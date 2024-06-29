В Иране не смогли выбрать президента с первой попытки и угрожают Израилю уничтожением

Во втором туре досрочных выборов президента Ирана примут участие ориентированный на реформы депутат Меджлиса Масуд Пезешкиян и ультраконсервативный кандидат Саид Джалили, экс-глава канцелярии духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, в прошлом - главный представитель Тегерана на ядерных переговорах.

Как объявил избирательный штаб, в первом туре Пезешкиян получил 42,5 процентов голосов, Джалили - 38,7 процента, то есть ни один из четырех участвовавших кандидатов не набрал абсолютного большинства.

Из гонки выбыли спикер парламента и бывший командир Корпуса стражей исламской революции (организации признана террористической в США, но не в ЕС) Мохаммад Багер Галибаф и экс-министр внутренних дел Мустафа Пурмохаммади.

Явка на внеочередных президентских выборах составила около 40%, это самый низкий показатель в истории исламской республики. Досрочные выборы были назначены после гибели президента Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета 19 мая.

Крушение вертолета американского производства, на борту которого находились президент Ирана, глава МИД и другие высокопоставленные чиновники, не приведет к моментальным переменам в этой стране, где живут почти 90 миллионов человек. Влияния на войны, которые спонсирует Тегеран, тоже не будет. Но ситуация внутри иранского общества такова, что перемены неминуемы в будущем. Об этом Rus.Postimees поговорил с иранистом, доцентом Ноттингемского университета в Малайзии Юлией Рокнифард.