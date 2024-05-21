Новые мигранты в Европе, но не террористы. Какие риски для ЕС несет смена власти в Иране

Смерть лидеров Ирана не повлияет на войны в Украине и Израиле, но будущая революция неминуемо скажется на Европе, которую накроет новая волна мигрантов с востока. Об этом Rus.Postimees рассказал эксперт иранист.
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Крушение вертолета российского производства, на борту которого находились президент Ирана, глава МИД и другие высокопоставленные чиновники, не приведет к моментальным переменам в этой стране, где живут почти 90 миллионов человек. Влияния на войны, которые спонсирует Тегеран, тоже не будет. Но ситуация внутри иранского общества такова, что перемены неминуемы в будущем. Об этом Rus.Postimees поговорил с иранистом, доцентом Ноттингемского университета в Малайзии Юлией Рокнифард.
- Смерть президента Ирана ставит несколько вопросов о том, как это событие может повлиять сразу на две войны. Войну Израиля с Хамас и войну России с Украиной. И там, и там роль Ирана заметна. И там и там используется иранское оружие. Насколько вообще велика роль лично президента Ирана в вопросах поставок иранского оружия союзникам Тегерана?
- Вообще роль президента Ирана в системе институтов иранской власти очень слабая. Мы можем говорить о том, почему Раиси был поставлен на этот пост, учитывая весь фарс с последними выборами в парламент.
Некоторые считали, что он был поставлен с целью тестирования его в качестве преемника духовного лидера. Нынешний духовный лидер Али Хаменеи тоже сначала был президентом, а потом стал духовным лидером. Просматривалось повторение такого пути, тем более, что и Раиси черный тюрбан, то есть считался потомком пророка.
Но институционально президент в Иране - очень слабая фигура. Там президент практически ни на что не влияет. Тем более, на вопросы поставок вооружений. Президент в Иране - это такое лицо, которым страна торгует, выставляет Иран на различных внешних площадках. Но вопросы поставок вооружений решает не президент. И не министр иностранных дел Хосейн Амирабдоллахиян. Теперь тоже покойный. Хотя Амирабдоллахиян был достаточно сильной фигурой. В консервативных кругах Ирана он был почитаемым человеком. Возможно, у него были даже более сильные позиции, чем у Раиси. В том числе среди КСИР (Корпус стражей исламской революции - военизированная структура Ирана, которая совмещает в себе функции спецназа, разведки и элиты армии, власти США, Израиля, Саудовской Аравии и Бахрейна признают КСИР террористической организацией, в ЕС таких решений не принималось - прим.ред.).
Раиси же в свое время был главой судебной власти, был членом ассамблеи экспертов из 88 человек, которые избирают духовного лидера. Еще раньше Раиси был главой очень богатого и влиятельного иранского религиозного фонда. Амирабдоллахиян был немного из других кругов. Он был ближе к КСИР. В Иране на вопросы поставок оружия могут влиять лично духовный лидер Хаменеи и элита КСИР.
- То есть на количество иранских дронов-камикадзе Shahed 136 в руках армии Российской Федерации эти смерти никак не влияют?
- Я считаю, что вообще никак. Выбывших чиновников просто заменят другими. Проведут то, что называют выборы. Поставят президента нового. На пост главы МИД может быть вернется Али Акбар Салехи (глава МИД Ирана в 2011-2013 годах - прим.ред.). Нету недостатка в столь похожих кандидатурах.
- Смерть высокопоставленных чиновников Ирана случилась через месяц с небольшим после первой в истории атаки Ирана на Израиль. Многие шепчутся, что крушение вертолета с президентом и другими большими начальниками может быть не случайным…
- Мы с коллегами это обсудили и мне скорее кажется, что сами иранцы способны допустить вот такой мега прокол. Им израильтяне для этого не нужны. Зная, как у них там все устроено, я вполне допускаю, что скорее кто-то чего-то недопроверил в этом вертолете. И пригожинский сценарий причин крушения, тут слабо просматривается. На мой взгляд речь скорее идет о технических проблемах, плюс негативные погодные условия.
- Вы вспомнили Пригожина. Как ни крути, а он мятеж устроил вооруженный. Раиси вроде бы не был в этом замечен?
- Да, в этом смысле сравнение нельзя проводить. Но в том смысле, что с причинами гибели Пригожина у многих практически не было сомнений, от чего он погиб, то с Раиси у меня первая мысль - техника и погода. Я бы тут вообще не спекулировала.
У нас в Малайзии только что прошла выставка всяких вооружений. Она раз в два года проводится. Иранцы были представлены в первый раз. Меня, честно говоря, поразило, как Иран это сделал, при всем том, что я знаю об их талантах и интеллекте. Они продемонстрировали деградацию. Когда из страны бегут интеллектуалы, такое и происходит. У них половина экспонатов была представлена на английском и на русском языках! Частично на персидском.
Когда я их спросила на выставке, почему у вас на русском пояснения, ведь это просто кричащий ответ на все вопросы о поставках в Россию, мне ответили так, что стало ясно - они сами не в курсе, как это выглядит. «У нас написано по-русски? Где?», - говорят. А про «шахед» рассказывают, что он хорошо применяется в Африке. Я им сказала, что если его «Геранью» назвать, то и в других местах тоже активно применяется (Россия использует в войне против Украины иранские дроны Shahed 136 под названием «Герань» - прим.ред.). И это они тоже не поняли. И они не притворялись. Это вссе про уровень.
- Вертолет ведь русский был. Об этом пишут в СМИ, соцсетях, обсуждается этот факт?
- Пока не видела. Может быть именно поэтому, Путин сразу направил в Иране поисковую команду? Но я не думаю, что эта катастрофа повлияет на отношения Тегерана с Москвой. Там гораздо более серьезные интересы на кону. По поводу Амирабдоллахияна кто-то еще всплакнет, а по поводу Раиси мало кто расстроится.
- Видимо, потому что Раиси имел непосредственное отношение к принятию решений о казнях?
- В том числе и потому, что он палач, да. Реакция иранцев на это на все очень саркастическая. Сарказм не только с израильской стороны. Но люди смеялись давно. В кампанию Раиси по борьбе с коррупцией никто не верил. Плюс ужесточение контроля за ношением хиджаба. Наглядный дисконнект между властью и населением.
Говорят, что в Тегеране были фейерверки после первых сообщений о падении вертолета. Я не могу оценить масштаб, но большая часть обычных людей если не отпразднуют, то, по крайней мере, эти новости их не расстроили. Честно скажу, у меня тоже нигде не дрогнуло. Об этом пишет официоз и нациооналисты. В целом люди скорее порадовались.
- Если на поставки оружия России не влияет, то и на поставки оружия проиранским группировкам в регионе тоже не влияет? Тем, кто воюет с тем же Израилем.
- Не влияет. Тем более, что иранских прокси в регионе координирует подразделение КСИР - «Кудс». Президент им не указ. КСИР напрямую подчиняется духовному лидеру.
- Кто следующий президент? Пока исполняет обязанности Мухаммад Мухбар. И судя по его фото, на выставке оружия вы могли разговаривать именно с ним.
- (Смеется) Действительно. Думаю, что он просто посидит до выборов, которые через 50 дней. Ничего он за это время сделать не успеет. Не знаю, будет ли Мухбар выдвинут в качестве возможного президента. Возможно и нет. Надо дождаться списка тех, кого назначат кандидатами. Выбор персоны президента - формальность, как я уже сказала.
По плану выборы должны были быть в 2025 году. То есть было время, чтобы подготовиться, чтобы это было более убедительное шоу. Сейчас же придется как-то в сжатые сроки все делать.
- Это играет на руку оппозиции внутри Ирана?
- Думаю, что нет. Оппозиция внутри Ирана в достаточной степени подавлена. Вряд ли тут на что-то удастся повлиять. Наоборот, возможно, что в сжатые сроки еще меньше возможностей у каких-то хотя бы полуреформистских кандидатов пробраться на выборы.
- Не так давно из иранского плены удалось вызволить эстонского моряка. Разбейся Раиси до этого освобождения, плен бы так быстро не закончился?
- Я за этой ситуацией с эстонским моряком не очень следила. Помню, что они российским моряком как-то особенно занимались. Учитывая, что моряков задерживал все тот же КСИР, и этот вопрос не к президенту Ирана. Президент Ирана выполняет представительские функции.
- Руководство КСИР тоже летает на российских вертолетах?
- В том числе, да.
- То есть тех, кто радуется неожиданным новостям, в этом смысле могут жить надеждой?
- (Смеется) Я не думаю, что дальше начнется повальное крушение вертолетов. Скорее можно повести мысль в сторону того, не наступил ли Раиси кому-нибудь на пятки в самом КСИР. Но и это все очень сомнительно ровно потому что он не имел влияния.
- Раиси на фото всегда немного растерянным казался, если вспомнить его предшественников. Или это такая маска?
- Это человек с шестью классами образования, чтобы вы понимали. Любой бы, наверное, на его месте выглядел растерянным. Необразованный человек, который не квалифицирован принимать решения, которые он как президент должен принимать, чтобы координировать политику.
- Европейский Союз выразил соболезнования в связи с гибелью президента Раиси. «Мы скорбим вместе с семьями погибших», - написал председатель Евросовета Шарль Мишель в своем микроблоге на платформе Х. «ЕС выражает соболезнования семьям всех жертв и пострадавшим иранским гражданам», - написал следом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Как вы это понимаете?
The EU expresses its sincere condolences for the death of President Raisi and Foreign Minister Abdollahian, as well as other members of their delegation and crew in a helicopter accident. Our thoughts go to the families.— Charles Michel (@CharlesMichel) May 20, 2024
- Видимо это о необходимости соблюдать некий политес. Не думаю, что Евросоюз как-то пытается перед Ираном заискивать. Скорее это сообщение о том, что ни что человеческое им не чуждо. Я не усматриваю в этом некоего оправдания за поддержку операции Израиля. Небольшая формальность. Глава государства все-таки погиб. На мой взгляд, это демонстрация того, что власти ЕС - не кровожадные мясники, а люди, которые умеют сочувствовать. Это про ценности, которые ЕС декларирует.
The European Union offers its condolences for the death of President of the Islamic Republic of Iran Ebrahim Raisi, Foreign Minister Hussein Amir Abdollahian and other Iranian officials involved in the tragic helicopter crash on Sunday.https://t.co/NVVNyfGNoR— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 20, 2024
Учитывая, что Евросоюз сейчас обвиняют в двойных стандартах, в том, что касается Украины с одной стороны, и Палестины с другой.
- Возможно дело в том, что ЕС боится Ирана? Мы видим как прокси Ирана влияют на экономику Европы. Танкеры с нефтью с прошлого года стараются обходить Красное море с хуситами в Баб-эль-Мандебском проливе. Обходят всю Африку теперь, что разгоняет цены.
- Ну, это такой эффект бабочки уже тут. Если ЕС не выразит соболезнования Ирану, то хуситы как-то еще интенсивнее начнут атаковать суда в Красном море? Нефть вокруг Африки возят потому что ЕС Израиль не может остановить.
В словах европейских лидеров мы видим попытку поддерживать нейтральность в том, что касается вопросов гуманитарных, людей. «Мы одинаково нейтральны ко всем, но это не значит, что мы не будем осуждать Раиси за нарушение прав человека в Иране», - примерно так это можно сформулировать.
- При следующем руководителе можно ждать усиления репрессий внутри Ирана?
- Мне почему-то видится, что это зависит от личных характеристик человека. При этом мне кажется, что постараются поставить кого-то примерно похожего на Раиси. Репрессии уже достигли достаточно критической точки. В Иране происходит всеобщая деградация. Деградация на различных уровнях, в различных областях. Не только в сфере каких-то военных технологий или интеллектуалов, но и культуры, например, тоже.
Авторитарные государства чувствуют, что их круг сужается, и им необходимо обороняться по сути, от своих собственных граждан среди которых все больше и больше недовольных. Поэтому сейчас они идут на уже на прямое подавление.
Правозащитники регулярно сообщают о росте количества казней в Иране. В конце 2023 года Amnesty International сообщала, что только в ноябре были казнены 115 человек. Для сравнения, за 11 лет - в период с 2010 по 2021 год - смертной казни подверглись 164 женщины. «С начала этого года и по сегодняшний день в Иране были казнены по меньшей мере 54 человека, - сообщал в конце января Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. - Смертная казнь не соответствует самому главному из прав - праву на жизнь. Эта практика должна быть немедленно прекращена».
То есть, нет попыток вести какие-то переговоры, налаживать контакты с обществом. Стало понятно, что это уже прошло эту стадию, и это невозможно. Большинство людей верит в то, что это государство нереформируемо. Поэтому, властям остается только подавлять.
- Население Ирана - это почти 90 миллионов человек. Огромное количество людей. Досрочные выборы президента Ирана нас могут удивить в плане попыток свержения режима Аятолл? Или не в этот раз? Или никогда?
- Это уже гадание на кофейной гуще. Но я бы сказала, что по моим ощущениям, наверное, не в этот раз. Может быть, попозже. Конечно, не никогда. Там все идет под откос. У меня уже мнение о том, что не будет повторной революции, поменялось после расцвета протестов, которые начались после гибели Махсы Амини. Точка невозврата была пройдена. Но до досрочных выборов мало времени, а оппозиция непосредственно в Иране подавлена. Оппозиция за рубежом разобщена. КСИР достаточно силен. И они могут бросить достаточно сил на подавление протестов.
- Нужна ли Европе революция в Иране? Волна беженцев рискует стать похожей на то, что было после начала войны в Сирии.
- Те замечательные иранские мозги, которые могли, они уже оттекли. Они уже пополнили средний класс в той же Европе, или в США. А те, кто побегут сейчас, возможно, будут менее квалифицированными.
Это будут люди из общества еще более деградирующего морально, социально, культурно. В отличие от Сирии проблема будет скорее просто в ресурсах, которые потребуются на этих беженцев. Проблемы интеграции. Не думаю, что там должна быть какая-то тревожность по поводу того, что это будут террористы, или какие-то террористические группы, какие-то куски ИГИЛ. Это, скорее всего, не про Иран. Но, тем не менее, беженцев может быть очень много, если в Иране начнется.
Ведь и сейчас из Ирана уезжают все, кто может. Записываются в Asylum Seekers, потом в Refugees. Я сама какое-то время работала в UNHCR (Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев - прим.ред.) работало. Через мои руки очень много иранцев прошло. С точки зрения ресурсов, интеграции, европейских внутриполитических вопросов, это будет неудобно.