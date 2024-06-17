Самолет авиакомпании Finnair, направлявшийся по маршруту Хельсинки-Таллинн, не смог приземлиться в Таллиннском аэропорту. Вероятно, это случилось из-за погодных условий. Согласно данным Flightradar24, самолет вернулся обратно в Хельсинки.
Развернулся и полетел обратно: самолет не смог приземлиться в Таллиннском аэропорту
Согласно расписанию, самолет вылетел из Хельсинки в 16:25 и должен был приземлиться в Таллинне в 16:55. Однако, как видно на карте, самолет сделал несколько кругов вблизи столицы и развернулся.
Rus.Postimees направил запрос в Таллиннский аэропорт. Мы добавим их ответ при первой возможности.
В понедельник на Эстонию обрушились ливневые дожди и грозы. Агентство окружающей среды объявило предупреждение первого уровня.
В течение дня пройдут кратковременные дожди и грозы, местами сильные осадки, возможен град. Вечером облачность с островов начнет рассеиваться, вероятность дождя уменьшится. Ветер восточных направлений, на островах переменных направлений, 2-8 м/сек. Во время грозы ветер порывистый. Температура воздуха днем - 20-26, на побережье и во время дождя - до 17 градусов.