Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего 45-летнего Юллара.
НЕ ВЫХОДИЛ НА СВЯЗЬ С СЕНТЯБРЯ ⟩ Полиция разыскивает пропавшего 45-летнего Юллара
1 июля родственники сообщили в полицию, что что последний раз они общались с Юлларом в прошлом году 22 сентября, когда он находился в Раквере. С тех пор связаться с ним не удалось, и неизвестно, где он может находиться. Его телефоны отключены.
Рост Юллара - примерно 180 см, он худощавого телосложения. У него светлые волосы.
Полиция просит всех, кто видел Юллара или имеет информацию о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.