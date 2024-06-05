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После аварии на атомной станции в Финляндии выросла выработка электричества

rus.postimees.ee
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Атомная станция «Олкилуото-3», Финляндия.
Атомная станция «Олкилуото-3», Финляндия. Фото: JONATHAN NACKSTRAND / AFP/ Scanpix

Поломка на атомной станции «Олкилуото-3» устранена, а выработка электричества на этой АЭС, которая находится в 270 километрах от Таллинна, увеличилась.

Неисправность в работе турбины на финской АЭС «Олкилуото-3» устранена, сообщает компания-оператор атомной станции Teollisuuden Voima.

«Снова в деле. Производство электроэнергии выросло до новых показателей, когда «Олкилуото-3» возобновила работу после короткого перерыва в производстве», - сказано в сообщении владельца АЭС в соцсети Х.

«В ходе расследования, начатого сразу после сложившейся ситуации, причиной была признана ошибка в измерении перепада давления уплотнительного масла генератора и водородной охлаждающей жидкости», - уточнили в Teollisuuden Voima.

В компании добавили, что в настоящее время не вырабатывающая электроэнергии первая очередь АЭС «Олкилуото» вернется в строй 16 июня, когда завершится ежегодное техническое обслуживание.

Об аварии Rus.Postimees сообщал в минувший понедельник.

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Об изменении радиационного фона в районе атомной станции во время инцидента 3 июня не сообщалось.

В мае 2024 года 55 депутатов Рийгикогу внесли в парламент проект постановления, который позволит начать подготовку к внедрению в Эстонии ядерной энергии и созданию соответствующей законодательной базы.

К внедрению атомной энергии в Эстонии положительно относится 61% жителей страны.

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