В Таллинне отменены концерты певца, который обвинил в агрессии России Хрущева и НАТО

Сам певец Сергей Маасин обвинил в отмене своих концертов редакцию Rus.Postimees, которая, по его мнению, устроила «политическую шумиху» и «раздула тему в своих интересах».

«Журналист Иван Скрябин на нашей афише увидел портрет И.Кобзона и превратил это в "политическую шумиху", - утверждает певец. - Мне кажется, что сейчас, людям, которые не компетентны и не профессиональны в области культура не имеют право оценивать уровень выступления артистов. Очень жаль, что у нас есть такие журналисты, которые пытаются внести раздор в эстоно-русском обществе. Мне поступают сообщения от других журналистов нужна ли мне поддержка? Постараюсь справиться сам», - сказано в заявлении певца, которое опубликовано в Facebook-группе «Таллиннцы» (здесь и далее сохранена авторская орфография).

При этом Сергей Маасин в этом заявлении ни слова не сказал о своих взглядах на агрессивную политику России, после озвучивания которых у мэрии Таллинна и возникли вопросы о допустимости сотрудничества певца с концертными площадками города.

В интервью Rus.Postimees Маасин, в частности, утверждал, что в Эстонии русофобия «сплошь и рядом», а в агрессивной войне России в Украине виноват советский лидер Хрущев и НАТО. Откровения Сергея Маасина о НАТО как о причине российской агрессии прозвучали в ответ на вопрос о том, как певец относится к развязанной Путиным войне.