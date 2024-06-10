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Эстония просит изменить правила ЕС по обращению с мигрантами

rus.postimees.ee
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Мигранты смотрят на собаку финского пограничника на международном пограничном переходе в Салле, северная Финляндия, 22 ноября 2023 года.
Мигранты смотрят на собаку финского пограничника на международном пограничном переходе в Салле, северная Финляндия, 22 ноября 2023 года. Фото: Jussi Nukari/LEHTIKUVA/SIPA

Эстония и другие страны Северной Европы обратились в Еврокомиссию с призывом пересмотреть правила ЕС в отношении иностранцев, которым нужно убежище.

«Реагирование на гибридные атаки и противодействие им отвечает не только интересам некоторых государств-членов. Это в интересах Европейского Союза в целом. Наша среда безопасности постоянно меняется, и ЕС должен быть в состоянии защитить свою безопасность в любых ситуациях», - цитирует сайт МВД Финляндии слова министра внутренних дел этой страны Мари Рантанен.

В опубликованном 10 июня сообщении, сказано, что призыв к Еврокомиссии принять меры для предоставления «государствам-членам более эффективных инструментов борьбы с инструментализацией миграции» помимо правительства Финляндии поддерживают власти Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Норвегии и Дании.

«По мнению ЕС и государств Шенгенской зоны, подписавших письмо, государства-члены должны иметь возможность, при необходимости, временно отступать от действующего законодательства ЕС в случаях инструментальной миграции, чтобы защитить свою национальную безопасность», - сказано на сайте финского МВД.

Авторы обращения просят Еврокомиссию представить законодательные предложения по этому вопросу. Власти семи стран ЕС полагают, что предложения по коррекции правил обращения с мигрантами должны быть включены в следующую программу Еврокомиссии.

МВД Финляндии напоминает, что в середине мая Финляндия и 14 других государств-членов ЕС подписали еще одно совместное письмо Европейской комиссии, призывающее к инновационным решениям проблемы миграции.

«Недавно принятый пакт о миграции и убежище поможет ЕС лучше управлять внутренними аспектами миграции, но необходимы новые подходы для более эффективного решения внешних аспектов. Нам следует стремиться к всестороннему партнерству с третьими странами. Когда дело доходит до возвращения, нам также следует рассмотреть возможность создания центров возврата за пределами ЕС», - пишут в МВД Финляндии.

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Ранее парламент Финляндии активно обсуждал законопроект, который позволяет отказывать просителям убежища в переходе финско-российской границы. Документ вызвал критику правозащитников.

30 мая премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что просителей убежища можно было бы отправлять в Албанию и Марокко.

«Мы хотим развивать сотрудничество, чтобы узнать, смогут ли они осуществлять этот процесс предоставления убежища. Например, в Албании или Марокко», - заявил Орпо во время теледебатов перед выборами в Европарламент.

Кая Каллас и премьер Финляндии Петери Орпо, Хельсинки, 29 сентября 2023 года.
Кая Каллас и премьер Финляндии Петери Орпо, Хельсинки, 29 сентября 2023 года. Фото: Jussi Nukari/LEHTIKUVA/SIPA

В апреле в Великобритании был принят закон об отправке соискателей убежища в Руанду.

Наплыв мигрантов со стороны России в конце 2023 года вынудил правительство Финляндии закрыть всю восточную границу. Миграционного кризиса на эстонско-российской, то есть соседней границе ЕС с Россией не возникло. Эксперты Rus.Postimees тогда объяснили отсутствие потока мигрантов на въезде в Эстонию - адресными сигналами Москвы в адрес Хельсинки за вступления Финляндии в НАТО.

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В мае пограничная служба Финляндии сообщила о разоблачении масштабной контрабанды людей. До этого сообщалось, что власти Финляндии не могут найти около 200 мигрантов, которые попали в страну, запросили убежища, а потом исчезли.

Представители правительства Каи Каллас и президент Алар Карис ранее неоднократно заявляли, что Эстония не планирует закрывать границу с Россией, но готова это сделать быстро в случае необходимости.

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