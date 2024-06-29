Новый президент Ирана станет известен по итогам второго тура досрочных выборов 5 июля. В первом туре никто из участников не набрал больше 50 процентов, а явка оказалась рекордно низкой, сообщает DW. На этом фоне Тегеран снова обещает уничтожить Израиль.
В Иране не смогли выбрать президента с первой попытки и угрожают Израилю уничтожением
Во втором туре досрочных выборов президента Ирана примут участие ориентированный на реформы депутат Меджлиса Масуд Пезешкиян и ультраконсервативный кандидат Саид Джалили, экс-глава канцелярии духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, в прошлом - главный представитель Тегерана на ядерных переговорах.
Как объявил избирательный штаб, в первом туре Пезешкиян получил 42,5 процентов голосов, Джалили - 38,7 процента, то есть ни один из четырех участвовавших кандидатов не набрал абсолютного большинства.
Из гонки выбыли спикер парламента и бывший командир Корпуса стражей исламской революции (организации признана террористической в США, но не в ЕС) Мохаммад Багер Галибаф и экс-министр внутренних дел Мустафа Пурмохаммади.
Явка на внеочередных президентских выборах составила около 40%, это самый низкий показатель в истории исламской республики. Досрочные выборы были назначены после гибели президента Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета 19 мая.
Крушение вертолета американского производства, на борту которого находились президент Ирана, глава МИД и другие высокопоставленные чиновники, не приведет к моментальным переменам в этой стране, где живут почти 90 миллионов человек. Влияния на войны, которые спонсирует Тегеран, тоже не будет. Но ситуация внутри иранского общества такова, что перемены неминуемы в будущем. Об этом Rus.Postimees поговорил с иранистом, доцентом Ноттингемского университета в Малайзии Юлией Рокнифард.
На этом фоне Иран угрожает Израилю новыми атаками в случае начала военной операции на территории Ливана против террористов.
Миссия Ирана при ООН заявила в субботу в своем официальном аккаунте в соцсети X, что если Израиль нападет на Ливан, где базируется проиранская группировка «Хезболла», - это будет «полномасштабная военная агрессия, за которой последует война на уничтожение».
Заявление было опубликовано после того, как 25 июня один из лидеров оппозиции в Израиле Бенни Ганц предостерег, что израильcкая армия может уничтожить военное крыло радикальной шиитской группировки «Хезболла» за несколько дней.
«Мы можем полностью погрузить Ливан во тьму», - цитирует политика The Jerusalem Post.
22 июня телеканал CNN передал, что власти США обещали помочь Израилю в случае начала полномасштабной войны с «Хезболлой». Ранее британская The Telegraph писала, что Иран поставлял ракеты «Хезболле» через бейрутский международный аэропорт.
После начала войны Израиля против террористической группировки ХАМАС в октябре 2023 года «Хезболла» неоднократно обстреливала север Израиля. В апреле Иран впервые открыто нанес массированный ракетный удар по территории Израиля.