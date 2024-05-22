Фото На таллиннском Военном кладбище работает экскаватор

Утром 22 мая на кладбище Сил обороны на Фильтри теэ появился экскаватор. Техника работает около памятника кавалерам ордена Креста Свободы.

Экскаватор около памятника кавалерам ордена Креста Свободы на таллиннском Военном кладбище, 22 мая 2024 года. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

О том, что несколько десятков могил будут перенесены от памятника кавалерам ордена Креста Свободы в другую часть кладбища, Rus.Postimees сообщал еще в феврале, когда отвечающий за процедуру Эстонский военный музей объяснял, зачем понадобилось выкапывать останки советских военных.

«Помимо подъездной дороги мы также решили восстановить площадь перед памятником (кладбищем). Перед Второй мировой войной здесь были похоронены 28 кавалеров Креста Свободы из разных мест Оборонного кладбища. Поскольку в перезахоронениях как таковых нет ничего исключительного, в будущем их, вероятно, будет больше», - говорил Rus.Postimees директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль.

Готовность переносить могилы была подтверждена в начале этой недели.

На месте работ около 9 утра в среду журналист Rus.Postimees обнаружил ограждение территории, несколько автомобилей, рабочих, которые доставали из автомобилей лопаты, трактор, который ездил по частично уже расчищенной от могил территории перед монументом кавалерам ордена Креста Свободы и груду плит, которые лежали между могил. Сколько могил уже перенесено осталось непонятно, часть территории уже закопана, но информационных табличек о переносе захоронений намного меньше, чем несколько месяцев назад. При этом из за ограждений видны откопанные могилы.