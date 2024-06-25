Появление новых нелегалов на границе Эстонии с Россией было обнаружено с помощью техники в минувшее воскресенье, рассказали Rus.Postimees в PPA со ссылкой на Лыунаскую префектуру.

«23 июня наблюдательный радар кордона Саатсе зафиксировал незаконное пересечение временной контрольной линии в деревне Паттина волости Сетомаа в уезде Вырумаа. Два человека были задержаны и доставлены на кордон для проведения процессуальных действий. Это были граждане России, обратившиеся за международной защитой», - сказано в сообщении.

Других деталей не приводится, т.к. речь идет о статусе международной защиты, а по закону Департамент полиции и погранохраны не может давать дополнительные комментарии, уточнили в PPA.

Незаконное пересечение границы состоялось на фоне полного закрытия на минувших выходных КПП «Нарва».

13 июня Rus.Postimees сообщил со ссылкой на данные Департамента полиции и погранохраны, что Эстония все чаще отказывает мигрантам в убежище.

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Данные были предоставлены PPA на фоне чрезвычайного происшествия в Центре задержания иностранцев в Таллинне. В мае там скончался гражданин России, который покончил с собой после неудачной попытки побега из под стражи. В день самоубийства мужчина получил окончательный отказ в предоставлении ему международной защиты в Эстонии.

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1 февраля Rus.Postimees рассказывал о семье из украинки, россиянина и их дочери, которым было отказано в Международной защите в Эстонии. После отказа семья уехала в другую страну Шенгенской зоны, где занята юридическим преодолением требований действующего законодательства, когда запрос на убежище возможен только в первой стране ЕС, куда прибыли иностранцы.

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Сегодня же стало известно, что власти ЕС продлили до марта 2026 года статус временной защиты для военных беженцев из Украины. Решение касается четырех миллионов граждан Украины, уточнили в Совете ЕС.​