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Развернулся и полетел обратно: самолет не смог приземлиться в Таллиннском аэропорту

rus.postimees.ee
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Самолет Finnair. Иллюстративное фото.
Самолет Finnair. Иллюстративное фото. Фото: Phil Noble

Самолет авиакомпании Finnair, направлявшийся по маршруту Хельсинки-Таллинн, не смог приземлиться в Таллиннском аэропорту. Вероятно, это случилось из-за погодных условий. Согласно данным Flightradar24, самолет вернулся обратно в Хельсинки.

Согласно расписанию, самолет вылетел из Хельсинки в 16:25 и должен был приземлиться в Таллинне в 16:55. Однако, как видно на карте, самолет сделал несколько кругов вблизи столицы и развернулся.

Маршрут самолета.
Маршрут самолета. Фото: Скриншот с сайта.

Rus.Postimees направил запрос в Таллиннский аэропорт. Мы добавим их ответ при первой возможности.

В понедельник на Эстонию обрушились ливневые дожди и грозы. Агентство окружающей среды объявило предупреждение первого уровня.

В течение дня пройдут кратковременные дожди и грозы, местами сильные осадки, возможен град. Вечером облачность с островов начнет рассеиваться, вероятность дождя уменьшится. Ветер восточных направлений, на островах переменных направлений, 2-8 м/сек. Во время грозы ветер порывистый. Температура воздуха днем - 20-26, на побережье и во время дождя - до 17 градусов.

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