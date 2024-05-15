Главы МИД Эстонии, Латвии, Литвы и Исландии прибыли в Грузию. Маргус Цахкна заявил, что Грузию ждут санкции за отказ от евроинтеграции после вступления в силу закона об иноагентах.
МИД Эстонии предупредил Грузию о санкциях ЕС и отмене безвиза за закон об иноагентах
На следующий день после принятия в третьем чтении парламентом Грузии скандального законопроекта об иностранных агентах главы МИД стран Балтии и Исландии прибыли в Тбилиси.
«Мы приземлились в Грузии. В трудные времена вы можете рассчитывать на своих друзей», - написал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, публикуя в своем аккаунте в соцсети X совместную фотографию с главами МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом, Латвии Байбой Браже и Исландии Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоуттир.
And we have landed in #Georgia🇬🇪— Margus Tsahkna (@Tsahkna) May 15, 2024
When times are challenging you can count on your friends. pic.twitter.com/0QzV5PsJ0a
Накануне визита дипломатов ЕС представители грузинской партии, которая входит в правящую коалицию, призвали не допустить приезда европейских политиков.
«Они (иностранные делегации - прим. ред.) официально заявили, что цель визита - поддержка «западного курса» нашей страны, но на самом деле мы все прекрасно знаем, что эти люди открыто поддерживают (оппозиционное - прим. ред.) «Единое национальное движение» и готовы атаковать правительство Грузии», - говорится в заявлении грузинских политиков, которые поддерживают спорный закон об иностранных агентах и призывают членов правительства Грузии не встречаться с иностранными делегациями.
Сразу после прилета в Тбилиси на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Соломе Зурабишвили, которая выступает против нашумевшего законопроекта, глава МИД Эстонии заявил, что Грузии угрожают санкции ЕС в случае отказа от евроинтеграции.
«Этот закон отдаляет Грузию от Евросоюза. Это разворот назад, на который Евросоюз, безусловно, будет реагировать. Евроинтеграция - это процесс, основанный на заслугах. Проведенные реформы приносят пользу, такую как освобождение от виз или возможность стать членом ЕС. Вы это потеряете, когда Грузия начнет движение назад. В случае нарушений прав человека, репрессий Евросоюз обычно вводит санкции», - сказал Цахкна на совместном брифинге глав МИД стран Балтии, Исландии и президента Грузии.
Заявление глав МИД стран ЕС транслировалось в Facebook президента Грузии.
По словам Цахкна грузинский закон об иноагентах это символ выбора между Россией и ЕС. И этот выбор, по словам главы МИД Эстонии, за гражданами Грузии. Саломе Зурабишвили ранее заявила, что не подпишет скандальный закон, что не отменит, но затянет его принятие.
Rus.Postimees подробно анализировал нашумевший законопроект и риски, которые он несет для евроинтеграции Грузии, а следом и для Эстонии. После первого чтения весной 2023 года детали нам рассказал политолог Гела Васадзе.
О том, что власти ЕС будут реагировать на желание правящей в Грузии уже 12 лет коалиции легализовать законы аналогичные репрессивным законам РФ, Rus.Postimees говорил грузинский дипломат Валерий Чечелашвили.
«В июне в Германии чемпионат мира по футболу, на который первый раз прошла сборная Грузии. 26 марта мы выиграли у греков финальный отборочный матч. Это стало причиной для всенародного ликования. Радовались все, и никто не спрашивал, кто поддерживает "Единое национальное движение" (главная оппозиционная сила - прим.ред.), а кто за "Грузинскую мечту" (правящая партия, которая лоббирует закон об иноагентах - прим.ред.). Весь народ был в едином порыве. Правящую партию это испугало.
Теперь пошли разговоры, что ЕС может приостановить безвизовый режим для Грузии. И тогда что делать с этими десятками тысяч в хорошем смысле сумасшедших грузинских футбольных болельщиков? Свою ярость они понятно против кого направят», - говорил собеседник Rus.Postimees в начале мая.
Закон об иноагентах спровоцировал многотысячные протесты в Тбилиси. В случае введения в действие положений закона у правящей коалиции Грузии будет инструмент, чтобы ослабить позиции оппозиции накануне парламентских и президентских выборов, которые должны пройти в стране уже осенью, уверен Валерий Чечелашвили.