Грузия На закон об иноагентах наложено президентское вето, но поможет ли это?

14 мая парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял законопроект об «иноагентах». Обсуждения проходили на фоне протестов. Наложить вето президент Грузии пообещала еще после принятия закона в первом чтении.

«Сегодня я наложила вето на "российский закон", который противоречит нашей Конституции, европейским стандартам и представляет собой препятствие на нашем европейском пути. Этот закон должен быть отменен», - сказала президент на брифинге.

Законопроект обязывает неправительственные организации, более 20% финансирования которых поступает из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «иностранных агентов».

В начале апреля документ внесли в парламент. После этого в Тбилиси начались регулярные многотысячные митинги, сопровождающиеся жесткими разгонами со стороны силовиков и задержаниями.

Ранее МИД Эстонии предупредил Грузию о санкциях ЕС и отмене безвиза за Закон об иноагентах.

Читайте также За рубежом МИД Эстонии предупредил Грузию о санкциях ЕС и отмене безвиза за Закон об иноагентах

Rus.Postimees подробно анализировал нашумевший законопроект и риски, которые он несет для евроинтеграции Грузии, а следом - и для Эстонии. После первого чтения весной 2023 года детали нам рассказал политолог Гела Васадзе.

Эксперты отмечают, что грузинские депутаты могут преодолеть президентское вето большинством голосов. У правящей партии «Грузинская мечта» есть достаточно голосов, чтобы это сделать.

«Если они преодолеют вето президента, то дальше коллективный иск неправительственных организаций в Конституционный суд с требованием о признании этого закона неконституционным. Тогда центр политической борьбы переместится в Батуми, где находится Конституционный суд. Понятно, чьи ребята там рулят, но и здесь нельзя недооценивать давление снаружи, - говорил еще в начале мая в интервью Rus.Postimees грузинский дипломат Валерий Чечелашвили. - Уже есть прецедент объявления санкций Госдепом США в отношении четырех судей, которые подозреваются в коррупционных сделках. Поэтому судьям КС надо будет делать серьезный выбор. Либо в пользу своей профессиональности и патриотизма, либо подчиненности чьим-то политическим интересам, в результате чего могут пострадать лично они, их семьи».

В любом случае, процедуры оспаривания законности продавленного правящей партией решения затянутся на несколько месяцев, а уже осенью в Грузии парламентские выборы. Чечелашвили полагает, что закон нужен правящей коалиции, чтобы помешать оппозиции успешно выступить на выборах в национальный парламент.