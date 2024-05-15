МИД Эстонии предупредил Грузию о санкциях ЕС и отмене безвиза за закон об иноагентах

«Этот закон отдаляет Грузию от Евросоюза. Это разворот назад, на который Евросоюз, безусловно, будет реагировать. Евроинтеграция - это процесс, основанный на заслугах. Проведенные реформы приносят пользу, такую как освобождение от виз или возможность стать членом ЕС. Вы это потеряете, когда Грузия начнет движение назад. В случае нарушений прав человека, репрессий Евросоюз обычно вводит санкции», - сказал Цахкна на совместном брифинге глав МИД стран Балтии, Исландии и президента Грузии.

Заявление глав МИД стран ЕС транслировалось в Facebook президента Грузии.

По словам Цахкна грузинский закон об иноагентах это символ выбора между Россией и ЕС. И этот выбор, по словам главы МИД Эстонии, за гражданами Грузии. Саломе Зурабишвили ранее заявила, что не подпишет скандальный закон, что не отменит, но затянет его принятие.

Rus.Postimees подробно анализировал нашумевший законопроект и риски, которые он несет для евроинтеграции Грузии, а следом и для Эстонии. После первого чтения весной 2023 года детали нам рассказал политолог Гела Васадзе.

О том, что власти ЕС будут реагировать на желание правящей в Грузии уже 12 лет коалиции легализовать законы аналогичные репрессивным законам РФ, Rus.Postimees говорил грузинский дипломат Валерий Чечелашвили.

«В июне в Германии чемпионат мира по футболу, на который первый раз прошла сборная Грузии. 26 марта мы выиграли у греков финальный отборочный матч. Это стало причиной для всенародного ликования. Радовались все, и никто не спрашивал, кто поддерживает "Единое национальное движение" (главная оппозиционная сила - прим.ред.), а кто за "Грузинскую мечту" (правящая партия, которая лоббирует закон об иноагентах - прим.ред.). Весь народ был в едином порыве. Правящую партию это испугало.

Теперь пошли разговоры, что ЕС может приостановить безвизовый режим для Грузии. И тогда что делать с этими десятками тысяч в хорошем смысле сумасшедших грузинских футбольных болельщиков? Свою ярость они понятно против кого направят», - говорил собеседник Rus.Postimees в начале мая.

Закон об иноагентах спровоцировал многотысячные протесты в Тбилиси. В случае введения в действие положений закона у правящей коалиции Грузии будет инструмент, чтобы ослабить позиции оппозиции накануне парламентских и президентских выборов, которые должны пройти в стране уже осенью, уверен Валерий Чечелашвили.