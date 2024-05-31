Будет сидеть Контрабандист, который ввез из Эстонии в Россию десятки килограммов наркотиков, не смог оспорить приговор

Гражданин Молдовы, который год назад приехал из Эстонии на российский КПП «Куничина гора» на легковом автомобиле с грузом наркотиков, не смог добиться смягчения наказания в России. Об этом 31 мая сообщают российские СМИ со ссылкой на ФСБ.

«Приговором Псковского областного суда фигуранту назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - говорится в пятницу сообщении государственных медиа РФ.

О том, что тайник с 51 килограммом гашиша обернулся для контрабандиста не крупным незаконным доходом, а двенадцатилетним сроком в российской тюрьме, Rus.Postimees сообщал еще в конце 2023 года. Решение тогда было вынесено Псковским районным судом.

Несмотря на то, что преступление было пресечено еще в марте 2023 года, российские СМИ преподносят новость о судебном решении Псковского областного суда, подтвердившего решение нижестоящего суда, как новый факт контрабанды.

«В результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Псковской области совместно с Псковской таможней пресечена незаконная деятельность гражданина Республики Молдова, - снова пересказывают государственные СМИ РФ старый пресс-релиз чекистов. - Доказано, что он вступил с неустановленными лицами в преступный сговор, согласно которому на легковом автомобиле попытался провезти на территорию России через МАПП "Куничина Гора" скрытые от пограничного и таможенного контроля наркотические вещества. Общая масса изъятого наркотика превысила 51 кг».

Снова сообщается, что мужчина пытался провести через границу пластиковые бутылки с уложенными в них свертками гашиша, которые были обнаружены в ходе досмотра автомобиля.

Ранее глава МВД Лаури Ляэнеметс заявил, что контрабандисты начали использовать беспилотники для совершения своих преступлений, а сотрудники PPA на данный момент не в состоянии отслеживать и перехватывать все эти дроны.

«Журналы данных некоторых из этих дронов, перехваченных во время попыток контрабанды, показали, что они ранее пересекали границу, причем неоднократно и незамеченными», - рассказал на этой неделе министр внутренних дел Эстонии.

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Что касается погранперехода «Койдула», который по данным ФСБ беспрепятственно преодолел контрабанлист из Молдовы, то ранее в правительстве Эстонии заявляли о целесообразности ограничения его работы по аналогии с приостановкой работы в темное время суток КПП Нарва.