Эстония просит изменить правила ЕС по обращению с мигрантами

«Недавно принятый пакт о миграции и убежище поможет ЕС лучше управлять внутренними аспектами миграции, но необходимы новые подходы для более эффективного решения внешних аспектов. Нам следует стремиться к всестороннему партнерству с третьими странами. Когда дело доходит до возвращения, нам также следует рассмотреть возможность создания центров возврата за пределами ЕС», - пишут в МВД Финляндии.

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Ранее парламент Финляндии активно обсуждал законопроект, который позволяет отказывать просителям убежища в переходе финско-российской границы. Документ вызвал критику правозащитников.

30 мая премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что просителей убежища можно было бы отправлять в Албанию и Марокко.

«Мы хотим развивать сотрудничество, чтобы узнать, смогут ли они осуществлять этот процесс предоставления убежища. Например, в Албании или Марокко», - заявил Орпо во время теледебатов перед выборами в Европарламент.

Кая Каллас и премьер Финляндии Петери Орпо, Хельсинки, 29 сентября 2023 года. Фото: Jussi Nukari/LEHTIKUVA/SIPA

В апреле в Великобритании был принят закон об отправке соискателей убежища в Руанду.

Наплыв мигрантов со стороны России в конце 2023 года вынудил правительство Финляндии закрыть всю восточную границу. Миграционного кризиса на эстонско-российской, то есть соседней границе ЕС с Россией не возникло. Эксперты Rus.Postimees тогда объяснили отсутствие потока мигрантов на въезде в Эстонию - адресными сигналами Москвы в адрес Хельсинки за вступления Финляндии в НАТО.

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Представители правительства Каи Каллас и президент Алар Карис ранее неоднократно заявляли, что Эстония не планирует закрывать границу с Россией, но готова это сделать быстро в случае необходимости.