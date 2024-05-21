Новые мигранты в Европе, но не террористы. Какие риски для ЕС несет смена власти в Иране

То есть, нет попыток вести какие-то переговоры, налаживать контакты с обществом. Стало понятно, что это уже прошло эту стадию, и это невозможно. Большинство людей верит в то, что это государство нереформируемо. Поэтому, властям остается только подавлять.

«Марш свободы» в поддержку жителей Украины и Ирана, Северный Рейн-Вестфалия, Кельн, Германия, 5 ноября 2022 года. Фото: dpa/picture-alliance

- Население Ирана - это почти 90 миллионов человек. Огромное количество людей. Досрочные выборы президента Ирана нас могут удивить в плане попыток свержения режима Аятолл? Или не в этот раз? Или никогда?

- Это уже гадание на кофейной гуще. Но я бы сказала, что по моим ощущениям, наверное, не в этот раз. Может быть, попозже. Конечно, не никогда. Там все идет под откос. У меня уже мнение о том, что не будет повторной революции, поменялось после расцвета протестов, которые начались после гибели Махсы Амини. Точка невозврата была пройдена. Но до досрочных выборов мало времени, а оппозиция непосредственно в Иране подавлена. Оппозиция за рубежом разобщена. КСИР достаточно силен. И они могут бросить достаточно сил на подавление протестов.

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- Нужна ли Европе революция в Иране? Волна беженцев рискует стать похожей на то, что было после начала войны в Сирии.

- Те замечательные иранские мозги, которые могли, они уже оттекли. Они уже пополнили средний класс в той же Европе, или в США. А те, кто побегут сейчас, возможно, будут менее квалифицированными.

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Это будут люди из общества еще более деградирующего морально, социально, культурно. В отличие от Сирии проблема будет скорее просто в ресурсах, которые потребуются на этих беженцев. Проблемы интеграции. Не думаю, что там должна быть какая-то тревожность по поводу того, что это будут террористы, или какие-то террористические группы, какие-то куски ИГИЛ. Это, скорее всего, не про Иран. Но, тем не менее, беженцев может быть очень много, если в Иране начнется.

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Ведь и сейчас из Ирана уезжают все, кто может. Записываются в Asylum Seekers, потом в Refugees. Я сама какое-то время работала в UNHCR (Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев - прим.ред.) работало. Через мои руки очень много иранцев прошло. С точки зрения ресурсов, интеграции, европейских внутриполитических вопросов, это будет неудобно.