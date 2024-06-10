Эстония и другие страны Северной Европы обратились в Еврокомиссию с призывом пересмотреть правила ЕС в отношении иностранцев, которым нужно убежище.
Эстония просит изменить правила ЕС по обращению с мигрантами
«Реагирование на гибридные атаки и противодействие им отвечает не только интересам некоторых государств-членов. Это в интересах Европейского Союза в целом. Наша среда безопасности постоянно меняется, и ЕС должен быть в состоянии защитить свою безопасность в любых ситуациях», - цитирует сайт МВД Финляндии слова министра внутренних дел этой страны Мари Рантанен.
В опубликованном 10 июня сообщении, сказано, что призыв к Еврокомиссии принять меры для предоставления «государствам-членам более эффективных инструментов борьбы с инструментализацией миграции» помимо правительства Финляндии поддерживают власти Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Норвегии и Дании.
«По мнению ЕС и государств Шенгенской зоны, подписавших письмо, государства-члены должны иметь возможность, при необходимости, временно отступать от действующего законодательства ЕС в случаях инструментальной миграции, чтобы защитить свою национальную безопасность», - сказано на сайте финского МВД.
1/3 Finland, together with Norway, Denmark, Estonia, Lithuania, Latvia and Poland, has published a letter to the European Commission calling for action to give Member States more effective tools to combat the instrumentalisation of migration.https://t.co/bG235OpGzd— Sisäministeriö (@Sisaministerio) June 10, 2024
Авторы обращения просят Еврокомиссию представить законодательные предложения по этому вопросу. Власти семи стран ЕС полагают, что предложения по коррекции правил обращения с мигрантами должны быть включены в следующую программу Еврокомиссии.
МВД Финляндии напоминает, что в середине мая Финляндия и 14 других государств-членов ЕС подписали еще одно совместное письмо Европейской комиссии, призывающее к инновационным решениям проблемы миграции.
«Недавно принятый пакт о миграции и убежище поможет ЕС лучше управлять внутренними аспектами миграции, но необходимы новые подходы для более эффективного решения внешних аспектов. Нам следует стремиться к всестороннему партнерству с третьими странами. Когда дело доходит до возвращения, нам также следует рассмотреть возможность создания центров возврата за пределами ЕС», - пишут в МВД Финляндии.
Ранее парламент Финляндии активно обсуждал законопроект, который позволяет отказывать просителям убежища в переходе финско-российской границы. Документ вызвал критику правозащитников.
30 мая премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что просителей убежища можно было бы отправлять в Албанию и Марокко.
«Мы хотим развивать сотрудничество, чтобы узнать, смогут ли они осуществлять этот процесс предоставления убежища. Например, в Албании или Марокко», - заявил Орпо во время теледебатов перед выборами в Европарламент.
В апреле в Великобритании был принят закон об отправке соискателей убежища в Руанду.
Наплыв мигрантов со стороны России в конце 2023 года вынудил правительство Финляндии закрыть всю восточную границу. Миграционного кризиса на эстонско-российской, то есть соседней границе ЕС с Россией не возникло. Эксперты Rus.Postimees тогда объяснили отсутствие потока мигрантов на въезде в Эстонию - адресными сигналами Москвы в адрес Хельсинки за вступления Финляндии в НАТО.
В мае пограничная служба Финляндии сообщила о разоблачении масштабной контрабанды людей. До этого сообщалось, что власти Финляндии не могут найти около 200 мигрантов, которые попали в страну, запросили убежища, а потом исчезли.
Представители правительства Каи Каллас и президент Алар Карис ранее неоднократно заявляли, что Эстония не планирует закрывать границу с Россией, но готова это сделать быстро в случае необходимости.
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