откровения Сергея Маасина о НАТО как о причине российской агрессии прозвучали в ответ на вопрос о том, как певец относится к развязанной Путиным войне.
«И так. И сяк. Здесь, на мой взгляд, как бы двоякая правда. Я бы сказал так: дорогие люди, просто изучайте историю. Если люди не знают исторических фактов о возникновении этого огромного государства Украина, если они не знают, как Украине достался Крым, то о чем мы говорим? Сейчас говорят, что присоединение Хрущевым Крыма было незаконным. Поэтому нужно изучать историю, почему такое возникает. И второе, конечно, это вопрос НАТО. НАТО было сами знаете, где, а теперь оно (на самом деле НАТО – это он, т.к. это альянс - прим.ред.) в Нарве у границы с Ивангородом. Просто, на мой взгляд, нужно соблюдать интересы другой стороны тоже», - сказал Маасин в разговоре с Rus.Postimees.
Не смог певец и признать, что Владимир Путин - военный преступник.
«Я не отвечу на этот вопрос. Я не скажу ни да, ни нет. То, что руководитель государства делает, это его личное право. Но я его в этом не поддерживаю», - говорил певец.
Добавим, что в заявлении после отмены концертов, где певец обвиняет журналистов в своих проблемах, он через запятую рассказывает о своем опыте сотрудничества с Кайтселийт и российской ТВ-пропагандой.
«Я являюсь гражданином Эстонии и патриотом своей страны. Мой отчим был подполковником Kaitseliit. По его просьбе я прошел и закончил эстонские курсы кайтселитчика. На всех зарубежных (в Эстонском доме в Нью-Йорк, Германия, Турция, Греция и Болгария т.д.) выступлениях я достойно представляю Эстонию. На "Поле чудес" в двух разных передачах я достойно представил Эстонию, исполнив две песни "Вдоль по Питерской" и "Чертово колесо". Программу посмотрели в мире более 300 млн. зрителей. Эстонские СМИ об этом даже не писали, а если бы пел Мадис или Урмас?» - сетует Сергей Маасин.
Певец регулярно напоминает своим подписчикам в соцсетях о своих выступлениях на «Поле чудес». В последних эфирах этой российской телепередачи участвовали российские военные, которые принимают участие в войне на территории Украины. Вместо песен, которые Якубовичу и его зрителям подарил в свое время Сергей Маасин, эти игроки подарили беспилотник.
Комментаторы заявления Сергея Маасина с его объяснениями причин отмены концертов задаются вопросом, на который певец не отвечает: «А все-таки, кто и почему концерт отменил? Не Скрябин же?»