Еще двое россиян пришли в Эстонию пешком через леса и болота, чтобы попросить международную защиту, рассказали Rus.Postimees в Департаменте полиции и погранохраны (PPA).
Появление новых нелегалов на границе Эстонии с Россией было обнаружено с помощью техники в минувшее воскресенье, рассказали Rus.Postimees в PPA со ссылкой на Лыунаскую префектуру.
«23 июня наблюдательный радар кордона Саатсе зафиксировал незаконное пересечение временной контрольной линии в деревне Паттина волости Сетомаа в уезде Вырумаа. Два человека были задержаны и доставлены на кордон для проведения процессуальных действий. Это были граждане России, обратившиеся за международной защитой», - сказано в сообщении.
Других деталей не приводится, т.к. речь идет о статусе международной защиты, а по закону Департамент полиции и погранохраны не может давать дополнительные комментарии, уточнили в PPA.
Незаконное пересечение границы состоялось на фоне полного закрытия на минувших выходных КПП «Нарва».
13 июня Rus.Postimees сообщил со ссылкой на данные Департамента полиции и погранохраны, что Эстония все чаще отказывает мигрантам в убежище.
Данные были предоставлены PPA на фоне чрезвычайного происшествия в Центре задержания иностранцев в Таллинне. В мае там скончался гражданин России, который покончил с собой после неудачной попытки побега из под стражи. В день самоубийства мужчина получил окончательный отказ в предоставлении ему международной защиты в Эстонии.
1 февраля Rus.Postimees рассказывал о семье из украинки, россиянина и их дочери, которым было отказано в Международной защите в Эстонии. После отказа семья уехала в другую страну Шенгенской зоны, где занята юридическим преодолением требований действующего законодательства, когда запрос на убежище возможен только в первой стране ЕС, куда прибыли иностранцы.
Сегодня же стало известно, что власти ЕС продлили до марта 2026 года статус временной защиты для военных беженцев из Украины. Решение касается четырех миллионов граждан Украины, уточнили в Совете ЕС.