Танкеры, которые вывозят нефть из России мимо Эстонии, опасны для окружающей среды, заявил Маргус Цахкна

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил об опасности теневого флота, который Россия использует для экспорта своей нефти через Балтийское море. Член правительства Эстонии напомнил, что новый пакет антироссийских санкций должен помочь справиться с опасной перевалкой российских углеводородов у берегов Эстонии.

«В 14-м пакете санкций отдельная тема - теневой флот. Более двадцати танкеров входят в этот список. За этим мы следим. И так же мы следим, чтобы с корабля на корабль не происходила перевалка. Сегодня это делается прямо в море. Эти танкеры мы можем увидеть в Финском заливе. На закате вы можете увидеть десятки танкеров, которые ждут очереди в порты Усть-Луги и Санкт-Петербурга. Это не то, что мы хотим там видеть. Они представляют опасность для окружающей среды», - сказал Маргус Цахкна на пресс-конференции 27 июня, трансляция которой велась в YouTube.

В конце 2023 года сообщалось, что Минобороны Эстонии готовит законопроект, который позволит вдвое увеличить территорию в Балтийском море, где возможен контроль за морским транспортом.

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В начале 2024 года порт Усть-Луга был успешно атакован ударными беспилотниками, что вынудило танкеры отходить в море. В начале июня на железнодорожной станции около этого российского порта, который находится всего в 30 километрах от Нарвы, с рельсов сошли несколько топливных цистерн.

Сегодня же Цахкна напомнил, что в новом санкционном пакете есть и запрет на экспорт российского сжиженного природного газа в третьи страны, а так же целый ряд мер, «который поможет залатать дыры в прежних санкциях».

«Приятно осознавать, что нам удалось договориться о санкциях против Беларуси. Именно через Беларусь организован большой товаропоток. Россия проводит свои товары через Беларусь. Поэтому мы и здесь провели черту», - добавил Маргус Цахкна.

О том, что Россия продолжает получать валютную выручку за свою нефть, несмотря на санкции, известно уже много месяцев. Главные покупатели - Индия и Китай.

На необходимость борьбы с теневым флотом, который обеспечивает экспорт российского сырья ранее в интервью Rus.Postimees обращал внимание первый путинский премьер-министр, ныне оппозиционер Михаил Касьянов.

Экономисты прогнозируют падение цен на нефть в 2025 году с нынешних 78 долларов за баррель до 60 долларов.