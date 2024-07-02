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НЕ ВЫХОДИЛ НА СВЯЗЬ С СЕНТЯБРЯ Полиция разыскивает пропавшего 45-летнего Юллара

rus.postimees.ee
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Юллар.
Юллар. Фото: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего 45-летнего Юллара.

1 июля родственники сообщили в полицию, что что последний раз они общались с Юлларом в прошлом году 22 сентября, когда он находился в Раквере. С тех пор связаться с ним не удалось, и неизвестно, где он может находиться. Его телефоны отключены.

Рост Юллара - примерно 180 см, он худощавого телосложения. У него светлые волосы.

Юллар.
Юллар. Фото: PPA

Полиция просит всех, кто видел Юллара или имеет информацию о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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