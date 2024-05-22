Первые могилы советских военных уже выкопаны на Военном кладбище Сил обороны. Около памятника кавалерам ордена Креста Свободы работает экскаватор, убраны плитки для пешеходов и видны пустые могилы.
Фото ⟩ На таллиннском Военном кладбище работает экскаватор
Утром 22 мая на кладбище Сил обороны на Фильтри теэ появился экскаватор. Техника работает около памятника кавалерам ордена Креста Свободы.
О том, что несколько десятков могил будут перенесены от памятника кавалерам ордена Креста Свободы в другую часть кладбища, Rus.Postimees сообщал еще в феврале, когда отвечающий за процедуру Эстонский военный музей объяснял, зачем понадобилось выкапывать останки советских военных.
«Помимо подъездной дороги мы также решили восстановить площадь перед памятником (кладбищем). Перед Второй мировой войной здесь были похоронены 28 кавалеров Креста Свободы из разных мест Оборонного кладбища. Поскольку в перезахоронениях как таковых нет ничего исключительного, в будущем их, вероятно, будет больше», - говорил Rus.Postimees директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль.
Готовность переносить могилы была подтверждена в начале этой недели.
На месте работ около 9 утра в среду журналист Rus.Postimees обнаружил ограждение территории, несколько автомобилей, рабочих, которые доставали из автомобилей лопаты, трактор, который ездил по частично уже расчищенной от могил территории перед монументом кавалерам ордена Креста Свободы и груду плит, которые лежали между могил. Сколько могил уже перенесено осталось непонятно, часть территории уже закопана, но информационных табличек о переносе захоронений намного меньше, чем несколько месяцев назад. При этом из за ограждений видны откопанные могилы.
Планы Эстонского военного музея ранее вызвали критику посольства РФ в Эстонии. Тема переноса советских воинских захоронений стала поводом для объявления в розыск в России сразу нескольких официальных лиц Эстонии, включая премьер-министра Каи Каллас.
Доступ к памятнику кавалерам ордена Креста Свободы, который был построен в 1940 году, снесен советскими властями в 1950 году и восстановлен в 1998 году, был невозможен, поскольку могилы советских солдат расположены на всей территории перед памятником. Могилы перенесут в ту часть кладбища, которая расположена слева от монумента Бронзовый солдат.
Директор музея Хеллар Лилль сообщил, что раскопки займут примерно неделю.
«Во время перезахоронения с останками будут обращаться достойно, принимая во внимание религиозную и культурную принадлежность павших, - сказал Лилль. - Раскопки начались с молитвы за упокой и будут проводиться в соответствии со всеми традициями».
Планирование места захоронения и памятника кавалерам ордена Креста Свободы началось в 1935 году. Памятник, спроектированный скульптором Юханом Раудсеппом, был завершен в 1940 году, но до его официального открытия началась оккупация. После возвращения власти СССР памятник был снесен. В течение 1960-х и 1970-х годов похороненные здесь кавалеры ордена Креста Свободы были перезахоронены.
Реставрационные работы по восстановлению памятника по рисункам Юхана Раудсеппа начались в 1994 году. Гранитная часть Креста Свободы была найдена на кладбище в 1962 году и была скрыта до 1995 года, когда ее добавили к памятнику, подлежащему реставрации.