Развернулся и полетел обратно: самолет не смог приземлиться в Таллиннском аэропорту

Согласно расписанию, самолет вылетел из Хельсинки в 16:25 и должен был приземлиться в Таллинне в 16:55. Однако, как видно на карте, самолет сделал несколько кругов вблизи столицы и развернулся.

Маршрут самолета. Фото: Скриншот с сайта.

Rus.Postimees направил запрос в Таллиннский аэропорт. Мы добавим их ответ при первой возможности.

В понедельник на Эстонию обрушились ливневые дожди и грозы. Агентство окружающей среды объявило предупреждение первого уровня.

В течение дня пройдут кратковременные дожди и грозы, местами сильные осадки, возможен град. Вечером облачность с островов начнет рассеиваться, вероятность дождя уменьшится. Ветер восточных направлений, на островах переменных направлений, 2-8 м/сек. Во время грозы ветер порывистый. Температура воздуха днем - 20-26, на побережье и во время дождя - до 17 градусов.