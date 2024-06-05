После аварии на атомной станции в Финляндии выросла выработка электричества

Неисправность в работе турбины на финской АЭС «Олкилуото-3» устранена, сообщает компания-оператор атомной станции Teollisuuden Voima.

«Снова в деле. Производство электроэнергии выросло до новых показателей, когда «Олкилуото-3» возобновила работу после короткого перерыва в производстве», - сказано в сообщении владельца АЭС в соцсети Х.

Back in business. Olkiluodon sähköntuotanto nousi viime yönä uusille lukemille, kun OL3 saatiin lyhyen tuotantokatkon jälkeen takaisin verkkoon. OL1 vuosihuollot saadaan päätökseen tämän hetken arvion mukaan 16.6. pic.twitter.com/gJaJlgEK8A — Teollisuuden Voima (@tvo_fi) June 4, 2024

«В ходе расследования, начатого сразу после сложившейся ситуации, причиной была признана ошибка в измерении перепада давления уплотнительного масла генератора и водородной охлаждающей жидкости», - уточнили в Teollisuuden Voima.

В компании добавили, что в настоящее время не вырабатывающая электроэнергии первая очередь АЭС «Олкилуото» вернется в строй 16 июня, когда завершится ежегодное техническое обслуживание.

Об аварии Rus.Postimees сообщал в минувший понедельник.

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Об изменении радиационного фона в районе атомной станции во время инцидента 3 июня не сообщалось.

В мае 2024 года 55 депутатов Рийгикогу внесли в парламент проект постановления, который позволит начать подготовку к внедрению в Эстонии ядерной энергии и созданию соответствующей законодательной базы.

К внедрению атомной энергии в Эстонии положительно относится 61% жителей страны.

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